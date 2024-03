Consumidora acude a Responde al notar inconsistencias con promoción de teléfono

Era noviembre y las rebajas de “Black Friday”, o “Viernes Negro”, estaban por doquier. Araceli Álvarez dice que quería aprovechar esta oferta:

Un teléfono celular Motorola RAZR 2023 por solo $199.99 que había visto en la página de Boost Mobile.

“A mi hija se le quebró el teléfono, prácticamente se le quedó inservible”, dijo.

Entonces, dice que acudió a una tienda autorizada de Boost Mobile.

Según Araceli, el vendedor le dijo que no calificaba para esa promoción.

“Pero que él podía darme el teléfono con un descuento de la tienda”, añadió.

Según Araceli, el vendedor en la tienda le dijo que el costo del teléfono sería de $250, aunque en la factura que recibió pone que el costo fue de $299.99, más gastos de activación y la tarjeta SIM, para un total de $434.97.

El recibo también mostraba que el precio original del teléfono era de $599.99.

“Lo que se me hizo más curioso fue que en cuestión de los impuestos, me dijo que tenía que cobrarme el impuesto del valor total del teléfono”, explicó.

Araceli terminó comprando el teléfono.

Pero, al volver a su casa, su hija volvió a revisar las cláusulas de la promoción en la página de internet de Boost Mobile por el mismo teléfono que había adquirido.

“Entonces, ella se metió en línea y miró el teléfono en $199, y dice, ‘Déjame ver si puedo meterme a tu cuenta.’ Se metió ella misma a la cuenta de Boost y dice, ‘Tu si calificabas, aquí dice, clientes nuevos y clientes existentes.’ En la tienda o en línea, así decía la promoción en la web”, recalcó.

Por lo que dice, procedió a comprar el mismo teléfono a través de la página web de Boost Mobile.

“Entonces, dije, ‘A ver ordénalo para ver si es cierto’. Entonces, lo ordenó en línea el mismo teléfono que había comprado en la tienda, y solo pagamos $220 por el teléfono más los impuestos”, expresó.

Según el recibo de compra en línea, Araceli pagó $220.49 por el mismo teléfono que había comprado en la tienda física.

Dice que al día siguiente regresó a la tienda para devolver el primer teléfono.

“Cuando llegué a la tienda, el muchacho me dijo que no me podía devolver el dinero, que yo le hiciera como quisiera, pero que ellos no me iban a devolver el dinero. Porque ellos no hacían eso”, dijo.

Según el recibo de compra de la tienda ubicada en el 5101 al sur de la avenida Cicero en Chicago, “el dispositivo debe ser intercambiado en el lugar original de compra por el mismo dispositivo en un plazo de siete días…” Sin embargo, no hace referencia a reembolsos de dispositivos.

Entonces, Araceli dice que contactó a la corporación de Boost Mobile y presentó un reclamo.

“Entonces el agente de Boost me dijo, ‘Lo siento mucho, vamos hacer una queja, un reclamo con la compañía para ver qué podemos hacer en tu caso’”, contó.

Pero, tras casi dos meses de espera, asegura que sus esfuerzos fallaron.

“Entonces yo llamo a Boost nuevamente, después de más de 20 llamadas que hice, llamé que había pasado en mi caso, entonces me dice el agente que me contestó, ‘su caso está cerrado, no hay solución’”, afirmó.

Al no obtener una razón, llamó entonces a Telemundo Chicago Responde.

Contactamos tanto a la corporación de Boost Mobile como a la tienda autorizada de Boost Mobile donde acudió Araceli.

Araceli dice que de inmediato recibió la llamada de la corporación y le ofrecieron quedarse con el teléfono, además de un crédito por $244.47 válido para pagar futuras facturas.

Por su parte, el gerente de la tienda autorizada explicó en parte:

“El problema se resolvió y se abonó el importe correspondiente al cliente. Creo que hubo un malentendido. Los $250 que se le cotizaron a la cliente eran para un dispositivo diferente ... La satisfacción del cliente es nuestra prioridad número uno y estamos trabajando para cerrar la brecha entre las diferencias de precios que tenemos en línea y en la tienda”, indicó Moayad Ali, gerente de Boost Mobile Exclusive Dealer.

También le preguntamos al gerente de la tienda autorizada de Boost Mobile porque Araceli no había recibido la misma promoción que había visto en línea. Su gerente solo se limitó a contestar que “quizá se debía a los costos que incurren como el alquiler, los salarios, los servicios públicos, el mercadeo…” entre otros factores.