Plan de construcción de garaje termina en larga espera y la posibilidad de perder dinero

Federico dice que tenía la ilusión de construir un garaje en su casa.

“Yo ya esperaba este año tener donde guardar mi carro de la nieve,” indicó Federico.

y es que cuenta que en Abril de 2022 firmó un contrato con la compañía A.N Star Remodeling, INC. por $19,500.

Federico había abonado la cantidad de $9,750, pero asegura que el permiso para comenzar la construcción del garaje no era aprobado por la ciudad de North Chicago.

“por razones la ciudad de North Chicago no nos daba el permiso, pedían muchas cosas, incluyendo un plano del garaje y lo hicimos.”

Federico dice que los meses pasaron y se cansó de esperar.

por lo que en noviembre de 2022 pidió un reembolso a A.N. Star Remodeling Inc.

“en el transcurso de todo esto por tanto que rechazaban el permiso, decidí no realizarlo, pedí mi reembolso”

Según mensajes de texto entre uno de los empleados de A.N Star Remodeling Inc. y Federico el reembolso estaría listo para recogerse en las oficinas de la compañía en Algonquin.

“y pasé noviembre 30, y no, fui a la oficina a la mitad del mundo, y nadie sabía nada.”

Federico asegura que luego fue convencido por el dueño de A.N Star Remodeling Inc. para que continuaran con el proyecto, a lo que Federico aceptó.

Dice que el permiso para comenzar la obra no fue aprobado por la ciudad de North Chicago sino hasta Febrero de 2023.

y en junio de 2023, es decir casi 4 meses después, Federico asegura que recibió la visita del dueño de A.N Star Remodeling Inc. para avisarle que el costo para la construcción del garaje había cambiado y que le enviaría un nuevo estimado.

“y dice ahora en lugar de $19, 500, sube a $28,700.”

Federico dice que no aceptó y pidió el reembolso, pero asegura que no recibió respuesta por lo que llamó a Telemundo Chicago Responde.

Nosotros hablamos con Alex, el dueño de A.N Star Remodeling Inc.

por teléfono indicó que tras pagar la cuota requerida por parte de la ciudad de North Chicago habían obtenido el permiso por un año para trabajar como contratistas en la obra y que este se había expirado para cuando la ciudad había aprobado finalmente los permisos para la construcción.

indicó que nunca imagino que el proceso tardaría tanto tiempo por parte de la ciudad de North Chicago.

Luego a través de un mensaje de texto nos dijo en parte:

“Muchas gracias por haber hablado conmigo, estámos en la mejor disposición de resolver este asunto lo más pronto posible…” indicó Alex, dueño, A.N Star Remodeling Inc.

solicitamos a A.N Star Remodeling Inc. todos los permisos solicitados a la ciudad de North Chicago pero no recibimos contestación.

también contactamos a la ciudad de North Chicago y tras presentar una solicitud de la ley de libertad de información solo recibimos los permisos aprobados.

y fue en cuestión de días que Federico recibió un reembolso por parte de A.N Star Remodeling por la cantidad de $8,700 tras aceptar un cargo de cancelación de contrato.