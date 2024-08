Cada año, llega un día festivo especial en Estados Unidos: el Día del Trabajo. Es un día importante, un momento en el que nos detenemos para agradecer y reconocer el esfuerzo duro de los trabajadores del país.

Este año, el feriado federal cae el lunes 2 de septiembre.

Algunos minoristas cerrarán sus puertas para darles el día libre a los empleados, mientras que otros operarán en un horario reducido. Desde tiendas de comestibles hasta minoristas de mejoras para el hogar y más, aquí se detalla qué estará abierto el Día del Trabajo y qué tiendas estarán cerradas:

¿Se entrega correo el Día del Trabajo?

El Día del Trabajo es uno de los 11 días festivos que observa el Servicio Postal de los Estados Unidos, lo que significa que todas las oficinas postales de los Estados Unidos estarán cerradas y no se entregará correo el lunes.

¿FedEx y UPS abren el Día del Trabajo?

FedEx y UPS no tendrán servicios de recolección o entrega el Día del Trabajo. Algunas tiendas FedEx estarán abiertas con horarios modificados, así que consulte la ubicación de su oficina local de FedEx para obtener información y horarios.

Algunas tiendas UPS estarán cerradas mientras que otras estarán abiertas con horarios modificados, así que consulte la ubicación de su tienda UPS local para obtener información y horarios.

¿Los bancos abren el Día del Trabajo?

Los bancos están cerrados los días feriados federales, incluido el Día del Trabajo. Algunos servicios bancarios pueden permanecer disponibles, como los cajeros automáticos de autoservicio para quienes necesitan retirar dinero o hacer un depósito.

¿Qué minoristas están abiertos el Día del Trabajo?

Aldi: La mayoría de las sucursales operarán en horario reducido, de 9:00 am a 6:00 pm.

CVS

Dollar General

Dollar Tree

Family Dollar

Hobby Lobby: Las sucursales operarán en horario reducido de 9:00 am a 5:30 pm.

Home Depot

HomeGoods

Jewel-Osco

Kohl's

Lowe's

Macy's

Mariano's

Marshalls

Meijer

Menards

Michael's

Petco

Petsmart

Ross

Sam's Club: Las tiendas abrirán a las 9:00 am como siempre, pero cerrarán temprano a las 6:00 pm.

Starbucks: La mayoría de las sucursales están abiertas, pero consulte los horarios en su tienda local

Target

TJ Maxx

Trader Joe's

Tony's Fresh Market

Walgreen's

Walmart



¿Qué minoristas están cerrados el Día del Trabajo?



Costco