Grupo de parques de Chicago expresa ‘frustración’ por el plan del estadio de los Bears

Un grupo de preservación conocido por proteger los terrenos y parques frente al lago en Chicago respondió a la noticia de que los Chicago Bears podrían quedarse en la ciudad y construir un nuevo estadio cerca de su actual Soldier Field, alegando que el equipo omitió una pieza importante del rompecabezas y expresando frustración sobre el momento del anuncio.

Friends of the Parks, que demandó con éxito para impedir que George Lucas construyera un museo a lo largo de la orilla del lago y anteriormente había expresado su oposición a la construcción de cualquier nuevo proyecto de estadio en el Museum Campus, llamó la atención sobre la "aparente urgencia de que los Bears tengan un nuevo plan" en su lugar después de decir repetidamente que querían abandonar la ciudad para desarrollar un 'distrito de entretenimiento'".

"Han pasado apenas tres meses desde que se supo que tal vez estaban teniendo un cambio de opinión serio", dijo el grupo en un comunicado el martes. "Las discusiones sobre un proyecto que requerirá una inversión pública significativa que podría afectar profundamente el paisaje literal y figurado de Chicago y nuestros vecindarios no deben apresurarse de esta manera. Es un contraste curioso con el tiempo que lleva aprobar y planificar un nuevo parque vecinal”!

Los Bears parecieron cambiar el enfoque el lunes de Arlington Heights a un nuevo estadio en la ciudad, comprometiéndose a una inversión de más de $2 mil millones de fondos privados en el proyecto. Una fuente familiarizada con el plan le dijo a NBC Chicago que la nueva prioridad será un estadio con cúpula de propiedad pública cerca del Soldier Field, con planes de aumentar el espacio abierto en el área en un 20%.

El presidente y director ejecutivo de los Bears, Kevin Warren, confirmó la nueva intención del equipo de permanecer en Chicago en un comunicado, diciendo que el equipo está "comprometido a contribuir con más de $2 mil millones para construir un estadio y mejorar los espacios abiertos para que todas las familias, fanáticos y el público en general disfruten en la ciudad de Chicago."

"El futuro estadio de los Chicago Bears traerá una oportunidad transformadora a nuestra región: impulsará la economía, creará empleos, facilitará megaeventos y generará millones en ingresos fiscales", continuó Warren. "Esperamos compartir más información cuando nuestros planes estén finalizados".

El espacio abierto agregado incluiría plazas, senderos, áreas ajardinadas, acceso al lago y más. Ese esfuerzo (crear más espacios públicos en la reurbanización del área) parece tener como objetivo aplacar a Friends of the Park.

"Nadie quiere ver a los Chicago Bears abandonar la ciudad, pero se nos pide que respondamos como si no hubiera otros sitios alternativos disponibles o incluso en las proximidades del estadio existente", dijo el grupo. "Y si bien apreciamos que su anuncio incluya un guiño al espacio abierto, notamos una omisión importante. Los Bears han priorizado repetidamente el desarrollo comercial junto con un nuevo estadio; es parte de lo que los impulsó a comprar y arrasar terrenos en Arlington Heights. Ted Phillips, ex presidente y director ejecutivo de los Bears, habló de transformar los 326 acres en un ‘maravilloso distrito de entretenimiento los 365 días del año’. ¿Qué nuevo distrito de entretenimiento están imaginando para la orilla del lago?"

Friends of the Parks dijo que si bien se los considera "la línea defensiva clave que los Bears tendrán que atravesar para lograr su objetivo de un estadio frente al lago", también están "orgullosos de ser conocidos como defensores de nuestro espacio abierto, claro y frente al lago libre que sirve a los intereses públicos, no a las empresas privadas".

"El hecho de que nuestra orilla del lago haya sido protegida del desarrollo es lo que la hace atractiva para el desarrollo. Sin estas protecciones probablemente no estaríamos discutiendo un nuevo estadio en la orilla del lago, ya que ya estaría construido y privatizado", se lee en la declaración del grupo.

El grupo ha sugerido la posibilidad de explorar otras ubicaciones de la ciudad "más adecuadas para el desarrollo".

"Por ejemplo, si los Bears realmente quieren generar un impacto generacional manteniendo al mismo tiempo las vistas al lago, el sitio de Michael Reese ofrece potencialmente lo mejor de ambos mundos: el desarrollo de un estadio de última generación rodeado por un área residencial, comercial y entretenimiento en una comunidad llena de rica historia negra. También es accesible en autobús, tren, automóvil, bicicleta, scooter y caminando sin alterar la orilla del lago", dijo el grupo. "No obligamos a Lucas a salir de Chicago. Se fue porque no consideró alternativas a construir en la orilla del lago, en un terreno protegido por la Doctrina de Confianza Pública, en un área que ya estaba programada para convertirse en un parque. Esperamos que los Bears puedan mostrar más visión y paciencia. En lugar de tomar la pelota e irse a casa, les instamos a que se lancen a las partes interesadas para encontrar una manera de quedarse en casa en un lugar que preserve nuestra frente al lago abierta, clara y libre y que sea una bendición para el desarrollo vecindario”.

Si bien los Bears parecían haber cambiado sólidamente sus prioridades para el desarrollo futuro de regreso a la ciudad, también enfrentaron obstáculos con su anterior favorito: Arlington Park.

Los Bears todavía son dueños de la propiedad de Arlington Park y pagan más de $6 millones al año para jugar en el Soldier Field, según su contrato de arrendamiento, que se extiende hasta el final de la temporada 2033.

El equipo compró Arlington Park el año pasado por casi $200 millones y poco después comenzó a demoler edificios en el lugar. Los Bears dijeron muchas veces después de comprar el terreno que necesitaban “certeza” en el impuesto a la propiedad antes de desarrollar el terreno, y que la compra no garantizaba que desarrollarían el terreno. Durante meses se supuso que se trataba simplemente de conversaciones cautelosas por parte del equipo y que Arlington Park sería la opción obvia para el próximo hogar del equipo. Al fin y al cabo, eran dueños de la tierra. Pero se toparon con un obstáculo con los impuestos sobre la propiedad en forma de negociaciones legales con los distritos escolares locales sobre el valor del terreno.

A pesar de las noticias de Chicago, Arlington Heights dijo el lunes que el "continuo interés del equipo en Arlington Park no ha cambiado".

"La posibilidad de que los Chicago Bears pudieran encontrar una ubicación diferente ha seguido siendo una opción desde el primer día y este proyecto nunca se ha considerado un 'trato cerrado' en Arlington Heights", dijo el pueblo en un comunicado. "Se desconoce el resultado final de sus conversaciones actuales con la ciudad de Chicago. Lo que la aldea sabe es que la propiedad de Arlington Park proporciona a los Chicago Bears el potencial único de poseer y construir un desarrollo de usos múltiples en 326 acres, en una zona clave que es fácilmente accesible en transporte público y está ubicada en el centro para visitantes y poseedores de boletos de temporada. La aldea sigue comprometida a garantizar que cualquier desarrollo del antiguo sitio de Arlington Park, que no tiene comparación en todo el norte de Illinois, brindará amplios beneficios a nuestra comunidad y creará un nuevo destino regional acorde con el gran legado de la propiedad. Los líderes de la aldea no aprobarán ningún plan que no cumpla con estas expectativas".

Arlington Heights dijo que planea continuar trabajando con el equipo y los distritos escolares del área, y si bien está "decepcionado" los dos grupos "aún tienen que resolver las diferencias de impuestos a la propiedad a corto plazo", la aldea señaló que las negociaciones han acercado a las partes a un acuerdo.

“Todos hemos experimentado los muchos giros y vueltas que ha dado este proyecto durante los últimos tres años y hoy nos encontramos en una situación muy similar. El enfoque de la localidad sigue siendo encontrar un camino hacia una reurbanización exitosa del antiguo sitio de Arlington Park. La propiedad sigue siendo un activo importante para la comunidad y la región, y tiene un potencial tremendo”, dijo el alcalde Tom Hayes en un comunicado. "La localidad siempre ha actuado de buena fe y en asociación con los Chicago Bears y los distritos escolares a lo largo de esta discusión, protegiendo al mismo tiempo los intereses de nuestra comunidad, y continuaremos haciéndolo a medida que avance el proceso".

