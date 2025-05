Indocumentado graduado de Harvard regresa voluntariamente a México con su esposo ciudadano de EEUU

A pesar de su estatus migratorio indocumentado, Francisco Hernández-Corona, de 34 años, y su esposo ciudadano estadounidense, Irving Hernández-Corona, nunca pensaron que abandonarían Estados Unidos, pero el nuevo gobierno de Donald Trump lo cambió todo en enero.

"Empezamos a ver a ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) por todas partes y gente enviada a El Salvador", dijo Francisco.

"Tocaban a la puerta y él (Francisco) se asustaba y aterrorizaba. Nunca fue nuestra intención irnos en estas circunstancias. Nos fuimos, básicamente, huyendo", aseguró Irving.

Huyeron a la costa oeste de México, llegando a Puerto Vallarta hace tres semanas, donde dicen que finalmente se sintieron seguros y queridos.

"Todos (los mexicanos) decían: ¡Bienvenidos de vuelta a casa! ¡Pertenecen aquí!", aseguró Francisco.

Agradecieron mucho la cálida bienvenida, pero aún sentían tristeza al dejar atrás a su familia en Estados Unidos.

"A veces todavía nos sentamos aquí en silencio, nos abrazamos y lloramos por lo que dejamos atrás. Nos sentimos marginados", confesó Irving.

La pareja acababa de celebrar un hito: se casó el otoño pasado después de tres años de noviazgo.

Francisco fue a Harvard University, donde estudió psicología clínica y se graduó en 2013. No había sido un camino fácil llegar hasta allí.

"Los tres peores días de mi vida; recuerdo cada momento caminando por el desierto", dijo Francisco, cuyo padre lo envió a cruzar el desierto con un "coyote" cuando solo tenía 10 años. "Nadie me preguntó si esto era lo que quería hacer. No tenía otra opción", afirmó.

Su familia se estableció en Lennox, una pequeña ciudad cerca del aeropuerto de Los Ángeles, California, donde Francisco destacó en la escuela y fue aceptado en Harvard en 2009. Por esa época, se enfrentó a otro desafío.

"Mi mamá murió durante mi último año de preparatoria", dijo Francisco.

Su madre perdió la batalla contra una enfermedad rara pocos meses antes de que se graduara. Su hermana menor se mudó a Texas con su hermana mayor, ya adulta, pero Francisco se quedó y sus maestros lo acogieron, lo acompañaron hasta su graduación y lo llevaron a una educación en una universidad de la Ivy League.

"Lo logré. Este pequeño moreno de Lennox va a Harvard, ¡qué locura!", recordó Francisco.

Tras graduarse, solicitó la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), durante la presidencia de Barack Obama. Posteriormente, solicitó una visa VAWA (Ley de Violencia contra la Mujer) para víctimas de abuso infantil, debido a la violencia que él y su madre sufrieron a manos de su padre, de quien ella ya se había divorciado.

Sin embargo, la tramitación de esas visas se retrasó más de una década y, debido a que cruzó la frontera ilegalmente dos veces (una con su madre con una visa de turista a los 6 años y la segunda a los 10), se enfrentó a una prohibición permanente de entrada a Estados Unidos.

"Debido a la decisión que tomó mi padre cuando yo era niño, la ley estadounidense dice que no importa. No me importa que tuvieras 10 años, no me importa si estabas sangrando en el desierto o llorando solo en el desierto. No me importa que no hayas elegido esto; ya no puedes quedarte en un lugar que llamas hogar", lamentó Francisco.

Después de casarse con Irving el año pasado, pensó que podría haber una manera de arreglar su estatus.

"Entonces me dijeron: 'Tienes una prohibición permanente, no puedes hacer eso. Tienes que salir del país'", dijo.

Los abogados les dijeron que cancelaran su luna de miel en Puerto Rico, por temor a que Francisco fuera detenido. Fue entonces cuando la pareja decidió irse voluntariamente a México.

"Fue entonces cuando lo miré y le dije: 'Entonces, supongo que tenemos que irnos. No hay ninguna razón para que nos quedemos aquí'", indicó Francisco.

Ahora que viven en México, intentan determinar los próximos pasos y agradecen seguir trabajando a distancia.

Francisco espera visitar la tumba mexicana donde fue enterrada su madre tras su muerte en Los Ángeles. Nunca la ha visitado, pero le preocupa sentirse culpable por no haber cumplido el deseo de su madre moribunda.

"Ella dijo: 'Moriré aquí para que tú y tus hermanas puedan tener una vida mejor, para que ustedes y sus hermanas puedan tener la vida que yo nunca he tenido'", recordó.

Francisco dijo que espera algún día regresar a Estados Unidos, criar a sus hijos con Irving y, con suerte, enviarlos a Harvard.