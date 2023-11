Fundación ayuda a migrantes a presentar pruebas sobre violaciones de derechos humanos en sus países

Este artículo fue publicado como parte de una colaboración entre Telemudo Chicago, NBC Chicago y DePaul University para amplificar el trabajo de estudiantes de periodismo.

Kathleen Arnold, profesora de la Universidad DePaul, está ayudando a abogados y trabajadores sociales que representan a inmigrantes en Illinois a redactar materiales para que los utilicen en sus solicitudes de asilo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Arnold, con la ayuda de algunos estudiantes de la universidad, crea informes sobre las condiciones del país y declaraciones juradas para una organización sin fines de lucro que brinda asistencia legal a algunos de los miles de recién llegados.

"Estamos proporcionando un recurso al que normalmente sólo tienen acceso los refugiados más ricos, y lo estamos dando de forma gratuita", dijo Arnold, profesor de Estudios sobre Refugiados y Migración Forzada. "Muy a menudo es muy difícil obtener el estatus de refugiado", agregó.

Los informes de situación de los países y las declaraciones juradas son documentos jurídicamente vinculantes que prueban, en este caso, violaciones de derechos humanos en varios países. Se utilizan como prueba en casos judiciales sobre las circunstancias que llevaron a los solicitantes de asilo a huir de sus lugares de origen.

Los informes cuestan miles de dólares, algo que la mayoría de los recién llegados no tienen, dijo Arnold.

De hecho, la mayoría de las personas que buscan el estatus de refugiado “no tienen éxito”, especialmente si no tienen abogados, afirmó.

En la declaración jurada para Venezuela, Arnold y sus estudiantes escribieron sobre la brutalidad del Estado, el feminicidio y la escasez de agua. Estos informes sobre abusos contra los derechos humanos suelen tardar entre tres y seis meses en redactarse, con un equipo de entre tres y diez personas. Después de redactar los informes, Arnold los presenta a The Resurrection Project (TRP).

Fundada en 1990, TRP es una organización que brinda servicios sociales a la comunidad de bajos ingresos en Illinois. También se asocian con otras organizaciones sin fines de lucro que brindan asistencia legal a solicitantes de asilo en todo el estado, dijo Marina Burka, gerente del programa TRP para Immigrant Justice Partnerships.

Después de recibir las declaraciones juradas de Arnold y sus estudiantes, TRP distribuye los informes a las 50 organizaciones de servicios a inmigrantes con las que trabajan.

Burka dijo que no hay suficientes abogados y representantes acreditados por el Departamento de Justicia que sean elegibles para hacerse cargo del creciente número de casos de asilo.

Entonces, la ayuda de Arnold y sus estudiantes, quienes pasan meses trabajando para proporcionar los documentos a TRP y sus socios, ha sido clave en sus esfuerzos por ayudar a los migrantes.

"Es un proceso increíblemente detallado y largo, y requiere una gran cantidad de trabajo ayudar a alguien que obviamente estaba huyendo de la persecución", dijo Arnold. “Estamos ayudando a muchas firmas de abogados [sin fines de lucro]. Estamos ahorrando dinero y tiempo a su personal y esperamos poder seguir haciéndolo”.

Arnold y su equipo están trabajando en informes y declaraciones juradas sobre la condición de varios países, incluidos Colombia, Congo, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Irán, México, Nicaragua, Togo, Ucrania y Venezuela.

El grupo opera gracias a subvenciones de DePaul Migration Collaborative y TRP. La subvención de DePaul se extiende durante el año escolar, dijo Arnold. La subvención recibida del TRP durará hasta el final del próximo año fiscal, dijo Burka.

Hay tres estudiantes trabajando junto a Arnold, pero ella dijo que en el pasado había tenido hasta 20 estudiantes trabajando en el proyecto.

Brianna Ortiz, estudiante de último año de DePaul que se involucró en el proyecto en noviembre del año pasado, es una de las estudiantes que ayuda a Arnold con el proyecto.

El año pasado, investigó Venezuela y Nicaragua debido al gran número de inmigrantes que llegan a Estados Unidos. Desde principios del verano, ha trabajado en informes sobre las condiciones de los países de México, Colombia, Togo y Benin.

Ortiz dijo que la gente a menudo ignora las experiencias de los recién llegados, lo que facilita que otros se “desconecten” cuando leen los titulares de los periódicos sobre las violaciones de derechos humanos que ocurren en otros países.

“Vienen a un país que va y viene en este tema”, dijo Ortiz. “Y ya sea que lo sepan o no, todavía eligen venir aquí porque es mejor que lo que está sucediendo dondequiera que sean”.

La ciudad acordó pagar más de $90,000 mensuales para construir el campamento en Brighton Park para los migrantes que recién llegaron.

MIGRANTES EN MEDIO DE LA INCERTIDUMBRE

José Ríos Bayona se encuentra entre los inmigrantes venezolanos que viven fuera de la comisaría del Distrito 19.

Aunque son mejores que las condiciones en su propio país, Bayona dijo que teme que se acerque el invierno y los recursos limitados de la ciudad para los inmigrantes.

Bayona recuerda que sólo tuvo 20 minutos para comer y tuvo que dormir en colchones fuera de la estación sin refugio. Una iglesia local donó tiendas de campaña a los migrantes en la estación Addison, pero dijo que estas condiciones “no son adecuadas para los seres humanos”.

A Bayona también le preocupa el ritmo con el que avanza su proceso de solicitud de asilo.

“No venimos esperando que nos hagan lo mejor… Pero este no es el resultado que muchos esperábamos… Vemos que pasan los días… y dicen que no tienen información. Que no pueden hacer nada”, dijo Bayona.

Bayona dijo que necesita desesperadamente un lugar donde vivir. También está preocupado por su caso de inmigración. Después de casi dos semanas, aún no ha recibido el apoyo legal que necesita para solicitar el estatus de refugiado, afirmó. Encontrar un abogado no es fácil debido a la barrera financiera y del idioma.

Tener acceso a apoyo legal aceleraría la capacidad de los migrantes para recibir permisos de trabajo y ganar dinero para sus necesidades básicas. La falta de apoyo legal hace que a los inmigrantes les resulte más difícil hacerlo, dijo Bayona.

“Ellos [los funcionarios de la ciudad] nos dijeron que nos brindarían apoyo con servicios legales, pero nunca lo hicieron…”, dijo Bayona. “No vinimos a buscar un millón de dólares a Estados Unidos. Simplemente somos seres humanos que queremos trabajar como todos ustedes”.

Hay más de 20,000 migrantes que han llegado a Chicago desde agosto de 2022. Alrededor de 11,000 viven en refugios administrados por la ciudad y 3,000 continúan esperando alojamiento en comisarías y aeropuertos de Chicago, según funcionarios de la ciudad.