El nuevo estadio de los Chicago Bears será propiedad pública en el Museum Campus, según una fuente

El proyecto de los Chicago Bears para construir un nuevo estadio se ha centrado en un estadio de propiedad pública con cúpula en Museum Campus, cerca de Soldier Field, en la orilla del lago de la ciudad, según una fuente familiarizada con el plan.

Los Bears planean invertir más de $2,000 millones de financiación privada en el proyecto, que también aumentaría el espacio abierto en la zona en un 20%, dijo la fuente.

Este espacio abierto incluiría plazas, caminos, zonas ajardinadas, acceso a la orilla del lago y mucho más. Ese esfuerzo -crear más espacios públicos en la remodelación de la zona- parece destinado a aplacar al grupo de conservación Amigos de los Parques, que demandó con éxito para evitar que George Lucas construyera un museo a lo largo de la orilla del lago y ha expresado anteriormente su oposición a la construcción por parte del equipo de cualquier nuevo proyecto de estadio en el Museum Campus.

Una fuente familiarizada con el plan de los Bears citó una encuesta según la cual el 66% de los residentes de Chicago apoyan un estadio en el Museum Campus frente al traslado del equipo a los suburbios de la ciudad. Anteriormente, un traslado a los suburbios fue durante mucho tiempo el objetivo de los Bears, ya que compraron 326 acres en Arlington Heights en febrero de 2023 con la intención de desarrollar un distrito de estadios en el sitio.

El presidente y director ejecutivo de los Bears, Kevin Warren, confirmó la nueva intención del equipo de permanecer en Chicago en un comunicado, diciendo que el equipo estaba "orgulloso de contribuir con más de $2,000 millones para construir un estadio y mejorar los espacios abiertos para que todas las familias, los aficionados y el público en general disfruten en la ciudad de Chicago."

"El futuro estadio de los Chicago Bears brindará una oportunidad transformadora a nuestra región: impulsará la economía, creará empleo, facilitará megaeventos y generará millones en ingresos fiscales", prosiguió Warren. "Esperamos compartir más información cuando nuestros planes estén finalizados".

Aún no está claro cuál puede ser el coste total de la urbanización, ni de dónde procederá el resto de la financiación del proyecto. El cambio de enfoque se produce poco después de que los legisladores de Illinois dieran instrucciones a los Bears y a los Chicago White Sox -que también buscan dinero público para un nuevo estadio- para que trabajen juntos y presenten una propuesta de financiación estatal.

A finales del mes pasado, el gobernador J.B. Pritzker puso en duda la necesidad de financiación pública para cualquiera de los dos estadios.

"Los proyectos de estadios en todo el país se han realizado con fondos públicos, cada vez menos a lo largo de los años, y hay una razón para ello", dijo Pritzker cuando se le preguntó sobre los esfuerzos de los equipos, "que el retorno de la inversión para los contribuyentes tiene que ser probado ahora antes de que realmente seguir adelante. No he visto pruebas de que esto sea un buen negocio para los contribuyentes del estado de Illinois, pero aún no han presentado ese caso".

Para complicar la petición de financiación pública está el dinero que aún se debe por los estadios de ambos equipos. La Autoridad de Instalaciones Deportivas de Illinois, que emitió bonos para la construcción de ambos estadios, debe 589 millones de dólares por la renovación del Soldier Field en 2002 y 50 millones por el Guaranteed Rate, inaugurado en 1991. Esos bonos se pagan en parte con el impuesto estatal del 2% sobre los hoteles, pero si esos ingresos no pueden hacer frente a los pagos multimillonarios, la parte del impuesto estatal sobre la renta correspondiente a Chicago se hace cargo del déficit. La amortización de los bonos de Guaranteed Rate está prevista para 2029, mientras que la del Soldier Field se extiende hasta 2032.

El cambio de dirección de los Bears también se produce menos de tres semanas después de que la Junta de Revisión del Condado de Cook emitiera su fallo en una larga disputa sobre los impuestos de propiedad del equipo para ese sitio de Arlington Heights.

Cuando los Bears estaban en proceso de comprar el terreno que una vez albergó el Hipódromo Internacional de Arlington por 197 millones de dólares, el tasador del condado de Cook aumentó el valor de la propiedad de 33 millones de dólares a aproximadamente ese precio de compra.

Los Bears recurrieron la tasación y alegaron que la propiedad valía 60 millones de dólares. Tres distritos escolares de la zona, cuya financiación depende de los impuestos sobre la propiedad, intervinieron en el recurso alegando que el valor era de 160 millones de dólares.

Como ambas partes no llegaron a un acuerdo, la Junta de Revisión dictaminó a finales del mes pasado que la propiedad valía algo menos de 125 millones de dólares, por lo que el equipo tendría que pagar unos 9 millones de dólares en concepto de impuestos.

Los Bears esperaban construir un estadio multimillonario en Arlington Heights, con restaurantes, comercios, viviendas y mucho más. Pero el equipo llevaba mucho tiempo diciendo que necesitaba dos cosas para construir allí: la "certidumbre" del impuesto sobre bienes inmuebles y financiación pública para infraestructuras como carreteras y alcantarillado.

La disputa sobre el impuesto de bienes inmuebles fue uno de los factores que volvieron a poner sobre la mesa la posibilidad de construir un estadio en Chicago. Otro fue la elección el año pasado del alcalde Brandon Johnson, que declaró públicamente que estaba interesado en mantener a los Bears en la ciudad.

Él y Warren se reunieron poco después de que Johnson tomara posesión de su cargo, prometiendo un "diálogo regular" mientras seguían negociando.

Aunque la predecesora de Johnson, la alcaldesa Lori Lightfoot, también expresó su interés por mantener a los Bears en Chicago, los correos electrónicos obtenidos por NBC 5 Investigates mostraron una relación enconada entre el equipo y los funcionarios del Distrito de Parques de Chicago durante su administración. Gran parte de la frustración se debía, entre otras cosas, a la negativa de la ciudad a considerar la posibilidad de instalar una casa de apuestas deportivas en el Soldier Field.

Los Bears siguen siendo los dueños de la propiedad de Arlington Heights. Pagan más de 6 millones de dólares al año por jugar en el Soldier Field, según su contrato de arrendamiento, vigente hasta el final de la temporada 2033.