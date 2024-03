Televidente pide ayuda a Responde tras no poder acceder a su cuenta de banco

José Luis Perez Aguilar tenía la ilusión de comprar su casa.

“Yo estaba muy ilusionado, muy esperanzado de que iba a agarrar el dinero sin ningún problema”, dijo José Luis.

Más de $32,000 era lo que había ahorrado y depositado en el banco Huntington, donde dice pensó su dinero estaría seguro.

“Una vez, un día en la mañana, lo chequeé, y ya no me aparecía nada, ya no me podía meter yo en el teléfono en la cuenta”, contó.

José Luis indica que de inmediato fue a una sucursal de Huntington Bank, donde tenía su cuenta de débito y ahorros.

Y ahí dice que se llevó una sorpresa.

“Me frisaron mi cuenta. El motivo fue, me dijeron que, porque había un número de seguro social que estaba ahí en la cuenta”, explicó José Luis.

Y es que, según José Luis, el problema al parecer se había originado cuando abrió una tarjeta de crédito también con el banco Huntington.

“Según por eso fue el motivo que me cancelaron mi cuenta, porque había un seguro social que no era mío, y por eso me dieron la tarjeta de crédito, pero yo siempre les he dicho que yo no tengo seguro social”, indicó.

José Luis afirma que nunca le dio al banco un número de seguro social cuando firmo la solicitud de crédito.

“Ellos me dieron el papel ya lleno y todo y yo nada más le firme”, afirmó.

Pero, al reclamar,

“Exigen un seguro social para que me regresen mi dinero, pero yo no tengo”, reiteró.

Según José Luis, cada vez que reclamaba su dinero, recibía esta respuesta por parte del banco:

“Necesitan comprobar que yo estoy hablando, no me pueden dar más información si no comprueban el que soy yo el que está hablando”, contó José Luis.

Y cuando iba al banco en persona:

“La persona me dice, ‘no tengo ninguna respuesta, no me han mandado nada, no tengo ninguna respuesta’, y le digo, ‘es que yo ya llevo bastante tiempo, ya tengo más de cinco, seis meses’, y me dicen, ‘es que yo no tengo respuesta, discúlpame, pero yo aquí no puedo hacer nada’”, dijo José Luis.

Él dice que los meses pasaron y no obtenía una solución, a pesar de compartir con el banco sus documentos personales como prueba de identidad.

“Me dicen que necesito el número de seguro social, y ya les repetí una y mil veces que yo no tengo seguro social, yo solamente tengo mi matricula y mi pasaporte”, explicó José Luis.

Entonces, dice que tuvo que recurrir a otro método para poder comprar su casa.

“Tuve que pedir prestado a otras personas y tenerles que pagar un interés”, dijo.

Y así dice pasaron seis meses sin poder acceder a sus más de $32,000, hasta que llamó a Telemundo Chicago Responde.

“No es justo, porque es mi dinero, yo no le estoy pidiendo prestado, es mi propio dinero que yo he guardado”, reclamó José Luis.

Telemundo Chicago Responde contactó a Huntington Bank.

Por correo electrónico dijeron, en parte:

“Por cuestiones de privacidad no podemos discutir información personal de nuestros clientes…”- indicó Huntington Bank

Sin embargo, confirmaron que, si habían contactado a José Luis, quien a su vez nos informó que había recibido la llamada del banco para avisarle que podía retirar su dinero.

“Es para mí un alivio grandísimo, porque no tenía salidas para donde”, concluyó José Luis.

Y así fue como José Luis finalmente pudo obtener su dinero de regreso.

Huntington Bank por su parte no respondió a nuestra solicitud al pedirle una explicación de lo sucedido.