Así se puede pedir ayuda para el pago de alquiler en Illinois para inquilinos y propietarios

Un nuevo programa de asistencia para el alquiler de Illinois para inquilinos y propietarios con un caso de desalojo pendiente ha comenzado a aceptar solicitudes y aquellos que sean elegibles podrían recibir miles de dólares para ayudar a cubrir el alquiler vencido o evitar un desalojo.

El programa de asistencia para el alquiler financiado por el estado y basado en los tribunales comenzó el 20 de septiembre.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Los inquilinos y los propietarios pueden solicitar hasta $15,000 en pagos de alquiler de emergencia, que se pueden aplicar al alquiler vencido que se remonta a marzo de 2020. Los fondos también pueden pagar hasta $500 en costos judiciales y hasta dos meses de pagos de alquiler futuros para evitar un desalojo.

El programa se lanzó en octubre de 2022 para ayudar a quienes tenían dificultades para pagar el alquiler a tiempo durante la pandemia. Se financió a través de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense, aprobada en 2021, pero después de que los fondos casi se agotaran, la Autoridad de Desarrollo de Vivienda de Illinois (IHDA) detuvo las solicitudes en mayo.

Pero la IHDA recibió recientemente $75 millones en fondos estatales para continuar con el programa.

Kristin Faust, directora ejecutiva de IHDA, dijo que el programa reiniciado probablemente atenderá a 8,900 hogares antes de que se agoten los fondos.

En los últimos dos años, el programa ha ayudado a los hogares a superar emergencias temporales que les impedían mantenerse al día con los pagos mensuales del alquiler. También ayudó a los inquilinos a evitar un desalojo mientras buscaban una vivienda en el futuro.

"Una vez que se produce ese desalojo, se hace mucho más difícil encontrar otro buen lugar para vivir", dijo Faust.

"Ha ayudado a resolver muchas situaciones en las que el propietario podría haberse quedado sin alquiler y luego el inquilino podría haber sido desalojado", dijo. "Y en cambio, tienes una situación en la que todos ganan, donde el propietario recibe su alquiler y el inquilino puede quedarse allí".

Esto es lo que necesita saber sobre el programa de asistencia para el alquiler basado en los tribunales de Illinois y cómo presentar una solicitud.

¿Quién califica para recibir asistencia para el pago de alquiler?

Cualquier inquilino de Illinois puede solicitar el programa de asistencia para el alquiler si tiene un desalojo pendiente debido a la falta de pago. Los inquilinos deben estar actualmente en un proceso judicial de desalojo y poder proporcionar la documentación del tribunal de desalojo para solicitar asistencia.

El programa está abierto a los inquilinos independientemente de su estatus migratorio, y no se requiere un número de seguro social para presentar la solicitud.

El ingreso bruto total de los inquilinos no puede superar el 80% del ingreso medio del área de su ubicación. En el área metropolitana de Chicago, eso es $89,700 para un hogar de cuatro personas, según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU.

Cómo presentar la solicitud para aplicar por la asistencia

La solicitud está disponible en línea en illinoishousinghelp.org/cbrap.

Primero, un inquilino y su propietario deberán completar un cuestionario de elegibilidad. Una vez que se los haya considerado elegibles, pueden completar sus secciones por separado, que se vincularán después del envío.

Cualquiera de las partes puede comenzar su solicitud primero, pero una solicitud no se considera completa hasta que ambas partes hayan enviado sus secciones.

Los propietarios que poseen y viven en una propiedad de varias unidades pueden completar una solicitud conjunta si su inquilino alquila su propia unidad. Los propietarios que no residen en el estado también pueden presentar una solicitud si su inquilino es residente de Illinois y alquila la unidad como su residencia principal, según la IHDA.

El año pasado, la principal razón de las denegaciones fue la falta de documentos, según la IHDA, por lo que es fundamental estar atento si la IHDA solicita más información.

Melissa Wemstrom, directora de operaciones de la organización sin fines de lucro de asistencia legal CARPLS, dijo que los inquilinos deben asegurarse de presentar la documentación correcta al principio y proporcionar información de contacto precisa para su propietario. De lo contrario, podría retrasar el proceso de solicitud y posiblemente retrasar los fondos que podrían recibir.

“El proceso de solicitud es una carrera contra el tiempo porque necesita que su solicitud sea aprobada y necesita que esos fondos estén disponibles para su propietario antes de que lo desalojen”, dijo. “Hay algunos propietarios con los que hemos trabajado que han sido pacientes, pero hay muchos propietarios que seguirán adelante con el desalojo a pesar de que haya una solicitud de asistencia para el alquiler pendiente”.

Qué tener en cuenta al presentar la solicitud

Justin Abdilla, un abogado de bienes raíces con sede en Lisle, dijo que los propietarios e inquilinos deben recordar que la asistencia no está garantizada y estar preparados para posibles malos resultados.

“En mayo pasado, cuando el dinero de la asistencia se estaba agotando, los propietarios que seguían pensando que el inquilino iba a recibir ese dinero [de asistencia para el alquiler] mantuvieron malos contratos en sus libros, por lo que estaban perdiendo dinero”, dijo.

Abdilla dijo que el impacto puede ser el mismo para los inquilinos, que pueden ver aumentar su saldo de alquiler vencido mientras esperan la asistencia.

“Todos deben estar al tanto porque la asistencia no está garantizada”, dijo. “Lo que les digo a mis clientes es que el factor número uno para determinar cuán doloroso será un desalojo es si el inquilino tiene un lugar a donde ir. Cuando las personas no tienen a dónde ir, realmente no pueden irse”.

Los solicitantes deben usar una cuenta de correo electrónico que revisen regularmente para monitorear el progreso y responder a cualquier solicitud de documentación adicional.

Los inquilinos y propietarios que tengan problemas con la solicitud pueden comunicarse con el centro de atención telefónica de la autoridad de vivienda estatal al 866-IL-HELP1 (866-454-3571) para comunicarse con un agente del Programa de Asistencia para el Alquiler con Base en el Tribunal.

El centro de atención telefónica cuenta con personal que habla inglés, español y polaco. Si un inquilino necesita ayuda en un idioma distinto a esos tres, puede enviar un correo electrónico a CBRAP.info@ihda.org y debe incluir su información de contacto, el idioma en el que necesita ayuda y su disponibilidad entre las 9 a. m. y las 4 p. m. de lunes a viernes.

Documentos necesarios para presentar la solicitud

Si es inquilino, necesitará estos documentos:

1. Una identificación con foto emitida por el gobierno

2. Comprobante de domicilio con fecha de los últimos 60 días

3. Comprobante de ingresos del hogar

4. Comprobante de alquiler vencido

5. Denuncia de desalojo, citación y número de caso judicial

6. Contrato de arrendamiento firmado actual, si está disponible

7. Comprobante de asistencia pública, si corresponde



Si es propietario o proveedor de vivienda, necesitará estos documentos:

1. Comprobante de propiedad

2. Comprobante de alquiler impago: se requiere libro mayor

3. Contrato de arrendamiento firmado actual, si está disponible

4. Una identificación con foto emitida por el gobierno, certificado de buena conducta o estatutos sociales

5. Contrato de administración de la propiedad completamente ejecutado y vigente, si corresponde

6. Denuncia de desalojo, citación y número de caso judicial

7. Puede encontrar una lista completa de los documentos aceptables en el sitio web de la Autoridad de Desarrollo de Vivienda de Illinois.

Qué pasa cuando su propietario no presenta su parte de la solicitud

Si el propietario no presenta su parte de la solicitud dentro de los 21 días, se considerará que no responde.

La solicitud del inquilino pasará por un proceso de revisión independiente. Aún puede ser elegible para dos meses de pagos de alquiler futuros a través del pago directo al inquilino si cumple con todos los criterios de elegibilidad y planea mudarse de la unidad. La IHDA se comunicará con el inquilino para obtener más instrucciones.

Cuándo recibirá respuestas sobre su solicitud

La autoridad de vivienda estatal dijo que tiene la intención de notificar a los solicitantes dentro de los 30 a 45 días, después de revisar la solicitud. Los solicitantes también pueden verificar el estado de su solicitud iniciando sesión en su cuenta en el portal en línea de la IHDA.

Si se aprueba, los propietarios deben esperar recibir un cheque por los pagos del alquiler dentro de los 10 a 14 días, aunque puede demorar más.

Ayuda legal para un proceso de desalojo

Eviction Help Illinois es una red financiada por el estado de proveedores de servicios de asistencia legal y mediación que pueden conectar a inquilinos y propietarios con asistencia para el alquiler, información legal y servicios de mediación cuando estén disponibles. Los abogados de asistencia legal están disponibles para asesorar y representar a los inquilinos en caso de que avancen los procesos de desalojo.

Esta historia ha sido actualizada para reflejar correctamente el número de hogares atendidos.