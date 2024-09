Hombre hallado culpable en conexión al asesinato de una sargento de policía de Bradley

Este jueves, un jurado del condado de Kankakee declaró culpable de asesinato a un hombre acusado de matar a una sargento de policía del suburbio de Bradley con su propia arma en diciembre de 2021 después de aproximadamente 70 minutos de deliberación.

Darius Sullivan, quien tenía 25 años en el momento del asesinato, fue declarado culpable de los cargos de asesinato en primer grado, intento de asesinato en primer grado de un agente de paz y tres cargos de poner en peligro la vida de un menor.

Sullivan mató a tiros a la sargento de policía de Bradley, Marlene Rittmanic, después de que los agentes respondieran a una denuncia por ruidos relacionados con perros que ladraban dentro de un coche aparcado cerca de un hotel el 29 de diciembre de 2021.

El compañero de Rittmanic, el oficial Tyler Bailey, descubrió que el vehículo pertenecía a Xandria Harris, una persona que estaba con Sullivan en el momento del asesinato y también enfrentaba cargos.

Harris era un conocido de Bailey y se encontró con Rittmanic en el vestíbulo del hotel y le preguntó si había habitaciones reservadas a nombre de Harris o Sullivan.

El empleado del hotel envió a los agentes a la habitación 308, que estaba reservada por Sullivan, quien era buscado por órdenes judiciales pendientes por no haberse presentado ante el tribunal y que había huido previamente de los agentes de Bradley que habían intentado detenerlo por las órdenes judiciales, dijo Rowe.

Los agentes no recibieron respuesta de la habitación después de su tocar inicialmente la puerta alrededor de las 10:13 p.m. Aproximadamente un minuto después, los agentes volvieron a tocar, esta vez con Bailey diciendo en voz alta: "Es el Departamento de Policía" y pidiéndole a Harris que saliera de la habitación para abordar la queja sobre los perros ruidosos, dijo Rowe. Harris supuestamente respondió: "Sí", e indicó que saldría de la habitación.

Los agentes tocaron la puerta al menos tres veces más en el lapso de varios minutos, diciéndole a Harris que saliera, dijo Rowe. Cada vez, ella respondió diciendo que iba a salir.

Después de unos 14 minutos de espera, Harris intentó pasar por la puerta y cerrarla, supuestamente en un intento de evitar que los agentes detuvieran a Sullivan.

Rittmanic y su compañero pidieron repetidamente a Harris que dejara de bloquear la puerta, dijo Rowe. Finalmente, Sullivan apareció en la habitación del hotel armada con una pistola de 9 mm equipada con un cargador de tambor, dijeron los fiscales.

Mientras Harris luchaba con los agentes, Sullivan apuntó con el arma y le disparó a Bailey en la cabeza, dijo Rowe. Luego, supuestamente, apuntó con el arma a Rittmanic y le disparó mientras ella intentaba huir.

Sullivan supuestamente persiguió a Rittmanic por el pasillo antes de inmovilizarla contra una puerta. Sullivan luchó por destrabar su arma usando su mano derecha y su boca mientras también intentaba desarmar a Rittmanic con su mano izquierda, dijo Rowe.

Mientras se producía la pelea, Sullivan gritó a Harris y le dijo que "amartillara el arma, amartillara el arma", dijeron los fiscales. Harris se unió a Sullivan y lo ayudó a desarmar con éxito a Rittmanic.

Luego, los dos se pararon sobre Rittmanic y le apuntaron con armas mientras ella yacía en el suelo, con un disparo ya, dijo Rowe. Le rogó a Sullivan que no le disparara.

“La sargento Rittmanic les suplicaba: ‘Váyanse, no tienen que hacer esto, váyanse, por favor, no lo hagan, por favor, no lo hagan’”, dijo Rowe. “Estaba rogando desesperadamente por su vida”.

Con Harris sosteniendo el arma de Sullivan, Sullivan presuntamente disparó dos tiros con lo que los fiscales creen que era el arma de Rittmanic, alcanzando al sargento en la zona del cuello.

Después del tiroteo, Harris le entregó las llaves a Sullivan y le dijo: “Tienes que irte”, dijo Rowe. Sullivan huyó por la escalera del hotel antes de irse en un vehículo. Mientras tanto, Harris se retiró a la habitación del hotel, donde recogió sus pertenencias y sacó a sus dos hijos, que estaban en la habitación en ese momento, antes de huir, dijo Rowe.

Rittmanic, de 49 años, y Bailey, de 27, fueron trasladados a hospitales en estado crítico, y Rittmanic murió más tarde, dijo la policía. Bailey permaneció en cuidados intensivos hasta finales de enero de 2022.

Sullivan fue arrestado sin incidentes alrededor de las 9 a.m. por el Grupo de Trabajo de Fugitivos de los Grandes Lagos de los Alguaciles de EE. UU. después de que salió de una casa en North Manchester, Indiana, una ciudad a unas 35 millas al oeste de Fort Wayne, Indiana.

Harris, acompañada por su abogado, se entregó en el Departamento de Policía de Bradley aproximadamente siete horas después del arresto de Sullivan.

Durante su audiencia de fianza, Rowe dijo que Harris "ayudó y permitió activamente a Darius Sullivan durante el transcurso del asesinato del sargento Rittmanic y el [intento] de asesinato del oficial Bailey, y ella es igualmente responsable".