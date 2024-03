Contribuyente busca ayuda luego que preparadora no completara su declaración de impuestos

Erika Macias dice que recién había cerrado su negocio y necesitaba ayuda con su declaración de impuestos de 2022 por lo que contrató a una contadora. Pero, ahora enfrenta un problema.

“Ya hace un año y no ha completado el servicio”, dijo Erika.

Erika dice que le pagó más de $300 a una contadora, Claudia Donato, para que la ayudara a preparar sus impuestos personales y los del negocio.

Erika cuenta que anteriormente había contratado los servicios de Claudia, y que su experiencia había sido positiva.

“Ya habíamos trabajado juntas por años, había hecho mis taxes personales y cuando yo abrí mí negocio hace un par de años, ella llevaba la contabilidad”, expresó Erika.

Confiada, le envió todos sus documentos personales a la contadora. Dice que el servicio se llevó a cabo virtualmente.

“Eso empezó con citas desde febrero del año pasado, entonces se hizo, se llenó los papeles, todo fue firmado, y paso el tiempo y yo nunca mire nada, no concluyo nada, supuestamente iba a llegar un reembolso y nunca llego”, dijo Erika.

Al punto que ya no supo nada de la preparadora de confiesa.

“Hasta la fecha, no ha terminado y ahora no me contesta las llamadas”, mencionó Erika.

Al revisar las copias de la declaración de impuestos que Erika recibió por correo electrónico de su contadora, notamos que los formularios incluían números de pin, y las líneas donde van las firmas estaban vacías.

Erika por su parte indicó que no pudo contratar a otro preparador de impuestos, pues dice que su contadora tampoco le devolvió sus documentos personales, como el formulario W2, un documento que según Erika era generado con la ayuda de Claudia.

En su cuenta de LinkedIn, Claudia Donato dice ser la gerente de la oficina de Income Tax Services. Según los registros de la Secretaría del Estado de Illinois, la compañía fue disuelta el 9 de febrero de este año, pero estaba inscrita bajo el nombre de otra persona.

Telemundo Chicago Responde buscó a la contadora, y no la encontramos registrada en el directorio del IRS.

Pero tras insistir con el IRS y en virtud de la Ley de Libertad de Información, la agencia nos envió el listado de todos los preparadores que cuentan con un número de identificación tributaria del preparador, PTIN, por sus siglas en inglés.

En ese listado, encontramos al negocio Income Tax Services bajo el nombre de Alexandra J Knapczyk como la preparadora inscrita.

Al contactar a Claudia Donato, no contestó a nuestras llamadas, ni tampoco a nuestros mensajes de texto sobre el caso de Erika. También, intentamos contactar a Alexandra J Knapczyk, pero no recibimos respuesta.

Sin embargo, en estos últimos días y tras nuestra insistencia, Erika nos informó haber recibido respuesta por parte de la contadora Claudia Donato.

En los correos electrónicos enviados a Erika, Claudia Donato le indicó haber “procesado” sus impuestos, aunque no especificó si los personales o los del negocio.

Claudia agregó que, aunque la declaración de impuestos fue firmada por Erika y su esposo el 25 de febrero de 2023, el “pago” por su servicio fue recibido hasta el 8 de julio de 2023.

Explicó que los documentos fueron enviados electrónicamente pero que fueron rechazados por el IRS porque al parecer “la firma era desde febrero y querían una firma reciente”, pero que finalmente “se habían procesado el 22 de febrero de 2024”. Erika, por su parte, aseguró que no volvió a firmar esos formularios.

En otro correo enviado un día después, la contadora le explicó a Erika que la declaración de impuestos de su corporación, al parecer “no estaban firmados y que por lo tanto no podía mandarlos”.

Añadió que como “había cerrado el negocio, iban a enviarle la información para que completara sus impuestos con otro contador”. Además, dijo que le “regresaría el total que pagó en cuanto tuviera los fondos”.

Erika asegura que pagó los servicios cuando finalmente recibió las facturas por parte de Claudia Donato pues insiste que la contadora no respondía a sus llamadas, y afirma que nunca se le informó de los detalles anotados en los últimos correos de Claudia.

