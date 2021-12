Gobiernos del área de Chicago podrían deberte dinero, te decimos cómo encontrarlo

Millones de residentes del área de Chicago podrían recibir dinero. NBC 5 Investigates y Telemundo Investiga descubrieron las herramientas y los recursos necesarios para encontrar tu efectivo.

NBC 5 Investigates y Telemundo Investiga han estado investigando miles de millones de dólares adeudados a millones de residentes en el área metropolitana de Chicago, principalmente recursos que la gente desconoce: reembolsos por bancarrota, por ejemplo, o cheques sin cobrar en Chicago, entre muchos otros.

¿Cumples los requisitos para recibir dinero? Revisa los cuatro recursos a continuación. Agregaremos más listas de dinero no reclamado en las próximas semanas.

REEMBOLSOS DE IMPUESTOS A LA PROPIEDAD DEL CONDADO DE COOK

La tesorera del Condado de Cook, Maria Pappas, quiere ver si te debe dinero. La oficina de Pappas indicó que tiene más de $72 millones que quiere reembolsar a los propietarios y otros $43 millones en exenciones faltantes.

DÓNDE MIRAR: Si eres propietario de una casa en el Condado de Cook, la oficina de Pappas tiene una herramienta de búsqueda donde puedes verificar si tienes un reembolso en camino.

CÓMO RECLAMAR TU DINERO: Busca por tu dirección o tu Número de índice de propiedad (PIN, por sus siglas en inglés). Luego busca la sección que dice: "¿Hay algún sobrepago en tu PIN?" y, si lo hay, completa la solicitud en línea para iniciar el proceso de devolución de tu dinero.

CHEQUES SIN COBRAR DE CHICAGO

NBC 5 Investigates y Telemundo Investiga descubrieron que la ciudad de Chicago tiene más de $12 millones en cheques sin cobrar que se debe a más de 19,000 personas y negocios en el área de Chicago, incluidos muchos empleados municipales. Encontramos cheques que datan de 1987, con montos individuales que van desde unos pocos centavos hasta más de medio millón de dólares.

DÓNDE MIRAR: No hay una manera fácil de saber si te corresponde alguno de estos cheques, porque la municipalidad no hace pública su lista a menos que alguien la solicite. Tuvimos que presentar una solicitud de Libertad de Información para obtenerla. Y Chicago no sigue la ley estatal que requiere que las ciudades entreguen sus cheques no cobrados a la Tesorería de Illinois, por lo que la gente no puede encontrarlos en el sitio web ICash del estado.

NBC 5 Investigates y Telemundo Investiga crearon su propia herramienta de búsqueda, para que puedas verificar si hay cheques sin cobrar que la municipalidad pueda tener para ti:

LISTA DE CHEQUES SIN COBRAR EN CHICAGO

Utiliza la caja de búsqueda de abajo para ver si estás en esta lista de cheques emitidos por la municipalidad Chicago, que, según el gobierno municipal, aún no se han cobrado. NBC5 Investigates y Telemundo Chicago Investiga están publicando esta lista porque la municipalidad no la hace. Si encuentras dinero de la municipalidad que se te adeuda, puedes reclamarlo siguiendo las instrucciones que acompañan a este cuadro. (Esta lista se publica exactamente como la proporcionó la municipalidad y puede incluir nombres mal escritos).

Este cuadro se compila a partir de una lista obtenida de la municipalidad a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información presentada por NBC5 y Telemundo, junto con una lista similar obtenida hace unos años a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información presentada por el abogado de Chicago Clint Krislov.

Tabla: NBC5 Investigates y Telemundo Chicago Investiga Fuente: NBC5 Investigates y Telemundo Chicago Investiga Creado con Datawrapper

CÓMO RECLAMAR TU DINERO: Si encuentras dinero, el Departamento de Finanzas de Chicago publica dos formularios de reclamo para obtenerlo: este para que lo llenen las personas y este para las empresas. La municipalidad también indicó que puedes enviar un correo electrónico a payments@cityofchicago.org con cualquier pregunta sobre cómo hacer un reclamo por tu dinero.

DINERO NO RECLAMADO DE CASOS DE BANCARROTA

NBC 5 Investigates y Telemundo Investiga encontraron un total de $16,434,927.20 en fondos no reclamados de casos de bancarrota en Illinois y en el área metropolitana de Chicago, que actualmente se le debe a más de 70,000 acreedores, incluidos montos no reclamados de hasta $24,305.92, en casos que datan de 1966. A nivel nacional, NBC 5 Investigates encontró dinero de bancarrotas no reclamado que se debe a más de 915,000 acreedores.

DÓNDE MIRAR: Creamos esta herramienta de búsqueda exclusiva donde puedes verificar los fondos no reclamados de los casos de bancarrota locales. Nuestra herramienta incluye todo el dinero no reclamado en cinco tribunales de bancarrota del área: Distrito Norte de Illinois (ILNB); Distrito Central (ILCB) y Distrito Sur (ILSB); Distrito Norte de Indiana (INNB) y Distrito Este de Wisconsin (WIEB), hasta noviembre de 2021.

DINERO NO RECLAMADO DE BANCARROTAS EN EL ÁREA DE CHICAGO

Usa la caja de búsqueda de abajo para ver si tienes dinero adeudado por un tribunal de bancarrota en el área metropolitana de Chicago. NBC5 Investigates y Telemundo Chicago Investiga encontraron más de $12,5 millones en fondos no reclamados en tribunales de Chicago y el noroeste de Indiana, y otros $4 millones en otros tribunales de Illinois y el sur de Wisconsin: más de 79,000 montos no reclamados, adeudados a personas y empresas que los tribunales aseguran no poder encontrar. Si encuentras dinero, puedes reclamarlo siguiendo las instrucciones de este cuadro.

Este cuadro se compiló a partir del Localizador de fondos no reclamados de los tribunales federales. En este enlace: https://ucf.uscourts.gov/

Tabla: NBC5 Investigates y Telemundo Chicago Investiga Fuente: NBC5 Investigates y Telemundo Investiga Creado con Datawrapper

También puedes buscar fondos de bancarrota no reclamados en todo el país, a través de este localizador de los tribunales federales.

CÓMO RECLAMAR TU DINERO: Si encuentras dinero, sigue las instrucciones que se aplican al tribunal que almacena tus fondos no reclamados:

Utiliza este formulario, con instrucciones aquí, para reclamar dinero en poder del Tribunal de Bancarrotas del Distrito Norte de Illinois;

Para el dinero retenido por el Tribunal de Bancarrotas del Distrito Norte de Indiana, llame al número de teléfono principal del tribunal al (574) 968-2100.

Para obtener dinero en poder del Tribunal de Bancarrotas del Distrito Este de Wisconsin, llama al número (414) 297-3291.

Utiliza este formulario, con instrucciones aquí, para reclamar dinero en poder del Tribunal de Bancarrotas del Distrito Central de Illinois;

Y usa este formulario, con estas instrucciones, para reclamar dinero en poder del Tribunal de Bancarrotas del Distrito Sur de Illinois.

FONDOS NO RECLAMADOS / ESTADO DE ILLINOIS

Es posible que ya conozcas el sitio de búsqueda ICash de Illinois, pero, incluso si lo conoces, deberías volver a consultarlo. El Tesorero del Estado de Illinois tiene actualmente más de $3.5 mil millones en fondos no reclamados para decenas de millones de personas, y eso podría incluirte a ti, tu familia o tus amigos.

DÓNDE MIRAR: El estado de Illinois agrega nuevas propiedades a la lista todo el tiempo, lo que significa que incluso si has reclamado dinero del estado antes, es posible que haya dinero nuevo esperándote ahora. Puedes buscar todos los fondos no reclamados aquí.

CÓMO RECLAMAR TU DINERO: NBC 5 Investigates y Telemundo Chicago Investiga descubrieron que los nombres y las direcciones a menudo están mal escritos en esta lista, y muchas personas figuran en residencias que no han ocupado durante décadas, por lo que puedes encontrar dinero extra si lo intentas con diferentes formas de escribir un nombre o busca direcciones antiguas. Si encuentras dinero, presiona el botón "reclamar" para cada propiedad no reclamada y llena el formulario en línea. Luego, el estado te enviará un correo electrónico que incluirá otro formulario que muestra las cantidades exactas que se te adeuda.

Y ahora, incluso puedes obtener más dinero: el estado de Illinois debe pagar intereses sobre gran parte de su propiedad no reclamada, dependiendo de cuándo alguien la reclame y cuándo fue entregada al estado. Puedes encontrar detalles sobre eso en la página de preguntas frecuentes del tesorero.