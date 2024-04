La policía de Chicago anunció la apertura de un Centro de Asistencia de Emergencia para Víctimas de Crímenes de Violencia en respuesta al tiroteo masivo que ocurrió en el Barrio de las Empacadoras este fin de semana.

Mientras toda una comunidad continúa de luto tras el tiroteo masivo que le quitó la vida a una niña de 9 años e hirió a 10 personas más de su familia, autoridades dieron a conocer sobre un centro de asistencia de emergencia donde ofrecerán recursos para víctimas, sobrevivientes, testigos, familiares y residentes en necesidad de apoyo.

“Estamos aquí para servir a las víctimas el crimen violento impacta a todos. Para recibir servicios no se necesita reporte, todos los servicios son gratis”, dijo Ángel Novalez, del departamento de policía de Chicago.

El centro abrirá sólo el miércoles de 3p.m. a 7 p.m. en la Academia Richard J. Daley ubicada en el 5024 al sur de la avenida Walcott con la intención de ser la primera parada y conectar a víctimas con recursos que dicen estar siempre disponibles como: servicios de consejería, apoyo con solicitudes de indemnización, servicios para jóvenes al igual que contestar cualquier pregunta o duda.

"Nuestras organizaciones son un espacio que ni juzgamos, estamos ahí para ayudar a ellos mismos”, sostuvo Leslie Guzmán, supervisora de servicios a las víctimas de UCAN.

En el centro de asistencia habrá varias organizaciones trabajando en colaboración para asistir a la comunidad afectada incluso con asistencia monetaria.

“Por ejemplo, ayudarles a llenar la forma para ayudarles a pagar el cementerio y también para la casa funeraria y también cualquier otro bill que tengan de hospital ambulancia que esté directamente relacionado con el incidente”, explicó José Hernández.

Buscando crear más un espacio seguro y de confianza.

“Porque alguien sabe que está pasando aquí en este barrio, alguien sabe quién era, pero muchas veces decimos “oh no pues, no es mi problema, pero sí es el problema de nosotros porque cuando matan a un niño es el problema de todos porque nosotros tenemos niños”, comentó Óscar Contreras, del Back of the Yards Neighborhood Council.

De acuerdo con las autoridades, en el caso de la familia Molina, hasta ahora no hay nadie bajo custodia mientras continúan investigando. Mientras tanto, autoridades reiteran que a esta centro de asistencia puede ayudar cualquier personas víctima de cualquier crimen violento en la ciudad.