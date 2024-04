EN VIVO: Los Chicago Bears anuncian plan de nuevo estadio “de última generación” a la orilla del lago

Un día antes de que comience el Draft de la NFL, los Chicago Bears, "en colaboración con funcionarios de la ciudad y partes interesadas", tienen previsto anunciar el miércoles planes para un nuevo "estadio cerrado de propiedad pública y de última generación" junto frente al lago de la ciudad, dijo el equipo en un comunicado de prensa.

Los Bears dijeron que también anunciarán planes para espacios verdes y abiertos a lo largo de la orilla del lago, con acceso preservado a la costa para las familias en el Campus del Museo, según el comunicado.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Según un informe del Chicago Tribune, la construcción del estadio costaría aproximadamente 4,600 millones de dólares, y los contribuyentes financiarían aproximadamente la mitad del costo.

El anuncio tendrá lugar a las 12:00 pm el miércoles en la casa actual de los Bears, el Soldier Field. Se transmitirá en el reproductor de arriba una vez que comience.

Después de comprar un terreno en los suburbios de Arlington Heights para un estadio abovedado propuesto, el equipo recientemente cambió de rumbo y se comprometió a construir en Chicago, fijando su mirada en un estadio “de propiedad pública” en la orilla del lago de la ciudad, ubicado cerca de su hogar actual en Soldier Field.

La medida podría verse como un intento de aliviar las preocupaciones del grupo de preservación Friends of the Parks, que presentó una demanda exitosa para impedir que George Lucas construyera un museo a lo largo de la orilla del lago y anteriormente había expresado su oposición a la construcción de cualquier nuevo proyecto de estadio en el Museum Campus.

Friends of the Parks declinó hacer comentarios antes de la conferencia de prensa anunciada por los Bears.

Los planes de los Bears también han enfrentado un mayor escrutinio en medio de un esfuerzo separado de los Medias Blancas de Chicago para asegurar financiamiento público para un proyecto de estadio en el South Loop.

Según un informe reciente de Crain, se ha dicho a los equipos que hay poco interés por parte de los legisladores en aprobar planes de financiación separados para los estadios, y se ha instado a los dos equipos a trabajar juntos.

Los Bears han prometido hasta $2 mil millones en financiamiento privado para un estadio, pero no han anunciado otros detalles de financiamiento antes de la conferencia de prensa del miércoles.

¿Qué pasará con la tierra de los Bears en Arlington Heights?

El presidente de los Bears, Kevin Warren, discutió recientemente el cambio de dirección en los planes del equipo durante la disponibilidad de los medios en las reuniones de la liga de la NFL en Orlando.

Cuando se le preguntó sobre el giro de los Bears hacia la orilla del lago y el impulso que está ganando su plan, Warren señaló que todavía queda un largo camino por recorrer, pero cree que las cosas se están moviendo en la dirección correcta.

"Todos estos proyectos son, ya saben, esa es una gran palabra. Requieren impulso. Requieren visión", dijo Warren. "Requieren tenacidad. Requieren mucha reflexión y planificación, pero también requieren impulso. Y creo firmemente que estamos generando impulso en esa área del museo.

"Entonces, cuando tienes esa combinación del museo, la orilla del lago, la playa, la arquitectura y, sobre todo, lo que hace que Chicago sea especial es la gente. Y cuando puedes mezclar todo eso, obtienes un gran impulso, pero “va a requerir mucho trabajo a medida que avancemos".

Warren y los Bears están felices de ser dueños de la propiedad de Arlington Park, pero sus miradas están puestas en el centro.

"Somos el mayor propietario de tierras en Arlington Heights en este momento, 326 acres", dijo Warren.

"Somos dueños de un hermoso terreno. Y tengo un gran respeto por el alcalde Hayes y Randy Recklaus y todos los políticos allí. Creo que en este momento estos proyectos son increíblemente difíciles. Y recién aprendiendo las diversas cosas que hice en Minnesota, tienes que estar enfocado y en este momento, estamos poniendo nuestra energía en el centro de Chicago, en el campus del museo, solo desde el punto de vista de la energía y los recursos, por lo que todavía somos los propietarios de tierras más grandes. Seguiremos en comunicación con Arlington Heights, pero ahora el enfoque tiene que estar en Chicago para brindarnos la mejor oportunidad de éxito".

¿Qué haría falta para que los Bears construyeran un nuevo estadio en Chicago?

Los Bears deben superar varios obstáculos para hacer realidad el estadio abovedado a orillas del lago.

El primero es garantizar una relación sana y duradera entre el equipo y el distrito de parques. Dada su difícil historia, ese puente podría ser más difícil de cruzar de lo que parece.

"Creo en las personas, creo en las relaciones", dijo Warren sobre la relación entre el distrito de parques y el equipo. "E incluso desde que pude estar aquí y pasar tiempo con personas en Soldier Field, personas en el distrito de parques, personas en la ciudad de Chicago, solo he sido bienvenido. Y hemos tenido una gran relación. Y creo que la gente lo ha visto. Estoy seguro de que cuando tienes un objetivo común en el que la gente puede centrarse y unirse, estoy seguro de que tendremos una relación positiva a medida que avancemos. Y entonces, una de las cosas que me prometí cuando comencé el 17 de abril del año pasado fue que iba a entender, apreciar y abrazar la historia de los Chicago Bears y todas las relaciones, pero no sentí ninguna tensión o negatividad. vamos a sacarlo adelante”.

Los contribuyentes todavía deben 589 millones de dólares por el Soldier Field.

"Y entonces comencé desde cero. Y siento que no solo tenemos una excelente relación comercial, sino que también hemos desarrollado una relación personal. Y trabajamos juntos muy bien. Así que estoy satisfecho con la forma en que ha ido". Y espero incluso construir relaciones más sólidas en el futuro. Así que esa es un área que realmente no me preocupa".

En cuanto a la idea de que el proyecto frente al lago requeriría más de mil millones de dólares en inversión en infraestructura pública, Warren considera que la inversión, cualquiera que sea la cifra, es tan buena para la ciudad de Chicago como para competir con otras ciudades en el mercado.

"Esas son cosas en las que estamos trabajando. Y una cosa que puedo garantizarles es que soy fiscalmente conservador y financieramente responsable", dijo Warren cuando se le preguntó sobre la financiación pública. "Así que cualquier cosa que recomendemos, desde un punto de vista financiero, estará muy bien pensada".

Warren citó un artículo del Sports Business Journal que no incluía a Chicago entre las "25 principales ciudades de negocios deportivos" como evidencia de que la inversión es necesaria.

"Pero pensar en Chicago, ya sabes, con este enorme trasfondo, todos los equipos deportivos profesionales que tenemos, el hermoso paisaje, la topografía, todas esas cosas involucradas, conocida por ser una ciudad deportiva increíble. Que no estemos en esa lista, Desde un punto de vista empresarial, esas son las cosas que, como ciudadano del centro de Chicago y del estado de Illinois, esas son cosas que desde un punto de vista empresarial me preocupan. Espero con ansias el día en que eventos como [las reuniones de la liga de la NFL] deban y puedan será y se llevará a cabo en el centro de Chicago".