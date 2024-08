Pit Bull, Fuerza Regida, Festival de Jazz y más eventos este fin de semana del Día del Trabajo en Chicago

¿Busca algo que hacer este fin de semana del Día del Trabajo? El área de Chicago ofrece festivales de música, comedia y diversión para toda la familia.

Festival de Jazz de Chicago

Qué: Producido por el Departamento de Asuntos Culturales y Eventos Especiales de Chicago y programado por el Jazz Institute of Chicago, el Festival de Jazz de Chicago es una tradición del Día del Trabajo.

Dónde: Millennium Park, Chicago Cultural Center

Cuándo: jueves, 29 de agosto - domingo, 1 de septiembre

Festival de Música North Coast

Qué: El Festival de Música de North Coast presenta a más de 100 artistas en siete escenarios, con la misión de no solo aceptar las diferencias de las personas, sino también celebrarlas.

Dónde: Seat Geek Stadium, 7000 S. Harlem Ave., Bridgeview, IL

Cuándo: viernes, 30 de agosto - domingo, 1 de agosto

Arc Music Festival

Qué: Es el tercer año del Arc Music Festival, que combina música house y techno, y está considerado uno de los mejores festivales de su tipo.

Dónde: Union Park, 1501 W. Randolph St., Chicago

Cuándo: viernes, 30 de agosto - domingo, 1 de agosto

Naperville Jaycees' Last Fling

Qué: Mucha música, comida y actividades familiares en Naperville Jaycees' Last Fling en Riverwalk Park, considerado una forma divertida de despedir el verano.

Dónde: 106 Jackson Ave., Naperville, IL

Cuándo: viernes, 30 de agosto - lunes, 2 de septiembre

Taste of Polonia

Qué: Taste of Polonia, el festival polaco más grande del país, ofrece auténtica cocina polaca, entretenimiento, un casino y un montón de actividades para niños.

Dónde: Copernicus Center, 5216 W. Lawrence Ave., Chicago

Cuándo: viernes, 30 de agosto - lunes, 2 de septiembre

The Big Bounce America 2024 Tour

Qué: The Big Bounce America Tour es el evento de inflables itinerantes más grande del mundo, con siete atracciones inflables enormes.

Dónde: Skokie Sports Park, 3459 Oakton St., Skokie, IL

Cuándo: sábado, 31 de agosto - domingo, 1 de septiembre y viernes, 6 de septiembre - domingo, 8 de septiembre

Bike the Drive

Qué: La 22.ª edición anual de Bike the Drive es una recaudación de fondos para la Active Transportation Alliance y cierra todo el DuSable Lake Shore Drive durante varias horas.

Dónde: Butler Field en Grant Park, 235 S. Columbus Dr., Chicago

Cuándo: 6:30 a.m. domingo, 1 de septiembre

Anime Magic!

Qué: Anime Magic es una convención de fanáticos, para fanáticos, con un enfoque en la diversión.

Dónde: Stephens Convention Center, 5555 N. River Road, Rosemont, IL

Cuándo: viernes, 30 de agosto - domingo, 1 de septiembre

El comediante Arnez J

Qué: Arnez J tiene la misión de hacer reír a los estadounidenses nuevamente.

Dónde: Chicago Improv, 5 Woodfield Mall, Store K120B, Schaumburg, IL

Cuándo: viernes, 30 de agosto - domingo, 1 de septiembre

El comediante Jeff Dunham

Qué: El ventrílocuo, comediante stand-up y actor Jeff Dunham y su compañero de viaje favorito traen su gira Still Not Canceled al noroeste de Indiana.

Dónde: The Venue Horseshoe Hammond, 777 Casino Center Dr., Hammond, Indiana

Cuándo: sábado, 31 de agosto

Keisha Cole

Qué: La cantante de R&B Keisha Cole comenzó su carrera como corista de MC Hammer antes de firmar con A&M Records.

Dónde: The Venue Horseshoe Hammond, 777 Casino Center Dr, Hammond, IN

Cuándo: viernes, 30 de agosto

Pearl Jam

Qué: La legendaria banda de rock Pearl Jam trae su gira mundial Dark Matter World Tour 2024 a Chicago.

Dónde: Wrigley Field, 1060 W. Addison St., Chicago

Cuándo: jueves, 29 de agosto y sábado, 31 de agosto

Pit Bull

Qué: Pit Bull trae su gira Party After Dark Tour al área de Chicago.

Dónde: Credit Union 1 Amphitheatre, 19100 Ridgeland Ave., Tinley Park, IL

Cuándo: viernes, 30 de agosto

Fuerza Regida

Qué: La agrupación musical que mezcla el regional mexicano con el género urbano corrido llega a Chicago para su gran gira musical.

Cuándo y Dónde: domingo, 1 de septiembre a las 8:00 pm en el Credit Union 1 Amphitheatre, en Tinley Park.

Boletos a la venta aquí

Flor Bertotti

Qué: La cantante, actriz, compositora y mujer de negocios de Argentina se presentará en el área de Chicago para un concierto.

Cuándo y Dónde: domingo, 1 de septiembre a las 7:00 pm en el Rosemont Theatre en Rosemont.

Boletos a la venta aquí.