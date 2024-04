Policía de Chicago publica nuevas fotos del sospechoso del asesinato del oficial Luis Huesca

Las autoridades publicaron el viernes por la noche nuevas fotografías del sospechoso que supuestamente disparó y mató al oficial de policía de Chicago Luis Huesca y rogaron que cualquiera que tuviera información sobre su paradero se presentara.

En una alerta comunitaria a las 10:51 p.m., la policía de Chicago dijo que se había emitido una orden de arresto contra Xavier Tate Jr., de 22 años, buscado en relación con el asesinato de Huesca.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Más temprano el viernes, un juez firmó los documentos de acusación y la orden judicial contra Tate, según documentos publicados en el Tribunal de Circuito del condado de Cook.

Los registros judiciales alegan que el joven de 22 años usó una pistola calibre 40 para disparar fatalmente a Huesca, quien fue encontrado con múltiples heridas de bala la madrugada del domingo cerca de su casa en Gage Park. Los oficiales descubrieron al compañero policial, que había recibido un disparo en la cara, después de responder a una alerta de ShotSpotter a las 2:53 a.m. cerca de West 56th Street y South Kedzie Avenue, según un informe policial.

Huesca fue trasladado de urgencia al Centro Médico de la Universidad de Chicago y luego declarado muerto a causa de sus heridas. Huesca, un veterano de 6 años del departamento, acababa de terminar un turno y se dirigía a casa, y en uniforme, cuando ocurrió el tiroteo. Su camioneta Toyota fue robada después del tiroteo, pero luego fue recuperada.

Los registros judiciales muestran que Tate, el sospechoso, debía comparecer ante el tribunal a principios de esta semana por un asunto no relacionado, pero no apareció. La policía de Chicago dijo que cualquiera que vea a Tate debe llamar al 911 y no acercarse a él, ya que se lo considera armado y peligroso.

Cualquier persona que tenga información debe llamar a los detectives del Área Uno al 312-747-8380. También se pueden enviar sugerencias anónimas en cpdtip.com.

La noticia de la emisión de la orden de arresto se produce mientras la comunidad y los compañeros policías de Chicago de Huesca se están preparando para su visita y funeral en los próximos días.

Esta historia está en desarrollo.