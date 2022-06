Primer distrito: 21 candidatos compiten por el escaño del representante Bobby Rush

Una de las contiendas en las primarias de Illinois, que ha recibido más atención en este ciclo electoral, es también la más concurrida: la contienda demócrata para reemplazar al representante saliente del primer distrito, Bobby Rush.

Rush, veterano del ejército, ministro ordenado, activista de los derechos civiles y ex concejal de Chicago, anunció a principios de este año que no se postularía para la reelección.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Es el miembro con más años de servicio en la delegación del Congreso de la Cámara de Representantes de Illinois, que representa a un distrito que incluye partes del sector de Chicago y los suburbios del suroeste, desde 1993.

Rush derrotó cómodamente a más de una docena de demócratas en las primarias a lo largo de carrera política y más notablemente venció al entonces senador estatal Barack Obama en 2000 por un margen de 2 a 1.

Por lo tanto, la noticia de su jubilación ha creado una rara vacante que 17 demócratas y cuatro republicanos compiten por llenar.

Demócratas:

Senadora estatal Jacqueline “Jacqui” Collins

Jacqueline Collins es una senadora estatal que ha representado al Distrito 16 desde 2003 y se desempeña como líder asistente de la mayoría en el senado.

Concejal Pat Dowell

Pat Dowell es miembro del Concejo Municipal de Chicago, electa por primera vez para representar al Distrito 3 en 2007 con experiencia previa como planificadora de la ciudad bajo tres alcaldes. Anteriormente había lanzado una candidatura para secretaria de estado el año pasado antes de cambiar su objetivo después de que Rush anunciara su jubilación.

Cassandra Goodrum

Cassandra Goodrum es abogada privada y profesora de justicia penal en la Universidad Estatal de Chicago y anteriormente trabajó como fiscal del Condado de Cook.

Jonathan Jackson

Jonathan Jackson es hijo del líder de los derechos civiles, el reverendo Jesse Jackson, quien ha trabajado junto a su padre en justicia social, en el sector financiero, en el desarrollo inmobiliario y ha enseñado negocios en la Universidad Estatal de Chicago y en los colegios Municipales de Chicago.

Michael Thompson

Michael Thompson estudió derecho y trabajó en el desarrollo de la fuerza laboral.

Jamal Cole

Jamal Cole es un activista comunitario que fundó y dirige la organización My Block My Hood My City, que sirve a Chicago a través de actividades de divulgación para jóvenes, esfuerzos de voluntariado, capacitaciones de clubes de cuadra y más.

Karin Norington-Reaves

Karin Norington-Reaves se desempeñó como directora ejecutiva de Chicago Cook Workforce Partnership y anteriormente trabajó como abogada, profesora en la Universidad de Loyola y en varios cargos en el gobierno municipal y estatal. Rush respaldó su candidatura.

Chris Butler

Chris Butler es un pastor y organizador comunitario que dirige Chicago Embassy Church Network y es único entre el campo de los demócratas en su oposición al aborto.

Marcus Lewis

Marcus Lewis es un ministro ordenado y exempleado de la Oficina de Correos que anteriormente se postuló para el Congreso varias veces.

Terre Layng Rosner

Terre Layng Rosner es profesora de comunicación en la Universidad de St. Francis.

Robert Palmer

Robert Palmer es asistente de educación especial y entrenador de béisbol de las Escuelas Públicas de Chicago.

Kirby Birgans

Kirby Birgans es activista comunitario y profesor de ciencias en una escuela chárter de Chicago.

Steven DeJoie

Steven DeJoie es un profesional bancario y empresario.

Ameena Matthews

Ameena Matthews es una activista contra la violencia que anteriormente desafió sin éxito a Rush en las primarias demócratas de 2020.

Charise Williams

Charise Williams se desempeñó más recientemente como jefa de personal/directora adjunta de la Autoridad de Justicia Criminal de Illinois y anteriormente se postuló para comisionada del Condado de Cook en 2018.

Jonathan Swain

Jonnathan Swain es presidente y director ejecutivo de LINK Unlimited Scholars, que brinda apoyo académico a estudiantes afroamericanos a través de un programa de becas de cuatro años. También dirige la licorería Kimbark Beverage Shoppe de su familia y anteriormente trabajó para el municipio en varios cargos: comisionado de la Junta Electoral de Chicago y presidente de la Junta de Apelaciones de Zonificación, entre otras funciones.

Nykea Pippion McGriff

Nykea Pippion McGriff es una agente de bienes raíces que anteriormente se desempeñó como la primera mujer negra presidenta de la Asociación REALTORS de Chicago. Afirma que la muerte a tiros de su hijo Xavier en 2017 la impulsó a postularse.

Republicanos

Si bien el distrito ha sido durante mucho tiempo un bastión demócrata, hay cuatro candidatos en las primarias republicanas: el veterano del ejército Eric Carlson, la agente republicana Philanise White (que compitió contra Rush en 2020), el percusionista Geno Young y Jeffery Regnier, propietario de una tienda de armas y compañía de construcción.