Lo que sabemos sobre los nuevos planes de los Chicago Bears para su estadio

Después de meses de preguntas, especulaciones y discusiones, los Chicago Bears solidificaron un nuevo enfoque para sus futuros planes de estadio, y no es ni Arlington Heights ni Soldier Field.

Si bien nada parece estar escrito en piedra todavía, marca la postura más concreta que el equipo ha adoptado en meses.

Entonces, ¿dónde se construirá el nuevo estadio y qué pasará con Arlington Park o Soldier Field?

Esto es lo que sabemos hasta ahora:

Los Bears anuncian su compromiso de construir en Chicago

Los Bears confirmaron el lunes que cambiaron su enfoque a un nuevo estadio en la ciudad.

Una fuente familiarizada con el plan le dijo a NBC Chicago que la nueva prioridad será un estadio con cúpula de propiedad pública cerca de Soldier Field. Los Bears planean invertir más de 2 mil millones de dólares de financiación privada en el proyecto.

El presidente y director ejecutivo de los Bears, Kevin Warren, confirmó la nueva intención del equipo de permanecer en Chicago en un comunicado, diciendo que el equipo está "comprometido a contribuir con más de $2 mil millones para construir un estadio y mejorar los espacios abiertos para que todas las familias, fanáticos y el público en general disfruten en la ciudad de Chicago."

"El futuro estadio de los Chicago Bears traerá una oportunidad transformadora a nuestra región: impulsará la economía, creará empleos, facilitará megaeventos y generará millones en ingresos fiscales", continuó Warren. "Esperamos compartir más información cuando nuestros planes estén finalizados".

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, también emitió un comunicado sobre el nuevo plan de los Bears.

"Siempre he dicho que una inversión privada significativa y un fuerte énfasis en el beneficio público son mis requisitos para las asociaciones público-privadas en nuestra ciudad", se lee en parte de la declaración. "Los planes de los Chicago Bears son un paso bienvenido en esa dirección y un testimonio de la vitalidad económica de Chicago".

¿Dónde se construiría el nuevo estadio?

Es posible que su nuevo hogar no esté lejos.

Una fuente le dijo a NBC Chicago que el nuevo estadio estará ubicado en el Museum Campus, pero los Bears no han confirmado oficialmente ese detalle.

Crain's Chicago Business informó a principios de febrero que múltiples fuentes en el gobierno y cercanas a los Bears dijeron que las conversaciones sobre la construcción en el centro de Chicago eran un objetivo sincero. Greg Hinz de Crains dijo que los Bears buscarán construir un nuevo estadio con cúpula de última generación en el estacionamiento al sur de su actual hogar de Soldier Field, y agregó en el artículo del 2 de febrero que los planes podrían hacerse públicos "pronto".

¿Cuáles son los posibles contratiempos?

Como parte del plan de los Bears, la construcción del nuevo estadio también aumentaría el espacio abierto en el área en un 20%, dijo una fuente.

El espacio abierto incluiría plazas, senderos, áreas ajardinadas, acceso al lago y más. Ese esfuerzo (crear más espacios públicos en la reurbanización del área) parece tener como objetivo aplacar al grupo de preservación Friends of the Parks, que presentó una demanda exitosa para impedir que George Lucas construyera un museo a lo largo de la orilla del lago y anteriormente había expresado su oposición a la construcción del equipo de cualquier proyecto de nuevo estadio en el Museum Campus.

Friends of the Parks no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre el anuncio.

Tampoco está claro aún cuál será el coste total del desarrollo ni de dónde provendrá el resto de la financiación para el proyecto. El cambio de enfoque se produce poco después de que los legisladores de Illinois instruyeron a los Bears y a los Chicago White Sox (que también buscan fondos públicos para un nuevo estadio) a trabajar juntos para presentar una propuesta de financiamiento estatal.

La oficina del gobernador J.B. Pritzker dijo el lunes que aún no ha sido informado sobre el plan de los Bears, pero a fines del mes pasado el gobernador arrojó dudas sobre el apetito por mucho financiamiento público para cualquiera de los estadios.

"Los proyectos de estadios en todo el país se han realizado con dólares públicos, cada vez menos a lo largo de los años y hay una razón para ello", dijo Pritzker cuando se le preguntó sobre los esfuerzos de los equipos, "que el retorno de la inversión para los contribuyentes tiene que demostrarse ahora, antes de que realmente avanzamos. No he visto pruebas de que este sea un buen acuerdo para los contribuyentes del estado de Illinois, pero aún no han presentado ese caso".

Lo que complica la solicitud de financiación pública es el dinero que aún se debe por los estadios de ambos equipos. La Autoridad de Instalaciones Deportivas de Illinois, que emitió bonos para la construcción de ambos estadios, debe $589 millones por la renovación del Soldier Field en 2002 y $50 millones por Guaranteed Rate, que se inauguró en 1991. Esos bonos se pagan en parte a través del 2% del bono estatal para hoteles, pero si esos ingresos no pueden hacer los pagos multimillonarios, la parte del impuesto estatal sobre la renta que le corresponde a Chicago cubre el déficit. Está previsto que los bonos de Guaranteed Rate se liquiden en 2029, mientras que el acuerdo de Soldier Field se extenderá hasta 2032.

¿Qué pasa con Arlington Heights?

La respuesta corta es que aún no lo sabemos, pero pone en duda si el antiguo emplazamiento del hipódromo de Arlington Park sigue estando en los planes de los Bears.

Si bien aún queda mucho por ver sobre los planes del estadio de Chicago, los Bears todavía son propietarios de la propiedad de Arlington Heights. Pagan más de $6 millones al año para jugar en el Soldier Field, según su contrato de arrendamiento, que se extiende hasta el final de la temporada 2033.

Si los Bears siguen adelante con su plan de construir un estadio en la ciudad, sería lógico que el equipo vendiera su propiedad en Arlington Heights.

¿Por qué los Bears se alejaron de Arlington Heights?

El anuncio representa un enorme giro para el equipo. Los Bears compraron Arlington Park el año pasado por casi $200 millones y poco después comenzaron a demoler edificios en el lugar. Los Bears dijeron muchas veces después de comprar el terreno que necesitaban “certeza” en el impuesto a la propiedad antes de desarrollar el terreno, y que la compra no garantizaba que desarrollarían el terreno. Durante meses se supuso que se trataba simplemente de conversaciones cautelosas por parte del equipo y que Arlington Park sería la opción obvia para el próximo hogar del equipo. Al fin y al cabo, eran dueños de la tierra. Pero se toparon con un obstáculo con los impuestos sobre la propiedad en forma de negociaciones legales con los distritos escolares locales sobre el valor del terreno.

Inicialmente, los Bears argumentaron que la propiedad debería tasarse en $60 millones, mientras que los distritos escolares argumentaron que valía $160 millones. Los Bears y los distritos escolares no pudieron cerrar esa brecha de $100 millones, por lo que la decisión pasó a la Junta de Revisión del Condado de Cook. El mes pasado, la Junta de Revisión fijó el valor en casi $125 millones y dictaminó que la propiedad debería pagar impuestos a la tasa del 25% para una propiedad comercial, no a la tasa del 10% para terrenos baldíos. Los funcionarios dijeron que decidieron la tasa del 25% ya que los edificios permanecieron en el lugar hasta diciembre.

Ahora los Bears pueden apelar la decisión ante la Junta de Apelaciones del Impuesto sobre la Propiedad o presentar una demanda en el tribunal de circuito del condado de Cook. Es probable que cada opción sea un proceso largo, por lo que todavía no habrá una “certidumbre” definitiva sobre el impuesto a la propiedad durante algún tiempo.

La disputa sobre el impuesto a la propiedad fue uno de los factores que contribuyeron a que un estadio en Chicago volviera a estar sobre la mesa. Otra fue la elección del alcalde Brandon Johnson el año pasado, quien declaró públicamente que estaba interesado en mantener a los Bears en la ciudad.

Él y Warren se reunieron poco después de que Johnson asumiera el cargo y prometieron un "diálogo regular" mientras continuaban negociando.

Si bien la alcaldesa predecesora de Johnson, Lori Lightfoot, también expresó interés en mantener a los Bears en Chicago, los correos electrónicos obtenidos por NBC 5 Investigates mostraron una relación enconada entre el equipo y los funcionarios del Distrito de Parques de Chicago en su administración. Gran parte de la frustración surgió de la negativa de la ciudad a considerar una casa de apuestas en el Soldier Field, entre otras disputas.

Más allá de eso, una fuente familiarizada con el plan de los Bears citó una encuesta que muestra que el 66% de los residentes de Chicago apoyan un estadio Museum Campus en lugar de que el equipo se mude a los suburbios de la ciudad.

¿Qué dice Arlington Heights?

Arlington Heights dijo el lunes que el "continuo interés del equipo en Arlington Park no ha cambiado", a pesar de la noticia.

"La posibilidad de que los Chicago Bears pudieran encontrar una ubicación diferente ha seguido siendo una opción desde el primer día y este proyecto nunca se ha considerado un 'trato cerrado' en Arlington Heights", dijo el pueblo en un comunicado. "Se desconoce el resultado final de sus conversaciones actuales con la ciudad de Chicago. Lo que la aldea sabe es que la propiedad de Arlington Park proporciona a los Chicago Bears el potencial único de poseer y construir un desarrollo de usos múltiples en 326 acres, en una zona clave que es fácilmente accesible en transporte público y está ubicada en el centro para visitantes y poseedores de boletos de temporada. La aldea sigue comprometida a garantizar que cualquier desarrollo del antiguo sitio de Arlington Park, que no tiene comparación en todo el norte de Illinois, brindará amplios beneficios a nuestra comunidad y creará un nuevo destino regional acorde con el gran legado de la propiedad. Los líderes de la aldea no aprobarán ningún plan que no cumpla con estas expectativas".

Arlington Heights dijo que planea continuar trabajando con el equipo y los distritos escolares del área, y si bien está "decepcionado" los dos grupos "aún tienen que resolver las diferencias de impuestos a la propiedad a corto plazo", la aldea señaló que las negociaciones han acercado a las partes a un acuerdo.

“Todos hemos experimentado los muchos giros y vueltas que ha dado este proyecto durante los últimos tres años y hoy nos encontramos en una situación muy similar. El enfoque de la localidad sigue siendo encontrar un camino hacia una reurbanización exitosa del antiguo sitio de Arlington Park. La propiedad sigue siendo un activo importante para la comunidad y la región, y tiene un potencial tremendo”, dijo el alcalde Tom Hayes en un comunicado. "La localidad siempre ha actuado de buena fe y en asociación con los Chicago Bears y los distritos escolares a lo largo de esta discusión, protegiendo al mismo tiempo los intereses de nuestra comunidad, y continuaremos haciéndolo a medida que avance el proceso".

¿Qué pasa con el Chicago Fire?

El Chicago Fire actualmente también juega en el Soldier Field, entonces, ¿qué significa para ellos la decisión de los Bears?

"Al Fire le encanta jugar en el histórico Soldier Field y está comprometido a jugar en Chicago durante las próximas décadas", dijo un portavoz a NBC Chicago en un comunicado el lunes. "Sin embargo, si bien no tenemos planes inminentes, el Club está prestando mucha atención a el panorama de los estadios en rápida evolución aquí en Chicago, ya que obviamente no es ningún secreto el impacto que una nueva sede puede tener para un equipo, por lo que mantenemos la mente abierta sobre todas las opciones disponibles".