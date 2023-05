Noches en el parque: Películas, espectáculos y música gratis en Chicago

Ver una película taquillera bajo las estrellas, emocionarse con una obra de teatro, o bailar al ritmo de la música africana, todos estos espectáculos y muchos otros se podrán experimentar en diferentes áreas de Chicago y sin ningún costo con la nueva temporada de Night Out in the Parks o Noches en el parque.

El Distrito de Parques de Chicago inaugura la undécima temporada de Night Out in the Parks este jueves 2 de junio, en la que desplegarán películas, obras de teatro, recitales de danza, grupos de música y otros espectáculos de entretenimiento en 250 parques la ciudad de Chicago.

Están pautados al menos 700 eventos culturales en cada una de las 77 áreas comunitarias de la ciudad, detalló el distrito en un comunicado.

Entre las actividades que iniciarán este jueves las Noches en el parque, está la que lleva el Chicago Astronomer ofrecerá charlas de astronomía y facilitará telescopios para que las personas observen el cielo en Smith Park a las 7:30pm.

En la comunidad de La Villita, el Planetario Adler llevará telescopios al Parque La Villita para la observación pública de los cielos nocturnos de Chicago el sábado 3 de junio de 7:00pm-10:00pm.

MOVIES IN THE PARK

En esta edición se proyectarán 95 películas en 115 parques de la ciudad. Los residentes y turistas de Chicago podrán disfrutar del clima de verano viendo una película al aire libre desde el 13 de junio hasta el 9 de septiembre.

La primera película en proyectarse será el clásico de comedia protagonizado por la leyenda del cine Marilyn Monroe, Some Like It Hot, en Belmont Harbor, a las 8:30pm.

Se proyectarán películas de todos los géneros y para todas las edades. Entre los filmes que se podrán ver son: La boda de mi mejor amigo; Lightyear; Red; Black Adam; Thor: Love and Thunder; entre otros. Para ver la programación completa puede ir al siguiente enlace.

Además de estos clásicos de culto y de filmes éxitos de taquilla, también se proyectarán películas de cineastas locales desde el 28 de agosto al 2 de septiembre, con la edición de Chicago Onscreen.

Para saber en donde serán proyectadas las películas de Chicago Onscreen puede visitar el siguiente enlace.

“Cada año, los habitantes de Chicago esperan con ansias nuestro programa exclusivo Night Out in the Parks y el Distrito de Parques de Chicago se enorgullece de continuar con la tradición de brindar entretenimiento de calidad a todos los vecindarios de Chicago”, dijo Rosa Escareño, Superintendente y Directora Ejecutiva del Distrito de Parques de Chicago, en un comunicado.