Resultados de las primarias de Illinois: cobertura en vivo por Telemundo Chicago y NBC 5 el martes

CHICAGO- Mientras se cuentan las boletas en todo el estado, Telemundo Chicago y nuestra cadena hermana NBC 5 se han unido para brindarte análisis, discursos de los candidatos desde las sedes de campaña y resultados en vivo toda la noche del martes.

Comenzando a las 7 p.m., podrás seguir en tiempo real la contabilización de votos de las contiendas por precinto en nuestras plataformas digitales.

PULSA AQUÍ: para ver los resultados en tiempo real de las primarias de Illinois.

¿A qué hora abren y cierran las urnas?

El todo Illinois el 28 de junio las urnas abren a las 6 a.m. y permanecerán abiertas hasta las 7 p.m. Recuerda si estás en la fila para votar cuando cierren las urnas, todavía podrás emitir tu voto y nadie podrá impedirlo.

¿Qué aparecerá en la boleta electoral?

Hay varias contiendas importantes en Illinois en esta elección, por lo que hemos creado una herramienta para ayudarte a saber quiénes son representantes, y quién se postula contra ellos, antes de votar.

Para obtener una boleta de muestra completa, incluidas todas las contiendas judiciales y locales, asegúrate de visitar el sitio web de la autoridad electoral local. Pero para saber por quién puede votar en muchas de las principales contiendas (para gobernador, congreso y en la legislatura estatal), ingrese su dirección a continuación:

¿Cuáles son las principales contiendas?

Hay innumerables contiendas en todo Illinois con narrativas importantes e interesantes, algunas han atraído la atención nacional durante este ciclo electoral polémico y de alto riesgo.

Aquí hay un vistazo a algunas de las contiendas más importantes para seguir en el área de Chicago y en todo el estado:

Precandidatos republicanos a la gobernación

Secretaría Estatal de Illinois

Primer distrito congresional de Illinois

Tercer distrito congresional de Illinois

Cuarto distrito congresional de Illinois

Sexto distrito congresional de Illinois