Mamá de Chicago espera horas la respuesta de policía después de robo en Wicker Park

Una madre de Chicago está planteando preguntas sobre la respuesta de la policía después de que dos hombres irrumpieron en su casa de Wicker Park, cuando transcurrieron cuatro horas antes de que llegaran los agentes después de su llamada al 911.

La propietaria de la casa, Michelle, no quiere que mostremos su cara ni usemos su nombre completo porque los posibles ladrones no han sido atrapados.

Ella dice que dejó la puerta abierta aproximadamente a las 12:30 p.m. después de dejar salir a su perro, y fue entonces cuando dos hombres entraron al domicilio.

“Vi a dos hombres con máscaras parados dentro de mi casa”, dijo. "Grité: 'Voy a llamar a la policía' y ellos salieron corriendo".

Michelle y un vecino corrieron tras los hombres. Luego, dice que llamó al 911.

“Me dijeron que el despacho estaba en camino y que esperara afuera”, dijo.

Michelle dijo que esperó y esperó y esperó un poco más. Llamó al 911 varias veces y, en la sexta llamada, pidió hablar con un supervisor.

“Un caballero subió y pidió perdón por decir que no tenemos unidades para enviarles… luego hubo una pausa incómoda”, dijo. “También me recomendó que llamara a mi concejal y le dije por qué, y me dijo que lo alentara a contratar más policías. El despachador también me preguntó si consideraría defenderme… si tuviera un arma o considerara conseguir una”.

Michelle dice que más de cuatro horas después llegaron los agentes.

"Los agentes que se presentaron se preocuparon y se disculparon porque les llevó tanto tiempo llegar allí", dijo.

La policía de Chicago le dijo a NBC Chicago que la demora en llevar a los oficiales a la casa de Michelle puede haber estado relacionada con la lista de prioridades para las llamadas de rutina al 911.

Si no existe una amenaza inmediata para la vida, los despachadores pueden considerarlo una prioridad menor.

También nos comunicamos con OEMC, pero no recibimos respuesta antes de que se emitiera nuestra historia.

En una declaración, el concejal del primer distrito, Daniel La Spata, escribió:

“Es terrible que nuestro vecino haya experimentado esto, todos merecen sentirse seguros en su casa. Mi personal me alertó sobre el problema tan pronto como se enteraron y estoy en contacto con el liderazgo de la Policía del Distrito 12. Continuaré apoyando cualquier recurso que soliciten nuestros distritos y continuaré trabajando con la Ciudad en una ubicación satélite propuesta dentro de West Town para la policía del Distrito 12".

Michelle dice que llamó a la oficina del concejal y está esperando reunirse con él en persona.

También quiere dejar claro que no culpa al departamento de policía por tener que esperar tanto.

"No creo que sea culpa del departamento de policía que tengan exceso de personal y estén abrumados", dijo.