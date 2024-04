Las banderas de Illinois ondearán a media asta en honor al oficial fallecido Luis Huesca

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, ordenó que todas las banderas de Illinois ondeen a media asta en honor y recuerdo del oficial de policía de Chicago, Luis Huesca, quien fue asesinado a tiros en el cumplimiento de su deber la semana pasada.

Según un anuncio, se ordenó arriar las banderas a partir del miércoles. Permanecerán a media asta hasta el lunes, cuando Huesca será sepultado en un funeral.

Luis Huesca, de 30 años, fue encontrado baleado en las primeras horas de la mañana del 21 de abril, en la cuadra 3100 de West 56th Street en el vecindario Gage Park de Chicago. Según las autoridades, regresaba a casa después de un turno cuando lo mataron a tiros.

Los agentes encontraron a Huesca cerca de su casa e informaron que le habían disparado varias veces, dijo la policía. Lo llevaron de urgencia a un hospital cercano, donde lo declararon muerto.

Según un informe policial, Huesca sufrió múltiples heridas de bala en el rostro y vestía uniforme cuando fue asesinado. Su camioneta Toyota gris fue secuestrada, pero luego fue recuperada, según el informe. El informe policial también indicaba que los agentes estaban investigando si el todoterreno de Huesca fue sustraído como parte de un robo de vehículo.

“El oficial vestía su uniforme, (pero) tenía algo que lo cubría”, dijo el superintendente. dijo Larry Snelling durante una reciente conferencia de prensa. "Todavía estamos en etapas preliminares en este momento".

"Lo que sí sabemos es que se llevaron el vehículo del oficial, pero para llegar al motivo total de lo sucedido necesitamos más información y la división de detectives está trabajando en eso", dijo Snelling.

CUÁL ES EL ESTATUS DE LA INVESTIGACIÓN DEL CASO HUESCA

La policía de Chicago sigue investigando la muerte del policía. Hasta ahora están buscando a una persona de interés en relación con el caso. Revelaron el lunes imágenes de este individuo en una tienda de conveniencia.

Según los funcionarios, la ATF y la Oficina del Sheriff del condado de Cook están ayudando en la investigación.

Hasta el momento no han dado nuevos detalles de como avanza la investigacion.

CUÁNDO SERÁN LOS FUNERALES DE HUESCA

Este domingo será el velatorio al oficial Huesca y el lunes los servicios religiosos. En ambas ceremonias se permitirá la asistencia pública en ciertos horarios.

El velorio al oficial Huesca será el domingo 28 de abril en:

Blake-Lamb Funeral Home, ubicada en 4727 W. 103rd Street en Oak Lawn, con visitas familiares privadas de 11:00 am a 1:00 pm. Luego será abierta al público de 1:00 pm a 8:00 pm.

El servicio religioso será el lunes 29 de abril en:

La capilla del Santuario de Santa Rita de Cascia, ubicada en 7740 S Western Ave, Chicago a a las 10:00 am.

La policía de Chicago sigue investigando la muerte del oficial de policía Luis Huesca este domingo.

QUIÉN ERA EL OFICIAL HUESCA

Huesca trabajaba en el Distrito 5 del departamento, el mismo distrito donde trabajaba la oficial Aréanah Preston, asesinada a tiros el año pasado.

El tiroteo se produce apenas 13 meses después de la muerte del oficial de policía de Chicago Andrés Vásquez-Lasso, quien fue asesinado el 1 de marzo de 2023 mientras respondía a una llamada de disturbio doméstico en la cuadra 5200 de South Spaulding Avenue.

Huesca era amigo de Vásquez-Lasso, y en un vídeo difundido por CPD rindió homenaje a su colega y amigo caído.

“Andrés fue el epítome del sueño americano, porque vino a este país buscando una manera de ascender y marcar una diferencia social”, dijo. “Se alejó de la mediocridad. Hizo lo que otros no harían en su vida y, de hecho, tuvo éxito en este país. Es uno de esos tipos que realmente merecían esta estrella", dijo Huesca en su momento sobre el oficial Vásquez-Lasso.

QUÉ DICEN LOS QUE CONOCIERON AL OFICIAL HUESCA

La comunidad de Gage Park ha mostrado su pesar por la muerte de Huesca, una de ellas fue la madre del oficial caído Vásquez-Lasso.

“De verdad que es muy fuerte, se removió todo lo de mi hijo”, comentó entre llantos Rocío Lasso, madre Vásquez-Lasso.

Para Rocío, la muerte de Luis Huesca es una doble perdida. “Yo todavía no voy a la corte, no me siento capaz, pero mi hija sí va y me dice: ‘mami allá estaba Luis, allá estaba Luis’, ahora ya no va a estar, ya no nos va a acompañar”, dijo.

“Él conmigo estuvo al 100%, parecía una hormiguita, Luis llevando comida, atendiendo, hacía una cosa, hacía otra”, recuerda.

El sacerdote Matt Foyle también expresó su pesar por la muerte del joven oficial.

“Nosotros estamos muy tristes, la muerte de Luis especialmente por su mamá y por sus compañeros que han sufrido bastante en este año”, dijo.