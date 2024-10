¿Qué es I-Cash? Cómo funciona el programa de dinero no reclamado de Illinois y cómo saber si te deben un cheque

Es posible que pronto recibas un cheque por correo con propiedad no reclamada, dijo el Tesorero del Estado de Illinois, como parte del sistema "I-Cash" del estado que combina el dinero no reclamado con los residentes de Illinois.

El sistema, dijo el Tesorero del Estado de Illinois Michael Frerichs, utiliza un programa llamado "Enhanced Money Match" para enviar automáticamente los cheques de dinero no reclamado que le son adeudados a los residentes de Illinois sin la necesidad de presentar un reclamo.

Según Frerichs, la última ronda del programa de dinero de igualación de iCash ha enviado cheques a casi 140,000 residentes.

"Si está en casa, si ve un cheque en el correo de la oficina del Tesorero del Estado, no es una estafa", dijo Frerichs durante una conferencia de prensa el martes. "Todo lo que tienes que hacer es abrir el sobre y cobrar el cheque".

La gran mayoría de los cheques de la última ronda fueron de entre 50 y 100 dólares, dijo Frerichs, y el monto total ascendió a aproximadamente 13.2 millones de dólares.

Desde 2018, la Oficina del Tesorero de Illinois ha devuelto más de 102 millones de dólares a casi 442,000 personas.

“Ponemos la tecnología a trabajar para devolver más dinero a la gente de nuestro estado”, dijo Frerichs en un comunicado de prensa. “Después de todo, el dinero les pertenece”.

Esto es lo que debes saber sobre el programa de comparación de dinero y cómo buscar en la base de datos I-Cash del estado el dinero faltante que se le debe.

Cómo Illinois envía cheques automáticamente

El programa "Enhanced Money Match" del estado compara los datos del estado con la base de datos de propiedad no reclamada del Tesorero del Estado, según el comunicado. Luego, la oficina de Frerichs compara y confirma los nombres y las direcciones postales y luego envía una carta al propietario de la propiedad no reclamada que contiene la cantidad de dinero no reclamado y la fuente.

Después de una "revisión final rápida", se emite un cheque al propietario, según el comunicado.

"Todo lo que tienen que hacer es esperar a que llegue por correo unas semanas después de recibir una carta de la Oficina del Tesorero del Estado", decía el comunicado.

No se olvide de depositar el cheque, dice la oficina de Frerichs estresado.

El programa está diseñado específicamente para el efectivo que se le debe a una sola persona, según el comunicado.

"No se incluye el efectivo que pertenece a varias partes, incluida la tenencia conjunta de un padre y un hijo menor, así como las acciones y bonos, las cuentas de depósito en garantía y el contenido de las cajas de seguridad de los bancos", agregó el comunicado.

Según los funcionarios, el programa de igualación de dinero es parte del programa "Propiedad no reclamada" de la oficina, también conocido como I-Cash. Actualmente, Illinois tiene más de $5 mil millones en propiedad no reclamada, según el comunicado.

El comunicado enfatizó que el tesorero está legalmente obligado a devolver la propiedad no reclamada a sus legítimos dueños o herederos, "sin importar cuánto tiempo lleve".

Cómo usar iCash para saber si te deben dinero

Si bien el programa de igualación de dinero solo se aplica a individuos, la base de datos de búsqueda I-Cash del estado se puede encontrar aquí. La base de datos contiene información sobre propiedad no reclamada de individuos, propiedades o empresas.

Puedes consultar la base de datos I-Cash para ver si tiene dinero no reclamado aquí.

También puedes visitar el sitio web de la Contraloría para verificar si hay dinero no reclamado. La Oficina de la Contraloría actualmente tiene registros de casi 150,000 cheques sin cobrar por un valor de más de 50 millones de dólares, según el sitio web.