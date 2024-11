Illinois: Buscan devolver salarios no pagados a trabajadores a través de I-CASH

Los trabajadores de Illinois ahora pueden buscar en el sitio web I-CASH del Tesorero Estatal Michael Frerichs para verificar y reclamar salarios que les son debidos junto con las penalidades del empleador, gracias a una alianza entre la tesorería estatal con el Departamento de Trabajo de Illinois.

Conforme a la Oficina del Tesorero Estatal de Illinois, la incorporación de los salarios recuperados al sitio de dinero no reclamado del Tesorero Frerichs es el resultado de un cambio en la ley que el Senador Estatal Robert Peters y el Representante Estatal Marcus C. Evans Jr. impulsaron a través de la Asamblea General el año pasado.

Cabe mencionar que el Departamento de Trabajo de Illinois (IDOL) investiga el robo de salarios y recupera los salarios atrasados ​​cuando descubre que un empleador ha pagado menos de lo debido a los trabajadores en violación de la ley estatal. Sin embargo, los trabajadores no siempre saben que van a recibir dinero.

Las investigaciones de robo de salarios llevan tiempo y, a veces, un trabajador puede mudarse o cambiar de número de teléfono antes de que se hayan cobrado los salarios atrasados, lo que dificulta su localización. En otros casos, IDOL pudo haber realizado una auditoría en todo el lugar de trabajo y descubierto salarios insuficientes para trabajadores que no estaban al tanto de la investigación, según sostuvo la Oficina del Tesorero Estatal.

"El cambio en la ley estatal extendió el tiempo para la recuperación de salarios a tres años para darle al Departamento de Trabajo de Illinois más tiempo para buscar y localizar a los empleados a los que se les deben salarios atrasados. La ley también aseguró que después de tres años, IDOL puede enviar salarios no reclamados al Fondo Fiduciario de Propiedad No Reclamada del Tesorero Frerichs, para que los trabajadores aún puedan reclamar su dinero", indicó la Oficina del Tesorero Estatal.

En los últimos meses, el Departamento de Trabajo de Illinois ha comenzado a enviar salarios no pagados recuperados a la Oficina del Tesorero del Estado, que ha agregado los nombres al sitio I-CASH. Hasta ahora, los salarios no pagados de 25 personas se han agregado a la base de datos de propiedad no reclamada.

Los trabajadores pueden ir a icash.illinoistreasurer.gov en los próximos meses para ver si tienen salarios atrasados ​​esperando para ser reclamarlos.

Además, el cambio en la ley estatal reserva algunos fondos para el Departamento de Trabajo de Illinois para apoyar la divulgación y la educación de los trabajadores con respecto a la recuperación de los salarios impagos.

"Las personas trabajadoras de Illinois merecen que se les pague por su trabajo", dijo el Tesorero Frerichs. "Estamos agradecidos de trabajar en equipo con el Departamento de Trabajo de Illinois, el Senador Peters y el Representante Evans para encontrar una solución de sentido común".

"Garantizar que los trabajadores reciban el pago que se les debe es la misión principal del Departamento de Trabajo de Illinois", dijo la Directora del Departamento de Trabajo de Illinois, Jane Flanagan. "Estas actualizaciones de la ley no solo extienden el plazo durante el cual el Departamento puede tratar de localizar a un trabajador al que se le deben salarios impagos, sino que también brindan a los trabajadores una nueva herramienta para rastrear el dinero que se les puede adeudar. Realmente apreciamos la colaboración de la Asamblea General y el Tesorero Frerichs mientras todos nos esforzamos por servir mejor a los trabajadores de Illinois".

El Senador Peters y el Representante Evans aplaudieron los cambios de la ley.

"Seamos claros: el robo de salarios es un robo. De hecho, es la principal forma de robo", dijo Peters (D-Chicago). "La gente merece el mayor tiempo posible para recuperar sus salarios impagos".

"Las personas que trabajan y a las que se les retienen los salarios injustamente ahora tienen mejores recursos", dijo Evans (D-Chicago), líder adjunto de la mayoría de la Cámara de Representantes. "Trabajar juntos para ayudar a la gente es lo que nos motiva en Springfield".