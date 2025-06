Eliminarán cobertura médica para ciertos indocumentados en Illinois

La aprobación del presupuesto de Illinois trajo la eliminación de un programa de salud que ayudó por varios años a la comunidad inmigrante indocumentada.

Este programa que beneficiaba a casi 33,000 personas fue cancelado, por lo que tendrán que buscar alternativas como clínicas comunitarias o planes de financiamiento para que puedan seguir teniendo cobertura médica.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

"Voy a ir al doctor o no voy al doctor, tengo que pensar, me voy a poner a pensar me siento impotente", dijo Ana, quien se veria afectada por la eliminación del programa.

El programa de beneficios para inmigrantes adultos conocido como HBIA, que favorecía a las personas indocumentadas entre 42 y 64 años, será eliminado a partir del 1 de julio de 2025. Todo esto debido a que no se incluyó en el presupuesto aprobado por el estado de Illinois que eliminó los $400 millones que financiaría esta ayuda.

“Cuando una persona no tiene cobertura de salud va a esperar hasta enfermarse gravemente así que es importante que la comunidad inmigrante tenga acceso a cuidado preventivo”, sostuvo Mervin Dino, comisionado asistente del Departamento de Salud Pública de Chicago.

Sin embargo, para activistas esta lucha no termina.

"Vamos a seguir peleando y abogando el próximo año, la sesión comienza a finales de enero para abogar por este programa ya que hay muchas personas que lo necesitan, que su vida depende de este programa", afirmó Luvia Quiñones, directora de políticas de salud de ICIRR.

Este programa ayudaba a las personas indocumentadas que no cumplían los requisitos para Medicaid o que tenían algún tipo de estatus migratorio como el TPS. Ahora, estas casi 33,000 personas dejaran de recibir atención médica, servicios hospitalarios y consultas con especialistas, entre otras ayudas.

"Algunos de los casos que hemos escuchado son personas que estaban recibiendo quimioterapias, están recibiendo ciertas recetas para seguir viviendo", dijo Quiñones.

“Sí me da miedo ir a una clínica porque con todo lo que está pasando, no me siento confiada de ir al médico, y ahí va a estar los billes y voy a estar intranquila de cómo los voy a pagar”, expresó Ana.

Alternativas para quienes se queden sin cobertura médica

Las personas pueden llamar al 2-1-1 o al 855-435-7693 para recibir ayuda.

“Hay clínicas comunitarias en todo el estado. Esperanza Health Center, Alivio, entre otras y clínicas gratuitas 45 que proveen cuidado de salud a cualquier persona que no tiene servicio médico y que sea de bajos recursos”, explicó Quiñones.

Es importante aclarar que el programa para mayores de 65 años continúa vigente.