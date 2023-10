Chicago: La resolución de una concejal judía, que condena el ataque a Israel, recibe resistencia por parte de una aliada del alcalde

La única miembro judía del Concilio Municipal de Chicago está enfrentando cierta resistencia a su plan de respaldar una "resolución en solidaridad con Israel" en respuesta al ataque de Hamás que ha cobrado la vida de por lo menos 1,000 personas en Israel y a los subsiguientes ataques aéreos israelíes que han causado la muerte de al menos 900 personas en Gaza.

La inesperada oposición proviene de la concejal Rossana Rodríguez-Sánchez, del Distrito 33, la mano derecha designada por el alcalde Brandon Johnson para presidir el Comité de Salud y Relaciones Humanas.

En respuesta a un correo electrónico de la concejal Debra Silverstein, del Distrito 50, buscando apoyo para la Resolución de Solidaridad con Israel, Rodríguez Sánchez escribió: "Aunque estoy completamente de acuerdo en que los ataques de Hamás son brutales y que nadie debería estar sujeto a esa violencia, también entiendo que la situación es más compleja de lo que esta resolución expresa."

Después de expresar que lamenta profundamente toda la violencia, el dolor y la pérdida de vidas en Israel, Rodríguez-Sánchez escribió: "Cualquier resolución que hable de este asunto debería, en mi opinión, también centrarse en la humanidad de los palestinos que están confinados en una prisión a cielo abierto y cuyas tierras han estado ocupadas durante décadas."

Haciendo hincapié en la importancia de buscar "unidad y solidaridad entre todas las personas afectadas por la horrible violencia", Rodríguez-Sánchez se ofreció a "trabajar juntos en esta resolución para que proporcione una comprensión más matizada de la situación" que sumió a Israel en la guerra después de una monumental falla de inteligencia que tomó al país por sorpresa mientras celebraba una importante festividad judía.

Rodríguez-Sánchez no pudo ser contactada para hacer comentarios.

En una respuesta por correo electrónico a Rodríguez-Sánchez, Silverstein, una judía ortodoxa, escribió: "Gracias por tus comentarios. Sin embargo, establecer una equivalencia moral entre uno de los peores actos de terror en la historia del mundo y el legítimo derecho de Israel a defenderse es absurdo."

Haciendo notar que "392 miembros de la Cámara de Representantes" han firmado una resolución bipartidista expresando apoyo a Israel, Silverstein escribió: "Nuestra nación está unida detrás de esta causa y así debería estar el Concilio Municipal de Chicago."

Contactada el martes, Silverstein habló sobre la necesidad de condenar el ataque de Hamás en los términos más enérgicos, no sobre la oferta de su colega de suavizar de alguna manera la resolución.

"Esta resolución trata sobre un ataque terrorista a Israel. Se trata de Hamás, que ha entrado y matado a más de 900 personas. Han secuestrado a hombres, mujeres y niños... Esto es una lucha contra el terror", dijo Silverstein.

"Hamás entró enfocándose en matar a personas inocentes: hombres, mujeres, niños y ancianos. De eso se trata. Se está condenando su ataque a Israel y la forma en que lo llevaron a cabo."

Silverstein dijo que está "manteniendo mi resolución" tal como está escrita.

Una familia de Chicago viajaron a Tel Aviv para una conferencia de prensa en la que piden a la administración de Biden que rescaten y devuelvan seguramente a sus seres queridos.

"Me estoy enfocando en este brutal ataque a niños inocentes, a civiles inocentes. Esto es como EE. UU. contra Al Qaeda. Esta es una situación horrible", dijo.

"Tengo familiares que viven en Israel y han sido llamados a servir en el ejército, poniendo sus vidas en peligro con niños que dejan atrás. Y Israel tiene el derecho de defenderse después de este brutal y atroz ataque. Doscientas sesenta personas murieron en este festival de música, la peor masacre de civiles en la historia. Hay más de 2,500 israelíes heridos."

Se le preguntó repetidamente a Silverstein si le ofendía la afirmación de Rodríguez-Sánchez de que la situación es "más matizada" de lo que la resolución la presenta.

"No quiero entrar en eso... Estoy condenando esta violencia y estoy apoyando a Israel al 100% de todo corazón en esta resolución", dijo Silverstein.

El concejal Ray López, del Distrito 15, dijo que estaba indignado por los comentarios de Rodríguez-Sánchez.

"Es indignante que alguien intente justificar lo que vimos desarrollarse este fin de semana, especialmente alguien que es jefa de Relaciones Humanas en el Concilio Municipal", dijo López.

La Franja de Gaza, territorio donde opera el grupo Hamas, quedó en ruinas después de la ofensiva israelí.

"Su política ha nublado su juicio en el pasado", dijo López. "Se ha burlado de la comunidad italiana. Está minimizando las atrocidades terroristas y el asesinato de mujeres, niños y ancianos este fin de semana. Esa no es la forma de construir relaciones y elevar comunidades. Es repugnante que alguien en un cargo de liderazgo no solo sostenga esas creencias, sino que las vocalice. No está en absoluto capacitada para liderar ese comité."

Rodríguez-Sánchez no es la única miembro del equipo de liderazgo del alcalde que ha expresado simpatías pro-palestinas.

Carlos Ramirez-Rosa, concejal del Distrito 35, presidente del Comité de Zonificación y líder del piso de Johnson, publicó en X, antes conocido como Twitter, que las simpatías de los demócratas en el Medio Oriente ahora se inclinan más hacia los palestinos que hacia los israelíes, un 49% frente a un 38%, citando una encuesta de Gallup.

"Los valores compasivos de los votantes demócratas nos llevan a apoyar la justicia y los derechos humanos para todos. #FreePalestine y #EndIsraeliApartheid!" publicó Ramirez-Rosa.

No pudo ser contactado para hacer comentarios.

Silverstein dijo que planea presentar su resolución y buscar su aprobación inmediata en la reunión del Concilio Municipal del miércoles, donde Johnson presentará su discurso de presupuesto."