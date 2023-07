Migrantes dicen que desconocían denuncias de supuestas actividades sexuales con oficiales del distrito 10

El escándalo que fue confirmado anoche por CPD y que ya ha generado diversas reacciones locales, tanto del alcalde Brandon Johnson cómo de otros oficiales, no parece haber tenido repercusiones todavía entre los migrantes que están hospedados en el lugar.

En primer lugar, dentro de la estación de policía decenas de personas, que como en otras oportunidades están en el piso del lobby de la estación con unas pocas pertenencias, nada fuera de lo habitual.

Ha destacado que con el buen tiempo en Chicago, muchos no ha salido de la estación.

Conversamos con varios de ellos que salían a trabajar o comprar comida. Los 3 migrantes con los que hablamos no estaba enterados de esta semana investigación que está en curso. Tampoco les habían notificado ningún cambio o traslado inesperado.

Ellos siguen esperando, como todos los días, poder ser trasladados a un refugio. Sobre cómo ha sido su experiencia con el trato de los oficiales de la estación del distrito 10, uno de ellos nos dijo lo siguiente:

“A mi me han tratado muy bien, no tengo quejas contra ellos y de hecho estaba aquí y volví a regresar a acá mismo porque me siento bien de estar acá, ellos me protegen y la verdad no tengo nada yo que hablar en contra de ellos, ellos se han portado bien, nos han ayudado en todo lo que se puede verdad”, dijo uno.

Otro migrante, que no quiso salir en cámara, dijo que en esta estación no hay mujeres solas, sólo hombres, parejas o familias con niños. Y que una de las familias tiene una niña de entre 15 y 16 años.

COPA INVESTIGA ACUSACIONES CONTRA POLICÍAS

La Oficina Civil de Responsabilidad Policial (COPA) dijo en un comunicado que está investigando las denuncias contra los oficiales acusados.

“Las investigaciones de mala conducta sexual pueden involucrar acciones criminales y requieren la cooperación con CPD y, en última instancia, con la Oficina del Fiscal del Estado del Condado de Cook (CCSAO)”, según el comunicado.

“Si bien los investigadores de COPA actualmente están determinando si los hechos y los detalles de esta acusación están fundamentados, queremos asegurarle al público que todas las acusaciones de esta naturaleza son de la más alta prioridad y que COPA actuará rápidamente para abordar cualquier mala conducta de los involucrados”, agregaron.

El Departamento de Policía de Chicago ha reconocido que hay una investigación en curso sobre una acusación de que los agentes de policía del décimo distrito tuvieron relaciones sexuales con migrantes alojados en la comisaría.

Una declaración del Director Adjunto de Comunicaciones de CPD, Tom Ahern, dijo que tanto la Oficina de Asuntos Internos como la Oficina Civil de Responsabilidad Policial estaban investigando las acusaciones.

El décimo distrito, a menudo denominado "Distrito de Ogden", está ubicado en el lado oeste de la ciudad, y los oficiales del distrito cubren los vecindarios de La Villita y Lawndale.

Telemundo Chicago se comunicó con la oficina del concejal Raymond López para un comentario sobre la pesquisa. “Me reservaré el comentario hasta después de una investigación exhaustiva”, dijo el concejal López.

Por su parte, el concejal Mike Rodríguez comentó que “las denuncias de este tipo deben tomarse muy en serio y deben investigarse a fondo. Somos una ciudad acogedora para los migrantes y debemos asegurarnos de que nuestros funcionarios públicos y espacios públicos rindan cuentas para honrar este valor.”

Mientras que la oficina del alcalde Brandon Johnson emitió la siguiente declaración:

“La ciudad toma muy en serio estas acusaciones, así como el cuidado y el bienestar de todos los residentes y recién llegados. Estamos monitoreando la situación de cerca, pero no podemos hacer más comentarios ya que es objeto de una investigación en curso por parte de la Oficina de Asuntos Internos y la Oficina Civil de Responsabilidad Policial”.