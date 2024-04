Qué se sabe del tiroteo masivo en Back of the Yards que dejó a una niña sin vida y a varios luchando por sobrevivir

CHICAGO - Lo que comenzó como una celebración religiosa se convirtió rápidamente en una pesadilla para una familia del Barrio de las Empacadoras tras ser víctima de un tiroteo masivo que le cobró la vida a una niña de 9 años y dejó al menos a otras 10 heridas, entre ellos varios menores de edad.

Hasta este jueves, algunos continúan luchando por sus vidas.

Mientras la familia continúa procesando su dolor e intentando obtener respuestas a un acto atroz y sin sentido, la policía de Chicago sigue investigando los hechos.

A continuación, te presentamos un recuento de los hechos que se han dado a conocer hasta el momento por las autoridades involucradas en la pesquisa y por los familiares que han hablado con Telemundo Chicago.

¿Qué se sabe del tiroteo?

La policía de Chicago confirmó que sus oficiales respondieron a una alerta de ShotSpotter en la cuadra 2000 de West 52nd Street poco después de las 9 p.m. el sábado, 14 de abril y cuando llegaron al lugar encontraron al menos 11 víctimas de disparos.

Entre las víctimas, se encontró a Ariana Molina, de 9 años, y a otras 10 personas, incluidos tres niños, con heridas de bala. Conforme a la policía, Ariana recibió disparos en la cabeza y fue declarada muerta en el Hospital Infantil Comer.

"Todos le decían Ariana, Ari. Yo le decía mi princess. Era mi única hija. Los demás son hombres. Era la del medio", recordó José Molina, padre de Ariana.

Hasta el momento, no hay sospechosos bajo custodia.

¿Qué se sabe de las víctimas sobrevivientes?

Autoridades policiales informaron que un niño de 1 año y otro de 7 años recibieron múltiples disparos en el abdomen y ambos fueron trasladados de urgencia a hospitales del área en estado crítico. Los menores fueron identificados por sus padres como Isaiah y Aaron.

Telemundo Chicago habló en exclusiva con los padres de Isaiah y Aaron, Mónica Méndez y Pablo Vigil, quienes aclararon que sus dos hijos recibieron una herida de bala cada uno, pero que continúan en la unidad de cuidados intensivos del hospital luchando por sus vidas. Ambos son primos de Ariana.

"Yo sentía que los iba a perder a los dos al mismo tiempo", expresó Méndez. "No se lo deseo a nadie porque es muy feo sentir que tus dos hijos se te pueden morir en segundos", añadió.

Otro niño de 9 años sufrió un rasguño en un dedo y fue ingresado en buenas condiciones en un hospital de la zona.

Un hombre de 36 años recibió un disparo en el brazo derecho y en la espalda y se encontraba en estado crítico, había informado la policía.

Las otras seis víctimas, adultos entre las edades de 19 y 40 años, recibieron disparos y todas se encontraban en buenas condiciones en los hospitales de la zona a donde fueron trasladados. Entre esas seis víctimas, se encuentra la esposa de José Molina y la madre de Ariana quien se está recuperando de una herida de bala en uno de sus hombros.

De las 10 víctimas que sobrevivieron el tiroteo, José Molina dijo el domingo que unas siete ya fueron dadas de alta.

"Quedan cuatro hospitalizados, dos en terapia intensiva. El otro también con oxígeno, le hicieron cinco cirugías a mi sobrino" comentó Julia Molina, abuela paterna de Ariana, este domingo.

¿Ataque al azar o dirigido?: Lo que dijo la policía sobre posible motivo

Las circunstancias exactas del tiroteo aún se están investigando, pero un individuo en un sedán negro disparó docenas de tiros contra una multitud de personas en el lugar antes de huir hacia el sur por Damen Avenue, según un testigo.

La policía de Chicago inicialmente había dicho que no había sido un ataque al azar y que podría estar relacionado a las pandillas. "Este no fue un acto de violencia al azar, probablemente estuvo relacionado con pandillas", sostuvo Don Jerome, subjefe de la policía de Chicago.

Y la familia retó la sospecha de la policía de que el motivo del ataque tuviera algún tipo de conexión con pandilleros.

"Dicen que era por gangas. Nosotros no somos de gangas. Si la policía cree que venga a ver cuántos de mis hijos andan de vagabundos. Ni uno. Del trabajo a la casa", reiteró José Molina.

La señora Julia dijo que son personas de bien y pidió que este caso no quede impune.

"Uno escucha y se sabe de la violencia que existe aquí, pero te digo que nosotros no nos dedicamos a eso. Se ve, se escucha en las noticias y todo, pero nunca se imagina que a gente inocente le puede pasar eso. A gente que no tiene nada que ver y menos a niños, a niños inocentes. No entiendo ¿cómo es que existe gente allá fuera que pueda hacer eso hacia niños? Especialmente con niños que no más estaban jugando ahí, casi separados de los adultos y les dispararon a ellos", cuestionó Pablo Vigil.

El lunes la familia Molina le comentó a Telemundo Chicago que no pudo escapar de la violencia a tiempo, pues estaban en proceso de comprar una casa para salir del vecindario. "Es demasiado tarde. Ella era la razón que nos íbamos a mover. Ella quería su propio cuarto y ya no se va a poder", comentó José Molina.

Superintendente Larry Snelling aclara confusión sobre relacionar a familia de Back of the Yards con pandillas

Una reunión familiar con mucho júbilo que terminó en tragedia

La familia Molina indicó a Telemundo Chicago que estaban reunidos el sábado celebrando un evento religioso, en específico una confirmación. Los niños andaban jugando y los adultos compartiendo juntos cuando, en cuestión de segundos, todo cambió.

“Estábamos apunto de partir el pastel cuando llegaron y comenzamos a escuchar [lo que] pensábamos que eran cohetes y cuando volteamos a ver comenzaron la gente a estar paniqueados”, recordó el padre de Ariana sobre los sucesos.

"Fue tan rápido que no hubo tiempo de eso. No se vio a nadie", dijo Pablo Vigil.

"Todos de espaldas. Íbamos a cortar el pastel cuando fue que empezó. Cuando estamos volteando hacia la casa, casi que nos dispararon de espaldas, como quien dice", agregó Vigil. "De repente se escucharon muchos disparos, todos corrimos. Yo no sabía a quién agarrar si al bebé o a mi otro hijo, todos pensamos que eran cohetes. Al ver que ya estaba tirada la niña y gente tirada nos dimos cuenta que eran balazos", contó Méndez.

"[Estábamos] celebrando que se había hecho la confirmación y es lo último que eso ni siquiera por la mente se pasa que vaya a ocurrir esas cosas", dijo Vigil. "Pasamos de celebración a luto. A un temor tan feo que no se lo deseo a nadie", expresó Méndez.

La comunidad del barrio de las empacadoras se reunió para recordar a Ariana Molina, de 9 años, que murió en una balacera el pasado fin de semana.

Las reacciones de las autoridades no se hicieron esperar

La concejal del distrito 16, Stephanie Coleman, expresó sus condolencias a la familia Molina y dijo mantener en oración a los afectados por este crimen.

“En el tiroteo de Back of the Yards, la comunidad está unida en nuestro dolor, debemos orar y tener la mentalidad colectiva de que debemos continuar firmes contra estos actos sin sentido de violencia. La violencia es un problema que afecta a toda la ciudad y que continúa caracterizando falsamente la verdadera esencia y la naturaleza intrínseca de nuestros vecindarios. Esta tragedia nos ha dejado a todos desconsolados y angustiados. Tengo esperanza y confianza en que el Superintendente Snelling y el Departamento de Policía de Chicago trabajarán incansablemente para detener a la persona o personas responsables de este crimen cobarde”, dijo Coleman en un comunicado este domingo, 14 de abril.

Por su parte, el alcalde Brandon Johnson reaccionó a los hechos catalogando lo sucedido como un "acto atroz y cobarde" y que rezaba por Ariana, su comunidad y sus seres queridos mientras "experimentan el inimaginable dolor de perder a un hijo."

Johnson agregó en su declaración escrita una serie de medidas que se están tomando para ayudar a la comunidad a recuperarse de esta tragedia.

La declaración completa de Johnson se puede encontrar a continuación:

"Hoy lloramos la pérdida de una niña de 9 años cuya vida le fue arrebatada trágicamente por la violencia de las bandas. Este acto atroz y cobarde de violencia gratuita que deja a nuestra ciudad de luto por los niños es más que reprobable y no tiene cabida en nuestras comunidades.

Se nos permite a todos estar indignados hoy, un día cálido y primaveral que estoy segura esta niña habría estado disfrutando con su familia. Rezo por sus seres queridos y su comunidad mientras experimentan el inimaginable dolor de perder a un hijo.

También rezo por la recuperación de los tres niños y los siete adultos que resultaron heridos en este horrible tiroteo. La Oficina del Alcalde para la Seguridad de la Comunidad ha estado en contacto con el Departamento de Policía de Chicago, que se ha comprometido a identificar y detener a los responsables.

El Centro de Coordinación de Seguridad Comunitaria ha desarrollado un plan de respuesta inicial que, entre otros recursos, consistirá en:

Un evento para ofrecer servicios para víctimas y gestión de casos

Apoyo financiero a la familia de la pequeña fallecida

Un Centro de Asistencia de Servicios de Emergencia y

Aumento de patrullaje en la zona

Mientras el CPD y nuestros socios trabajan en su investigación, la comunidad de Back of the Yards tiene todo el apoyo de nuestra administración mientras procesan y se curan de este trauma".

Superintendente de CPD Larry Snelling aclara confusión sobre pandillas

En una conferencia de prensa el miércoles, el superintendente de la policía de Chicago, Larry Snelling, aclaró sobre lo que se había dicho respecto a que el caso podría haber estado relacionado a pandillas.

"Creo que la confusión ahí fue que la gente asumió que las víctimas eran miembros de pandillas. No, creo que solo fue una pequeña confusión. Esto no fue que alguien les disparara porque fueran pandilleros. Hay que aclarar eso, no queremos poner eso en la familia. Hasta que tengamos todos los datos, no tenemos que decir nada del motivo porque está bajo investigación”, sostuvo Snelling.

Apertura temporal de Centro de Asistencia para Víctimas de Crimen

La policía de Chicago anunció la apertura de un Centro de Asistencia de Emergencia para Víctimas de Crímenes de Violencia en respuesta al tiroteo masivo que ocurrió en el Barrio de las Empacadoras este fin de semana.

“Estamos aquí para servir a las víctimas el crimen violento impacta a todos. Para recibir servicios no se necesita reporte, todos los servicios son gratis”, dijo Ángel Novalez, del departamento de policía de Chicago.

El centro abrió sólo el miércoles de 3 p.m. a 7 p.m. en la Academia Richard J. Daley ubicada en el 5024 al sur de la avenida Walcott con la intención de ser la primera parada y conectar a víctimas con recursos que la policía afirmó que siempre disponibles como: servicios de consejería, apoyo con solicitudes de indemnización, servicios para jóvenes al igual que contestar cualquier pregunta o duda.

Cabe mencionar que este lunes, varias agencias dedicadas al cumplimiento de la ley dieron a conocer sobre la expansión del Centro de Inteligencia sobre armas, conocido como CGIC por sus siglas en inglés, en donde investigadores, analistas y fiscales de 13 agencias diferentes trabajarán bajo el mismo techo para reducir la violencia armada. "En demasiados lugares, la violencia armada sin sentido sigue devastando a comunidades, como en el Barrio de las Empacadoras de Chicago la noche del sábado pasado, cuando una niña de 9 años fue trágicamente asesinada", comentó Lisa Mónaco, fiscal general adjunta.

