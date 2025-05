¿Presidencia o gobernación de California? Cuál sería la mejor opción política para Kamala Harris

LOS ÁNGELES - Muchos partidarios y detractores de Kamala Harris creen que tendría más posibilidades de postularse a gobernadora de California que a presidenta por tercera vez.

Hay varias razones para que Harris se postule para reemplazar al gobernador Gavin Newsom, cuyo mandato está limitado. Se convertiría inmediatamente en la favorita en lugar de presentarse a una primaria presidencial con una docena o más de contendientes serios. Ningún otro candidato en California podría igualar su trayectoria, tras haber sido fiscal de distrito de San Francisco, fiscal general del estado, senadora de Estados Unidos y vicepresidenta.

Más allá de que se espera que tome una decisión para finales del verano, Harris no dijo mucho sobre su futuro. En abril, ante una multitud en el condado de Orange, expresó: "Nos vemos allí. No me voy a ninguna parte".

Newsom ha pronosticado que Harris encabezaría la lista en unas primarias reñidas, pero añadió: "Si se presenta".

Para postularse a gobernadora, "hay que tener un '¿por qué?' muy fuerte", dijo Newsom en el podcast "Next Up with Mark Halperin".

"Y si no puedes expresarlo, la respuesta es 'no'", añadió Newsom. "¿Por qué demonios querrías este puesto?", agregó.

Aquí hay algunas razones por las que podría quererlo y por las que no. Su oficina no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.

A favor: puede saltarse unas primarias conflictivas en 2028

Harris tendría que convencer a los demócratas a nivel nacional de que es la cara visible del futuro del partido, a pesar de haber perdido contra el presidente Donald Trump el otoño pasado. También está vinculada al expresidente Joe Biden, a quien los demócratas critican cada vez más a medida que nuevos libros impulsan el debate sobre su edad y su preparación física y mental durante su mandato.

Se espera que la contienda presidencial de 2028 atraiga a un amplio grupo de candidatos, probablemente incluyendo a Newsom. Cualquier candidato tendrá que unificar a un Partido Demócrata fragmentado, con bajos índices de aprobación y luchando por frenar la agenda de Trump en Washington.

El consultor demócrata Bill Burton, quien fue secretario de prensa nacional de la campaña de 2008 del expresidente Barack Obama, afirmó que Harris llegaría a las primarias presidenciales con una red de recaudación de fondos probada, un sólido reconocimiento entre los votantes y la experiencia de operar en un entorno mediático impulsado por Trump.

Pero, según Burton, la pregunta que se cierne sobre los demócratas probablemente sea: "¿Quién es la persona más indicada para plantar cara al movimiento MAGA y demostrar una fuerza que deberá ser realmente formidable?".

¿Podría Harris defender ese argumento? Algunos creen que su tiempo ya pasó.

"Tuvo su oportunidad", declaró Adam Green, cofundador del Comité de Campaña por el Cambio Progresista.

"Los votantes quieren auténticos outsiders que transformen nuestro sistema político quebrado y desafíen un status quo económico manipulado a favor de los multimillonarios y en contra de la clase trabajadora", añadió Green. "Por eso Kamala Harris perdió, y por eso los demócratas deben buscar liderazgo en otras partes", agregó.

A favor: la gobernación de California podría ser una apuesta más segura

Harris se considera una orgullosa hija de California, y tras ser vicepresidenta y senadora, no necesita buscar otro título. Dicho esto, California es una de las economías más grandes del mundo, y su gobernador se convierte, por sí solo, en una figura nacional.

Lo más probable es que se presente como una figura con la experiencia necesaria para liderar los enfrentamientos de California con Trump —el estado es conocido como el epicentro de la llamada resistencia a al presidente— mientras lidia con sus numerosos problemas, entre ellos la falta de vivienda y un exorbitante costo de la vida.

En su discurso en San Francisco el mes pasado, afirmó que la nación estaba presenciando un "abandono total" de los ideales estadounidenses bajo el gobierno de Trump.

La contienda para reemplazar a Newsom en California está reñida, con candidatos destacados como la exrepresentante estadounidense Katie Porter, el exalcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa y el exsecretario de Salud del gobierno del expresidente Joe Biden, Xavier Becerra.

Se espera que al menos algunos de sus rivales demócratas se retiren en lugar de competir contra ella, incluyendo a Porter, quien en 2012 fue nombrada por la entonces fiscal general Harris como supervisora ​​bancaria independiente del estado en un acuerdo hipotecario multimillonario a nivel nacional.

El consultor demócrata Roger Salazar, quien fue delegado en la convención presidencial del partido de 2024, afirmó que Harris tendría mejores posibilidades en una contienda por la gobernación en su estado natal.

Con múltiples victorias electorales en California, "simplemente hay más certeza", dijo Salazar. "Creo que tiene ventaja ahora mismo, pero esta contienda no se ha consolidado" con las primarias a más de un año de distancia, afirmó.

En contra: ¿Los votantes le darán la bienvenida nuevamente?

¿Cómo la verán los votantes? ¿Como la hija predilecta de California que regresa a casa? ¿O como una candidata presidencial dos veces perdedora que busca un aterrizaje suave?

El consultor republicano Kevin Madden, quien fue asesor principal de las campañas presidenciales de Mitt Romney en 2008 y 2012, tenía dudas sobre sus posibilidades en ambas contiendas. Es inusual que un candidato consiga la presidencia después de dos derrotas; Biden fue un ejemplo.

En cuanto a la contienda para gobernadora, "el electorado de California es ideal para Harris, pero nada en su historial electoral actual indica que los candidatos a las primarias o a las elecciones generales deban ahuyentarse", añadió Madden.

En contra: no necesariamente correrá contra un republicano en noviembre

A diferencia de muchos otros estados, California no presenta automáticamente a un demócrata y a un republicano a las elecciones de noviembre.

El sistema de primarias abiertas del estado ha perjudicado a muchos candidatos; sus críticos lo llaman la "primaria jungla". Todos los candidatos aparecen en una sola papeleta, independientemente del partido, y los dos más votados avanzan a las elecciones generales.

El sistema puede dar lugar a apuestas estratégicas. La contienda por el Senado de Estados Unidos del año pasado incluyó a tres demócratas prominentes: los representantes Adam Schiff, Porter y Barbara Lee. Schiff emitió anuncios de televisión durante las primarias que destacaron al republicano Steve Garvey, presumiblemente un contendiente más débil en las elecciones generales que cualquiera de sus rivales demócratas. Garvey finalmente avanzó a las primarias de noviembre, en las que fue derrotado rotundamente por Schiff, quien ahora ocupa el escaño.

Pero Harris podría salir de las primarias del 2 de junio de 2026 enfrentándose a un demócrata que termine criticándola de la misma manera que lo habría hecho en una candidatura de 2028.

Eric Jaye, consultor demócrata con sede en San Francisco, recordó a otro californiano que, tras perder una carrera presidencial, buscó recuperarse en su estado natal: Richard Nixon. Tras ser derrotado por un estrecho margen en las elecciones de 1960 por el entonces senador John F. Kennedy, Nixon perdió la carrera a la gobernación de California en 1962. Nixon terminó ganando la Casa Blanca seis años después.

Si bien Harris es una de las favoritas de los demócratas, una parte del electorado tiene una opinión profundamente negativa de ella, señaló Jaye. Esto no le deja muchos votantes que ganar, y el voto de las primarias demócratas podría dividirse entre varios candidatos.

"No creo que esté garantizado que gane", dijo Jaye. "Es una figura muy polarizante", agregó.

En contra: ¿Quiere ir a Sacramento?

Harris regresaría a casa con una larga lista de problemas.

La crisis de las personas sin hogar se desarrolla a diario en las calles de Los Ángeles y otras grandes ciudades. Newsom declaró este mes que el estado enfrenta un déficit de $12,000 millones y quiere congelar la inscripción en un programa de atención médica financiado por el estado para inmigrantes que viven en California sin estatus legal. Existe una crisis de seguros de vivienda y la amenaza constante de incendios forestales destructivos.

Y como quedó claro en las últimas elecciones, los republicanos intentarán cargarla, con o sin razón, con la reputación de su estado natal de impuestos confiscatorios, precios de la gasolina y facturas de servicios públicos, costos de vivienda de siete cifras y políticas sociales liberales.