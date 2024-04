Contribuyente pide ayuda con agua estancada en su callejón

Cuando visitamos a José Félix Sánchez en enero, este era el panorama:

Hielo y agua estancada en el callejón frente al garaje de su casa.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Él busca que su callejón sea reparado.

“Hay partes más bajas y hay partes más altas y por eso se me estanca el agua”, explicó.

Cuenta que hace aproximadamente cinco años, el callejón que se encuentra ubicado sobre la calle 24th Place en La Villita pasó por una remodelación, pero asegura que le dejó un gran problema.

“Quitaron todo el asfalto, como ve como hacen con todas las calles, primero lo limpian, ya después revisten, pero no tomaron el nivel como debería de ser”, dijo.

Es un problema que asegura enfrenta desde la administración del concejal anterior.

“Me queje durante como dos, tres años con el Alderman Cárdenas y vino hasta acá, tomó fotografías, me dijo que iba a tomar cartas en el asunto, pero nunca hizo algo al respecto”, aseguró.

Es una queja que dice también transmitió varias veces a la oficina de su actual Concejal Byron Sigcho-Lopez.

“Ahora con el nuevo alderman que es Sigcho también he puesto mi queja, nunca he podido hablar con él, todo el tiempo me atiende nada más las secretarias”, mencionó.

Pero José asegura tampoco ha tenido suerte.

“Que no procedía la petición, eso es lo único que me dijeron, y yo les digo, ‘¿Por qué?’ Y me dicen, ‘No sabemos, es la ciudad la que no está haciendo que siga en curso la petición’”, contó.

Incluso, afirma que en una ocasión le llegaron a decir que esa parte del callejón era su responsabilidad.

“El mayor motivo que lo hago es porque se me hace hielo, ya se me cayó mi esposa y no quiero que la gente se siga cayendo y se vaya a fracturar aquí”, reclamó.

Hasta dice se vio obligado a asfaltar un poco la entrada de su garaje para evitar que el agua entre a su casa.

“Y otra que también se va para mis alcantarillas que tengo dentro de mi casa, y si no estoy al pendiente se me puede inundar mi sótano”, dijo.

Telemundo Chicago Responde se puso en contacto con la oficina del Concejal Byron Sigcho-Lopez. Tras insistir, indicaron en parte lo siguiente:

Confirmaron que la propiedad no pasó a formar parte del Distrito 25 hasta mayo de 2023 debido a la distribución de todos los distritos.

Añadieron que supieron del caso de José por primera vez el 15 de septiembre de 2023 y que no fue hasta el 2 de octubre que José regresó para mostrarles fotos del agua estancada.

Aunque, un correo electrónico muestra que la hija de José envió las fotos del problema el 15 de septiembre al correo general de la oficina del concejal Sigcho-Lopez que figura en la página de la ciudad.

La oficina del concejal aseguró haberle explicado a José el proceso para volver a pavimentar el callejón en ambas ocasiones, aunque José afirma que no se lo explicaron.

Agregaron que la ubicación del callejón en cuestión está en su lista de lugares que necesitan repavimentación en 2024 y que se presentará al Departamento de Transporte de la ciudad, o CDOT por sus siglas en ingles.

También, dijeron que el “principal problema son las inundaciones” por lo que el “CDOT recomienda un “green alley” o callejón verde - una iniciativa ecológica que, según la página de la ciudad, son “pavimentos permeables que permiten que las aguas pluviales se filtren a través del pavimento y drenen al suelo, en lugar de acumularse en superficies duras o drenar al sistema de alcantarillado”.

Ante esto dijeron en parte:

“Desafortunadamente, los callejones verdes son uno de los proyectos con el costo más alto, donde tenemos la capacidad de utilizar los fondos de capital para un callejón verde por año, pero no seleccionamos esta ubicación para un callejón verde a través de los fondos de capital, ya que existe una lista en curso de callejones que la oficina del distrito tiene” – oficina del Concejal Byron Sigcho-Lopez.

Por otro lado, el Departamento de Transporte de Chicago indicó en parte:

“Muchos de los callejones no están conectados al sistema de alcantarillado de aguas pluviales de la ciudad y son propensos a inundarse.

CDOT inspeccionó la ubicación en cuestión y determinó que el callejón tendría que ser reconstruido para mejorar sus capacidades de drenaje y el estado del pavimento. Los proyectos de reconstrucción de callejones son un gasto de capital significativo y el CDOT está trabajando con el concejal en la identificación de financiación para el proyecto.” – CDOT.

¿La pregunta ahora es cuando la ciudad llevará a cabo esta reparación en el callejón donde se encuentra la casa de José? Ante esto, la oficina del Concejal Sigcho-Lopez indicó que “no hay garantías de que este proyecto se lleve a cabo este año.” Y que aún no finalizan la autorización de todos los proyectos ya que están a la espera de las estimaciones finales de los topógrafos de CDOT”.

También nos comunicamos con el exconcejal y ahora Comisionado George Cárdenas sobre este caso y por teléfono me dijo que en el 2019 su oficina envió a CDOT la dirección del callejón en cuestión en la lista de sitios que necesitaba reparación, pero que en ese entonces dicha entidad no lo aprobó.