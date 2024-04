Televidente pide ayuda al no poder acceder dinero depositado a su cuenta de banco

Andrea Girarldo buscaba recuperar $3,000.

“Yo ya tenía en la mano el cheque, y de un momento a otro me sale con que es fraude”, dijo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Y así de la noche a la mañana, su sueldo de $3,000 se había esfumado luego de haberlo depositado en su cuenta de Bank of America.

“Fui y deposité ese cheque, directamente en el banco, no cajero, con una persona, fui, pasé mi cheque, firmé y todo, me dijeron, ‘En tanto tiempo le depositamos el dinero a su cuenta’”, contó.

Pero los días pasaban … ¿Y el dinero?

“Nada, me llego otro mensaje que se iba a demorar otro tiempo, como era primera vez que depositaba tanto dinero en mi cuenta pues dije, ‘Está bien’”, explicó.

Hasta que no pudo acceder más a su cuenta en línea.

“Cuando un día intentaba abrir mi cuenta de banco y no me dejaba. Y yo, ‘¿Pero será que se me olvido la contraseña?’ No sé, no me daba el face ID”, notó.

Entonces dice fue hasta la sucursal de Bank of America donde había depositado el cheque.

“Cuando volví al banco, es que se me olvidó la contraseña de mi cuenta, no puedo entrar, entonces hicieron unas llamadas, pasé mi tarjeta del Banco de América, hicieron las llamadas, cuando les dijeron que mi cuenta estaba bloqueada, que no podía volver a tener cuenta con el Banco de América que porque el cheque era fraude”, dijo.

Andrea asegura que no le explicaron por qué clasificaban su depósito como fraude o que pasaría con su dinero.

“Yo les pregunté que iba a pasar con el dinero y me dijeron, ‘nosotros le vamos a dar de vuelta el dinero’, y le dije, ‘¿Y en cuanto tiempo?’ Y me dijeron que no sabían”, afirmó.

Andrea esperó tres meses.

Su temor era no poder recuperar esos $3,000 que se había ganado por un mes de trabajo limpiando tiendas de lujo.

Apenas lleva seis meses viviendo en Chicago luego de migrar de su natal Colombia, y el dinero es escaso.

“Tengo que pagar mis cosas, tengo que pagar renta, mi comida, mi transporte, tengo que pagar mi estudio”, mencionó.

Entonces llamó a Telemundo Chicago Responde.

Contactamos a Bank of America.

Por correo electrónico nos indicaron en parte que “el banco estaba preparado para liberar los fondos una vez que el cheque fuera validado por el banco del pagador”.

Entonces hablamos con el exjefe de Andrea, quien nos aseguró que había asistido varias veces con anterioridad a su banco para confirmar el pago y que no entendía el problema.

Cinco días después recibimos confirmación de Bank of America. En un correo electrónico solo se limitaron a decir que habían “hablado con Andrea y su exjefe y que la situación se había resuelto positivamente”.

Le preguntamos a Bank of America porque el cheque de Andrea fue clasificado como fraudulento, pero indicaron no poder proveer más detalles sobre el caso, debido a razones de privacidad.

Andrea por su parte recibió un cheque por los $3,000 a su domicilio, poniéndole fin a su larga espera.