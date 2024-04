Carnaval de primavera de Lake in the Hills no reabrirá tras peleas el sábado

No se permitirá que se reanude un carnaval de primavera en el suburbio norte de Lake in the Hills después de que la policía se vio obligada a disolver múltiples peleas el sábado por la noche, lo que llevó a un cierre anticipado del evento.

En una publicación de Facebook, la Cámara de Comercio de Algonquin/Lake in the Hills dijo que la decisión se tomó en conjunto con funcionarios de seguridad.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

“Después de una cuidadosa consulta con Village of Lake in the Hills y nuestro Jefe de Policía, se decidió que reabrir el carnaval no sería lo mejor para la seguridad pública”, dijeron los funcionarios. "Esta decisión se tomó con la máxima consideración por el bienestar de los miembros y asistentes de nuestra comunidad".

Según la policía de Lake in the Hills, los agentes fueron llamados al área de las carreteras Randall y Algonquin por informes de personas cruzando la calle corriendo el sábado. El Carnaval Cabin Fever de la Cámara de Comercio de Algonquin/Lake in the Hills se estaba llevando a cabo en un estacionamiento cercano en ese momento, y se reportaron múltiples peleas entre personas en la multitud.

Como resultado, la policía dispersó a la multitud y se cerró el carnaval. Contrariamente a lo informado en las redes sociales, no se reportaron disparos, confirmó la policía el domingo.

No estaba claro si se permitiría que el carnaval se reanudara el domingo, pero los funcionarios tomaron la decisión de no reabrir el evento después de una cuidadosa consideración, según los funcionarios.

En una publicación de Facebook, la cámara se disculpó por el cierre repentino del sábado y dijo que la decisión se tomó "con la máxima preocupación por la seguridad y el bienestar de nuestros asistentes, la comunidad y las empresas circundantes".

"El inesperado aumento de asistencia, impulsado por el hermoso clima, desafortunadamente provocó una superpoblación", decía en parte la publicación. "Además, un número significativo de adolescentes sin vigilancia, con intenciones de perturbar y causar problemas, invadieron el Carnaval y los centros comerciales de la zona".

Las autoridades dijeron que a pesar de los disturbios causados ​​por "individuos con intenciones maliciosas", intentarían restablecer el carnaval el próximo año.

"Estamos dedicados a trabajar con los funcionarios de la aldea para identificar e implementar medidas futuras que garanticen que los próximos eventos sean agradables y seguros para todos", dijeron los funcionarios.

El carnaval de tres días comenzó el viernes y estaba previsto que continuara hasta el domingo. Los organizadores no especificaron si el carnaval estaría abierto o cerrado el domingo.

La publicación completa de la cámara en Facebook se puede encontrar a continuación:

Estimados miembros de la comunidad,

Lamentamos informarles que el Carnaval, que inicialmente estaba previsto reabrir hoy, no podrá hacerlo. Después de una cuidadosa consulta con Village of Lake in the Hills y nuestro Jefe de Policía, se decidió que reabrir el Carnaval no sería lo mejor para la seguridad pública.

Esta decisión se tomó con la máxima consideración por el bienestar de los miembros y asistentes de nuestra comunidad. Entendemos la decepción que esto puede traer, especialmente para aquellos que esperaban ansiosamente un día de diversión y disfrute.

Extendemos nuestras más sinceras disculpas a todos aquellos que vieron interrumpida su visita y a aquellos que tenían previsto asistir hoy al Carnaval y no pueden hacerlo. También extendemos nuestro pésame a las empresas vecinas afectadas por los trastornos causados ​​por personas con intenciones maliciosas. Afortunadamente, las interrupciones y la mala conducta de anoche no provocaron heridos ni incidentes más graves.

Queremos asegurarle que la seguridad de nuestra comunidad sigue siendo nuestra principal preocupación. Estamos dedicados a trabajar con los funcionarios del Pueblo para identificar e implementar medidas futuras que garanticen que los próximos eventos sean agradables y seguros para todos.

Nos disculpamos sinceramente por cualquier inconveniente o decepción que esta situación pueda haber causado.

Atentamente,

Cámara de Comercio de Algonquin/Lake in the Hills