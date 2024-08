El Chicago Fire se enfrenta a un Inter Miami sin Lionel Messi

El Chicago Fire será anfitrión de Inter Miami en el Soldier Field el sábado por la noche. Sin embargo, para decepción de muchos de los asistentes, habrá una ausencia notable.

La superestrella argentina fue oficialmente descartado para el partido del sábado. Messi regresó recientemente a los entrenamientos después de sufrir una lesión en el tobillo durante la final de la Copa América en julio contra Colombia.

De cara al partido, el técnico del Inter Miami, Gerardo 'Tata' Martino, no descartó que Messi pudiera jugar.

Sin embargo, Messi no pudo recuperarse a tiempo, lo que significa que los fanáticos de Chicago tendrán que esperar un año más para verlo en acción en competencia de la MLS.

Con o sin Messi, el Fire se prepara para lo que sabe que será un partido complicado. El Inter Miami todavía cuenta con jugadores como Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suárez. Todos más que capaces de dar un paso al frente en ausencia de Messi, como lo han hecho hasta ahora.

"Sí, nos preparamos para esto como si fuera un partido normal de la MLS", dijo el portero del Fire, Chris Brady. “Obviamente, es un juego de mayor perfil porque sabemos que será frente a una multitud más grande y con algunos jugadores de calidad en el otro extremo.

“No importa a quién pongan en el campo, los estamos estudiando. Sabemos qué esperar y pondremos en marcha un plan de acción. Definitivamente lo hemos tratado como un juego normal, preparándonos como un juego normal”.

El Fire sabe lo que es jugar y vencer al Inter Miami sin Messi. Lo hicieron la temporada pasada y obtuvieron una victoria por 4-1 en octubre del año pasado. Fue uno de los momentos más destacados de la temporada pasada.

Chicago intentará aprender algunas lecciones de ese partido y aplicarlas el sábado.

"Yo diría que la lección sería comenzar el juego lo más rápido posible y lo más rápido posible", dijo Brady. “Con un partido como éste, realmente no hay espacio para calentarse antes del partido. Realmente no hay espacio para permitirte entrar en el juego, tómate tu tiempo. Realmente tienes que, desde el primer pitido, empezar al 100 por ciento. Esa es una de las lecciones más importantes que creo que aprendí, especialmente de este último partido también, pero incluso del año pasado: no se puede empezar lento”.

Para los fanáticos decepcionados por no ver a Messi, el Fire ofreció un vale de $250 de descuento en dos o más nuevas membresías de abonos para la temporada 2025 del Chicago Fire o $100 de descuento en dos o más boletos para un solo partido para el partido en casa de 2025 contra el Inter Miami.

Aquellos que ya habían comprado boletos, los fanáticos tendrán la oportunidad de reclamar dos boletos gratis para Fan Appreciation Night el 19 de octubre contra Nashville SC.

El Inter Miami ocupa cómodamente el primer lugar de la Conferencia Este, mientras que el Fire ocupa el puesto 13. Sin embargo, sigue siendo un partido importante para el Fire. Chicago puede ocupar el puesto 13, pero está a sólo dos puntos del último puesto de los playoffs.