Los hispanos tendrán en noviembre una decisión crucial en sus manos al elegir al próximo presidente de EEUU, pues así como gran parte de los votantes, hay un tema recurrente que los motivará a escoger a un candidato: la economía.

Los votantes hispanos en el área de Chicago coinciden con la mayoría de los latinos registrados para votar en el país en el que su mayor preocupación es la inflación y la economía, según un estudio publicado por el Pew Research Center, en Washington.

En una elección que parece definirse entre la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump, los hispanos en el área de Chicago expresaron opiniones diversas entre por quien votar el 5 de noviembre.

POR QUIÉN VOTARÁN LOS HISPANOS EN NOVIEMBRE

En un estudio del Pew Research Center de julio, (publicado antes del debate entre el presidente Joe Biden y Trump y el atentado contra el expresidente) los hispanos estaban divididos con un 36% de intención de votos para cada uno de ellos. Mientras que el candidato Robert F. Kennedy Jr. presentaba un 24% entre los latinos.

Ahora que el escenario político ha cambiado con la muy segura nominación de Harris en la Convención Demócrata de la semana que viene en Chicago, los números en intención de voto parecen favorecer a la vicepresidenta.

Harris tiene una ventaja del 52% de la intención de voto entre los votantes hispanos, mientras que Trump cuenta con un 35%, según el nuevo estudio, "El duelo presidencial: Harris, Trump, Kennedy", publicado este miércoles, 14 de agosto por el Pew Research Center.

En cambio, a nivel nacional, Harris y Trump "están esencialmente empatados entre los votantes registrados: el 46% prefiere a Harris, el 45% prefiere a Trump y el 7% prefiere a Robert F. Kennedy Jr", de acuerdo con este reciente estudio del Pew Research Center.

Otras encuestas publicadas este mes han expresado una ligera ventaja de Harris sobre Trump. Por ejemplo, la vicepresidente cuenta con 50% de intención de voto, Trump un 40% y 5% de los encuestados están indecisos, de acuerdo con un estudio de Emerson College publicado este jueves.

Asimismo, una encuesta de Ipsos del 8 de agosto, daba 42% de intención de votos a Harris; 37% a Trump y 4% a Kennedy Jr.

“No tenemos información que sustente un cambio importante entre Biden y Harris, lo que si podemos decir basado en nuestros análisis es que las prioridades de los votantes latinos son similares a la del resto del país, tienen la inflación como una prioridad entre los temas de políticas públicas, la economía general como su prioridad a lo que el gobierno actual y el próximo deberían atender”, explicó Luis-Noe Bustamante, uno de los investigadores del estudio "Cómo ven los votantes latinos las elecciones presidenciales de 2024", del Pew Research Center publicado el 19 de julio.

Este nuevo escenario electoral podría inyectar más entusiasmo entre los electores, incluyendo los hispanos, predice Richard Craig Sautter, profesor de DePaul University.

“Vamos a tener unas elecciones con una participación muy alta. Especialmente entre los jóvenes, habrá más entusiasmo que en el pasado. Suelen ser el grupo de personas con menor participación, digamos entre los 18 y los 24 años”, dijo Sautter.

De acuerdo con las cifras del estudio del Pew Research del 14 de agosto, "el 57% de los votantes menores de 30 años dice que apoya a Harris, mientras que el 29% apoya a Trump".

POR CUÁL CANDIDATO PRESIDENCIAL VOTARÁN LOS HISPANOS EN CHICAGO

Telemundo Chicago entrevistó a varias personas en el centro de la ciudad para conocer por quién votarían. La mayoría que aceptó contestar eran mujeres, mientras que los hombres prefirieron abstenerse de opinar, alegaban que no sabían de política.

Los seis entrevistados reconocieron la importancia de votar en noviembre y que estaban dispuestos a hacerlo, aunque algunos no estaban decididos por quién todavía.

Tres de los entrevistados dijeron estar indecisos por quien votar, dos dijeron que lo harían por Harris y una de ellos por Trump.

“Sí voy a votar. No sé por quién ahorita, pero lo voy a hacer porque es muy importante que los hispanos voten y sean parte de la elección”, comentó Cinthya Correa.

Así como ella, otras coincidieron en la importancia de ejercer su derecho para ayudar las condiciones de vida de la comunidad hispana en el país.

“Voy a votar porque es muy importante que estemos unidos la comunidad latina para mejorar en todas las situaciones, economía, inmigración y todos los otros temas que EEUU enfrenta en este momento”, dijo Rosa Yuqui Aguaiza.

LA ECONOMÍA: TEMA CRUCIAL PARA LOS HISPANOS EN LAS ELECCIONES

Los votantes hispanos encuestados en el área de Chicago coincidieron en que la economía es el tema más importante para ellos en estas elecciones. Dentro del tema de la economía, citaron preocupaciones por el alto costo de vida y la inflación.

El candidato que les ofrezca mejores soluciones, a ese probablemente le darán su voto, según los encuestados.

“Creo que la principal preocupación de la comunidad hispana es igual que la de los votantes estadounidenses, los empleos y una economía fuerte. La educación es un tema importante para los latinos, la atención médica, la inmigración y, a todo esto, también se suman la vivienda”, dijo Craig Sautter sobre lo que inquieta a los votantes en el área de Chicago.

Los latinos registrados para votar en noviembre consideraban a Trump mejor capacitado que Biden para tomar decisiones en cuanto a la economía, con un 52% por encima del presidente, según el estudio del Pew Research Center publicado en julio.

Mientras que Biden era percibido mejor en temas sociales y en la elección de los jueces de la Corte Suprema, con 49%.

Aunque la campaña entre Harris y Trump recién comienza, algunos sondeos muestran que los dos cuentan con buena percepción entre los votantes sobre el manejo de la economía.

“Harris fue vista como la mejor candidata para la economía por el 41% de los encuestados, mientras que el 40% eligió a Trump”, según una encuesta publicada en CNBC el 9 de agosto entre votantes jóvenes.

Para conocer sobre la propuesta económica de Harris dada a conocer este jueves, puede ir a este enlace.

LA INMIGRACIÓN COMO TEMA EN LAS ELECCIONES 2024

La inmigración, es un tema que se ha vuelto central en las campañas políticas de Harris y particularmente la de Trump.

La mayoría de los votantes hispanos encuestados en Chicago consideraron la inmigración como una segunda prioridad, pero coincidieron en la importancia de que se concreten políticas migratorias justas.

“Como mi mamá no tiene papeles y no puede trabajar, no estamos bien económicamente, votaría por alguien que pueda ayudarnos”, comentó Adrian Salto.

QUÉ PIENSAN LOS HISPANOS DE LOS PARTIDOS DEMÓCRATA Y REPUBLICANO

Los votantes hispanos en EEUU históricamente han favorecido al Partido Demócrata, explicaron Sautter y Bustamante.

El reporte del Centro Pew de julio reveló que los hispanos consideraban que el Partido Demócrata hacía más esfuerzos para conseguir el voto latino. “El 44% de los hispanos dijo que tenía una opinión favorable del Partido Demócrata y un 32% del Republicano”, dijo Bustamante.

“En Chicago hay hispanos que votan mayoritariamente por los demócratas, pero también hay hispanos tradicionales como Ray López, quienes son más proclives a votar por los republicanos en una elección nacional. En la que resultó electo el alcalde Brandon Johnson, la participación hispana fue muy decepcionante, fue de sólo el 20%, muy baja, muy baja. Lo que es realmente preocupante, porque los hispanos realmente tienen el equilibrio de poder en Chicago”, comentó Sautter.

Desde este lunes, 19 de agosto se realizará la Convención Nacional Demócrata en Chicago, en la que se espera que el partido nomine oficialmente a Harris y a su compañero de fórmula Tim Walz como los candidatos a la presidencia y vicepresidencia.

Aunque faltan tres meses para las elecciones de noviembre, claramente el voto hispano será determinante a conquistar para que uno de los candidatos llegue finalmente a la Casa Blanca.