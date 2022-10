Empresa de envíos a Guatemala bajo la lupa tras demora en entrega de encomiendas

Sergio Guzmán llevaba más de un año esperando para que la encomienda que mandó a través de Transportes Zuleta en Chicago llegara a su destino, “mandé una caja para Guatemala el 29 de Mayo de 2021” explicó.



En la caja que envió asegura que iban unas telas de seda que cuenta pretendía donar a una iglesia en su país natal para que vistieran al Cristo de los Milagros, de quien es devoto desde 1984, “ahorita tengo la oportunidad de poder donar algo a la iglesia, que salió de mi corazón”.

Algo similar le ocurrió a Roni Vásquez, “ya pasaron poco más de un año” nos contó cuando lo entrevistamos.

Roni dice que envió varias cosas para su familia en Guatemala. Especialmente para su mamá que dice sufre de Alzheimer y necesita una dieta especial, “iban licuadoras, microondas, zapatos, ropa, iban airpods, tablets, porque mi familia está recibiendo clases por tablet o por Chromebook y yo quise intentarles ayudar”.

Tanto Roni como Sergio dicen que recibieron la misma explicación por parte de Transportes Zuleta, “Me dicen que no tenga pena, que mi caja va a llegar, que solo lo tiene aduana, dijo Roni”. Mientas que Sergio explicó, “Me dijo que la aduana se estaba tardando demasiado y que no tenían mucha gente para trabajar y que necesitaba seguir esperando”.

Esta no es la primera vez que Telemundo Chicago Responde recibe quejas en contra de Transportes Zuleta. Nuestra unidad ha recibido un total de 42 quejas desde 2020.

También encontramos algunas demandas judiciales, una de ellas por $15,000, donde el demandante alega que Transportes Zuleta en Chicago no entregó una parrilla de acero inoxidable y que durante un periodo de 2 años lo “manipuló deliberada e injustamente…tras darle diferentes excusas”.



Contactamos a, Heidy Estrada, una de las dueñas de Transportes Zuleta en Chicago. Por teléfono nos dijo que como empresa estaban “tratando de innovar” y pidió que le enviáramos la lista de quejas. Por semanas estuvimos hablando con ella y nos pidió tiempo, asegurando que las encomiendas llegarían a sus destinos. Explicó que las cajas habían sido retenidas por las autoridades aduaneras de Guatemala, y que el problema se debía a que algunos clientes “no acataban las reglas” al enviar artículos indebidos o que no declaraban.

En cuanto al proceso para liberar las encomiendas, dijo que se trataba de un largo proceso legal en Guatemala donde “no había formalidad”. Después ya no contestó nuestras llamadas y cuando regresamos a sus oficinas, estas se encontraban cerradas.



Confirmamos que Transportes Zuleta en Chicago no cuenta con una licencia por parte de la Comisión Federal Marítima ni tampoco con la ciudad de Chicago. BACP, - la oficina de Asuntos Comerciales y Protección del Consumidor de la ciudad de Chicago indicó haber emitido 9 avisos administrativos de violaciones y citaciones que incluyen quejas de consumidores. Mismas que se discutirán en una audiencia programada para el 26 de Octubre.

Por otro lado, tanto Roni como Sergio, y otros televidentes, cuyos envíos estuvimos dándole seguimiento por meses, nos informaron que sus familiares recibieron finalmente las encomiendas la semana del 10 de Octubre, poniendo fin a la larga espera.

Por más de un mes Telemundo Chicago Responde solicitó en repetidas ocasiones una entrevista con el funcionario Werner Florencio Ovalle Ramírez, Superintendente de Aduanas en Guatemala, para conocer más sobre el debido proceso y el paradero de estas encomiendas, pero nunca nos concedieron una cita.