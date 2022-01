Funcionarios abordarán asesinato del oficial de Bradley como lo solicitó la fiscalía federal

BRADLEY - Los funcionarios están listos para proporcionar una actualización el miércoles en torno a la investigación sobre el asesinato de un sargento de la policía de Bradley y los disparos de otro oficial.

Se espera que el capitán de la policía estatal de Illinois, Richard Wilk, proporcione detalles sobre la investigación del doble tiroteo, mientras que el fiscal estatal del condado Kankakee, Jim Rowe, analizará las noticias recientes tras haber presentado una solicitud oficial por cargos federales de asesinato y una sentencia de muerte federal para dos sospechosos acusados en el caso.

Se espera una conferencia de prensa el miércoles al mediodía. (Míralo en vivo en el reproductor de arriba)

Darius Sullivan, de 25 años, y Xandria Harris, de 26, enfrentan varios cargos en relación con el tiroteo que mató al sargento de la policía de Bradley, Marlene Rittmanic, en el Comfort Inn ubicado en la ruta 50 de Illinois.

En un comunicado de prensa del lunes, Rowe dijo que su oficina ha presentado cargos estatales contra ambos sospechosos por asesinato en primer grado de un oficial de policía e intento de asesinato en primer grado de un oficial de policía.

Debido al precedente legal y la naturaleza de los delitos, Rowe presentó una solicitud al Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Central de Illinois para revisar los casos en contra por cargos federales de asesinato y perseguir una sentencia de muerte federal contra ambos sospechosos.

“La Fiscalía de nuestro Estado trabajará ahora para garantizar que estos delincuentes se enfrenten a la justicia más severa que permita la ley, sin importar la jurisdicción, y para garantizar que todo el peso del sistema de justicia penal recaiga sobre ellos y todos los que los asistieron”, expresó Rowe.

Después de una persecución, Sullivan fue arrestado por la policía en North Manchester, Indiana, el viernes por la mañana. Más tarde, ese mismo día, Harris se entregó al Departamento de Policía de Bradley.

Según un documento de causa probable, el incidente comenzó después de que Rittmanic y su compañero de policía de Bradley, Tyler Bailey, fueran llamados al Comfort Inn Hotel aproximadamente a las 9:56 p.m. el miércoles por el informe de perros ladrando abandonados en un vehículo.

Bailey revisó la matrícula del vehículo, descubrió que estaba registrada a nombre de Harris y sabía que ella estaba frecuentemente con Sullivan, quien era buscada por múltiples órdenes de arresto pendientes.

Los agentes fueron a la habitación donde estaban ambos individuos, tocaron la puerta cinco veces y esperaron 14 minutos a que los sospechosos abrieran la puerta, según la oferta. Harris luego intentó “pasar la puerta” y cerrarla para evitar que los oficiales detuvieran a Sullivan, dijeron las autoridades.

Cuando Harris bloquea a los oficiales en la entrada, Sullivan vino desde la esquina de la habitación del hotel, sosteniendo una pistola de 9 mm, y luego le disparó a Bailey en la cabeza, dijeron los fiscales.

Sullivan luego le disparó a Rittmanic, la persiguió por el pasillo y la inmovilizó contra la puerta, decía la acusación. Luego, el arma de fuego de Sullivan se atascó cuando intentaba desarmar al oficial, según los fiscales.

Posteriormente, Sullivan le dijo a Harris que “amartillara el arma, amartillara el arma” y lo ayudara con el “intento de amartillar el arma y / o desarmar” a Rittmanic, declararon los fiscales. Mientras el sargento yacía en el suelo, después de haber recibido un disparo, Sullivan disparó dos veces más, según revelaron documentos judiciales.

“En el momento en que Sullivan disparó los tiros fatales contra el sargento Rittmanic, el sargento Rittmanic les estaba suplicando que se fueran, no tienen que hacer esto, por favor, simplemente vayan, por favor no, por favor no lo hagan, ella estaba suplicando desesperadamente por su vida”, continuó el documento legal.

Sullivan salió del hotel en un vehículo y Harris luego huyó por separado con sus hijos que estaban en la habitación del hotel en ese momento.

Conforme a los fiscales, Harris “ayudó y habilitó activamente” a Darius Sullivan durante el transcurso del asesinato del sargento Rittmanic y el intento de asesinato del oficial Bailey, y ella es igualmente responsable”.