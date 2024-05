La oficina del Tesorero del Estado de Illinois tiene más de $5 mil millones en fondos no reclamados, dejando dinero sobre la mesa para miles de residentes de Illinois que tal vez no sepan que se les debe dinero.

Según el Tesorero de Illinois, Michael Frerichs, la oficina del Tesorero retiene los fondos no reclamados hasta que sean reclamados por el propietario original o sus herederos.

Aquellos a quienes se les deben bienes o fondos los reciben sin costo con la identificación adecuada, dijo la oficina de Frerichs.

Los bienes no reclamados en poder de la oficina del Tesorero pueden incluir cuentas corrientes y de ahorro, cheques de nómina y salarios no cobrados, dividendos de acciones y certificados de acciones no cobrados, giros postales y cheques de viajero, entre otros.

Según la oficina de Frerichs, los bienes inmuebles y los vehículos no están incluidos en el programa de propiedades no reclamadas del estado.

La propiedad generalmente queda "no reclamada" o "abandonada" después de haber estado sin actividad durante un cierto período de tiempo, que es de tres años para la mayoría de las propiedades, según la oficina del Tesorero.

Para evitar que las cuentas no sean reclamadas o abandonadas, la oficina de Frerichs recomienda mantener las cuentas activas y asegurarse de realizar un depósito o retiro y actualizar la información de contacto al menos cada año.

Las personas que quieran ver si tienen alguna propiedad no reclamada pueden realizar una búsqueda utilizando la base de datos iCash de la oficina del Tesorero aquí.

Puede encontrar más información sobre propiedades no reclamadas en Illinois aquí.