Televidentes dicen haber quedados disconformes tras haber tomado cursos de belleza con supuesta escuela en Chicago

María Rocha y Edith Hernandez dicen haber pagado miles de dólares a Metanoia Beauty School, una supuesta escuela en Chicago, por unos cursos de maquillaje semipermanente, pero aseguran haber quedado inconformes y no se sienten cómodas poniendo en práctica lo enseñado.

María cuenta con diferentes certificaciones, uno en microshading ­­­­- una técnica de relleno de cejas, otro en maquillaje permanente para labios y delineado de ojos, y un último en spot treatment - tratamientos localizados para tatuajes. Pero, asegura no haber aprendido nada de esto.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

“No he aprendido más que faciales”, dijo María.

María dice que llegó en el 2022 hasta Metanoia Beauty School en Chicago para aprender microblading – una técnica de maquillaje permanente para cejas, por el cual pagó $4,200.

“Entonces yo tomé el curso de microblading y cuando yo estuve yendo me dieron un poco de teoría, pero con el paso del tiempo, me ofrecieron otros cursos, que una máquina, que quita verrugas, que quita manchas, y la tome”, afirmó María.

María dice que en total terminó pagando $15, 400 por diferentes cursos y equipo. Los recibos no especifican para qué exactamente.

Pero María afirma que en el casi un año que asistió a Metanoia Beauty School no logró su objetivo, por lo que reclamó a la escuela.

“Yo le dije ‘cuándo me va a enseñar a hacer microblading? Yo necesito.’ Y me dijo ‘es que sabes que, he visto como que te gustan los faciales como que te estás inclinando más a eso de los faciales, deberías de empezar por ahí,’ y le dije ‘perdón, pero yo pagué por microblading, pagué por pestañas, pagué por henna, pagué para quitar verrugas y no sé nada’”, explicó María.

Edith también dijo contar con dos certificados, uno en microshading y otro en pigment removal o eliminación de pigmentos.

Aunque llegó a utilizar las máquinas y a practicar en ocasiones con modelos, asegura que tampoco se siente segura poniendo en práctica lo que le enseñaron.

“No, yo no puedo porque no confió en lo que aprendí ahí”, dijo Edith.

Edith indicó que pagó en total $11, 800 a Metanoia Beauty School, con la principal meta de aprender microblading.

“Yo iba por el que me interesaba que era el de las cejas, pero después me vendió el de quitar verrugas, el de quitar manchas, fue otro que le compré y también me vendió la maquina”, mencionó.

Tanto María como Edith tampoco contaban con sus respectivos contratos que firmaron a la hora de comprar los cursos, pues dijeron que nunca recibieron copias.

“La pedí muchas veces y me dijeron que ellos no daban copia de nada”, dijo María.

Ante el desconforme de ambas, Telemundo Chicago Responde contactó a Metanoia Beauty School.

Hablamos con la dueña por teléfono y nos dijo que su negocio no era una “escuela” y que solo ofrecía “workshops” o talleres 3 días a la semana y que no sobrepasaban las 20 horas.

Al preguntarle del porque María y Edith no tenían sus contratos, no ofreció una explicación clara e indicó que lo hablaría con su abogado.

Tras casi un mes de espera, recibimos los contratos de María y Edith. Ambas confiesan no haberlos leído antes de firmarlos.

En el documento, el negocio registrado bajo el nombre Aragdp Beauty LLC se “declara no ser escuela” y pone ser “únicamente distribuidor e instructor independiente de diversas compañías acreditadas”, aunque no dice cuáles. Además, advierten que tampoco “se hacen responsables por ninguna licencia, certificado, (o) créditos con valor curricular…” aunque en su página de internet recientemente borrada decía ser “escuela”.

Según los documentos, María y Edith completaron las horas de aprendizaje de microshading y microblading y aunque dicen haber tomado algunas clases de microblading, sus certificados solo ponen microshading.

La dueña del negocio también nos envió fotos de María y Edith durante algunas clases. Sin embargo, ambas aseguran no sentirse listas para poner en práctica lo instruido.

Ante esto, la dueña nos dijo que “nada era garantizado” y que el “aprendizaje es individual”.

Edith y María indican que creían que sus certificados también eran respaldados por el estado de Illinois. De hecho, la publicidad en la fachada del negocio dice ser una “escuela certificada en Illinois”, pero la Junta de Educación Superior de Illinois confirmó a principios de julio del año pasado a Telemundo Chicago Responde que Metanoia Beauty School no estaba aprobada por dicha entidad gubernamental, una certificación que necesitan los negocios privados y escuelas vocacionales que ofrecen cursos de maquillaje permanente.

Ante esto, la dueña del negocio nos dijo que no necesitaba ese permiso ya que solo ofrecía talleres de pocas horas.

“Me mintió, me prometieron cosas que no cumplen”, dijo Edith.

“No son $1,000, no son $2,000, son $15,000 es lo que me duele”, concluyó María.

Tras nuestra intervención, la dueña de Metanoia Beauty School negó el reembolso solicitado por María y Edith y en vez les ofreció “talleres” adicionales, pero tanto María como Edith no quisieron aceptarlo.

Solicitamos una entrevista con la dueña de Metanoia Beauty School, pero no recibimos contestación.

Por cierto, confirmamos que Metanoia Beauty School solicitó en septiembre el permiso con la Junta de Educación Superior de Illinois para ofrecer cursos de maquillaje permanente. El proceso de aprobación continua.

Si usted necesita presentar una queja con la Junta de Educación Superior de Illinois, puede hacerlo a través de su portal electrónico.