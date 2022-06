Festivales, eventos deportivos y actividades este fin de semana en Chicago: lo que debes saber

CHICAGO - Con muchos festivales, eventos deportivos y actividades que se llevarán a cabo simultáneamente en toda la ciudad y a lo largo de la orilla del lago este fin de semana, la Oficina de Manejo de Emergencias y Comunicaciones (OEMC) recomienda a los residentes y visitantes que estén al tanto de los cierres de calles, multitudes adicionales, aumento del tráfico y planificar respectivamente.

Además, OEMC insta al público de estar pendiente de sus alrededores y de reportar cualquier actividad sospechosa al personal de seguridad en el evento o al 9-1-1.

Los residentes y automovilistas deben estar al tanto de los siguientes grandes eventos:

Chicago Blues Music Festival en Millennium Park + ubicaciones en toda la ciudad

jueves, 9 de junio – Domingo, 12 de junio (los horarios varían)

El Festival de Blues de Chicago se llevará a cabo en Millennium Park (del 9 al 12 de junio, del mediodía a las 9 p.m.) y en varios lugares de la ciudad, incluidos el Chicago Riverwalk (9 y 10 de junio), Austin (11 de junio) y Bronzeville (12 de junio). Para obtener detalles completos, visite ChicagoBluesFestival.us.

Cabe señalar que todos los invitados menores de 18 años deben estar acompañados por un adulto (mayores de 21 años) después de las 6:00 p.m., de jueves a domingo, y se les puede pedir que presenten una identificación válida.

Como en años anteriores, no se permite el alcohol externo para los siguientes eventos: Chicago Blues Festival (del 9 al 12 de junio de 2022), Grant Park Music Festival Independence Day Salute (2 de julio de 2022) y Chicago Jazz Festival (del 1 al 4 de septiembre de 2022). Para estos eventos, se puede comprar alcohol a varios precios dentro del recinto. Planifique su visita en MillenniumPark.org.

Fiestas Patronales Puertorriqueñas – Humboldt Park

jueves, 9 y viernes 10 de junio, de 4 p.m. a 10 p.m.

sábado, 11 y domingo, 12 de junio, de 12 p.m. a 10 p.m.

Las Fiestas Patronales Puertorriqueñas se llevarán a cabo en Humboldt Park en 2800 W. Division y 1400 N. Humboldt Dr. El evento está ubicado en lo que ahora se conoce como “Puerto Rico Town” en Division Street, donde también se llevará a cabo el Desfile Anual del Pueblo Puertorriqueño el sábado, 11 de junio.

Para obtener detalles completos, visite PuertoRicanFest.com.

White Sox en Guaranteed Rate Field

jueves, 9 de junio 7:10 p.m. vs. LA Dodgers (Noche de Herencia Polaca)

viernes, 10 de junio 7:10 p.m. (fuegos artificiales)

sábado, 11 de junio 1:10 p.m. (Playera Hawaiana)

domingo, 12 de junio 1:10 p.m. (Día Familiar) vs. Texas Rangers.

Para más detalles, visita mlb.com/WhiteSox

Fiesta Back of the Yards 2022 (Calle 47)

viernes, 10 de junio – domingo, 12 de junio, mediodía – 10 p.m.

Fiesta es un evento comunitario muy esperado ubicado en la calle 47 entre Ashland Ave. y Damen Ave. que atrae a residentes y visitantes de todas las edades y destaca la diversidad y el rico pasado cultural del vecindario de Back of the Yards. Para obtener detalles completos, visite BYNC.org/Fiesta

Andersonville Midsommarfest

viernes, 10 de junio, de 5 a 10 p. m.; sábado, 11 y domingo, 12 de junio, de mediodía a 10 p.m.

El 56.º Midsommarfest de Andersonville se encuentra en Clark St. de Foster a Catalpa y presenta cinco escenarios para música, comida y más. Para obtener detalles completos, visite Andersonville.org/Midsommarfest

Sabor de Chicago en Austin (5720 W. Chicago)

sábado, 11 de junio, mediodía – 8 p.m.

Taste of Chicago llega a Austin con los mejores vendedores locales de comida y música de blues en vivo. Celebrando el legado vivo del Chicago Blues en el lado oeste de la ciudad, los mejores talentos del Chicago Blues Festival se presentan durante todo el día mientras los invitados de todo, desde bocados caribeños, sabrosa comida soul, los mejores tacos, deliciosos gumbo y más. Para obtener detalles completos, visite TasteofChicago.us

Desfile del Día de Puerto Rico

sábado, 11 de junio a las 2 p.m. (el montaje comienza a las 11 a.m.)

El Centro Cultural Puertorriqueño estará celebrando el sábado el 44º Desfile del Pueblo Puertorriqueño en conjunto con el Festival Puertorriqueño. El Desfile del Día de Puerto Rico se iniciará a las 2:00 p.m. y se dirigirá hacia el oeste por Division desde Western hasta Sacramento a través de la comunidad de Humboldt Park. Para obtener detalles completos, visite el sitio web del Centro Cultural Puertorriqueño en prcc-chgo.org.

Old Town Art Fair

sábado, 11 de junio, de 10 a.m. a 7 p.m. y domingo, 12 de junio, de 10 a.m. a 6 p. m.

Old Town Art Fair está ubicado en el Distrito Histórico del Old Town Triangle. El evento cuenta con más de 200 artistas, un paseo por el jardín, música en vivo, comida y más. La entrada principal está ubicada en Lincoln Ave. y Wisconsin. Los puntos de entrada adicionales se encuentran en North Park y Eugenie, Sedgwick en Menomonee, Sedgwick en Wisconsin y Wells St. en Menomonee. Para obtener detalles sobre cómo llegar y un mapa del área, visite OldTownArtFair.org.

Wells Street Art Fair

sábado, 11 y domingo, 12 de junio de 10 a.m. hasta la puesta de sol

Ubicado en Wells Street entre North Ave y Division. La tradición del barrio muestra todo lo que ofrece el Old Town. Para obtener más información, descargue el mapa del festival 2022 o visite WellsStreetArtFestival.us.

Festival de verano de Hyde Park – Midway Plaisance (59th y Ellis Ave.)

sábado, 11 y domingo, 12 de junio, de mediodía a 10 p.m.

Originalmente llamado Hyde Park Brew Fest, la celebración comenzó en el icónico 53rd & Harper Ct. ofreciendo música house, DJ, cocina de Chicago, cervecerías locales y más. La entrada al festival es en 59th Street y Ellis Ave. Para obtener detalles completos, visite HydeParkSummerFest.com

Fuegos artificiales de Navy Pier

sábado, 11 de junio a las 10 p.m.

A partir del fin de semana del Día de los Caídos, Navy Pier presentará un espectáculo de fuegos artificiales todos los miércoles y sábados hasta el fin de semana del Día del Trabajo. Los espectáculos de los miércoles comienzan a las 9 p.m. y los sábados los espectáculos comienzan a las 10 p.m. Para obtener más detalles, visite NavyPier.org.

OEMC recomienda el transporte público, tanto CTA como Metra, para acudir a cualquier evento. Para obtener más información, visite CTA en TransitChicago.com y Metra.com.

Para la seguridad pública en la orilla del lago, OEMC recuerda a los asistentes a que estén atentos a los números adjuntos a los postes en toda el área de Grant Park, así como de 1200 DuSable Lake Shore Drive a 6600 DuSable Lake Shore Drive para usar como referencia a su ubicación dentro del parque a amigos, familiares y socorristas si hay una emergencia.

OEMC emitirá las alertas y notificaciones necesarias para mantener a los residentes y asistentes actualizados sobre las condiciones climáticas y las emergencias. Si deseas recibir alertas de OEMC, regístrate con NotifyChicago en NotifyChicago.org. OEMC también emite alertas de texto para avisos frente al lago, problemas que afectan a las empresas o actualizaciones de COVID-19:

• CHILAKE: Para avisos frente al lago, ENVÍE “CHILAKE” al 7-8-0-1-5

• CHIBIZ: para alertas que afectan a empresas, envíe un mensaje de texto con la palabra "CHIBIZ" al 6-7-2-8-3

• COVID: Obtenga actualizaciones de COVID-19 ENVIANDO “COVID19” al 6-7-2-8-3