Compras por internet: ¿Qué tomar en cuenta a la hora de devolver un artículo?

Comprar por internet puede ser conveniente en la mayor parte del tiempo, pero a veces nos puede causar dolores de cabeza, tal es el caso de Gustavo Cadena quien tras devolver un artículo que según él estaba defectuoso, un simple error que la compañía dice cometió, le costó perder cientos de dólares.

Gustavo dice que compró una cámara a través del portal de subastaseBay.

Indica que pagó poco más de $700 y al recibirla asegura que estaba defectuosa, “cuando yo la abrí le cogí la cámara, le puse la batería, la prendí, hizo un ruido bien feo,” dijo.

Gustavo dice que lo reporto con eBay, “yo llamé a eBay y tuve como 5 -6 días esperando y nunca me llamaron para atrás”, afirmó.

Fue cuando dice decidió presentar un reclamo con su banco.

pero le indicaron que se comunicara de nuevo con eBay para obtener la dirección del lugar a donde devolver el dispositivo, “yo llame a eBay hasta que me dieron la dirección”.

Gustavo asegura que no recibió la dirección del vendedor por parte de eBay sino hasta semanas después.

y asegura que esa demora afectó el tiempo de reclamo permitido por su banco, por lo que esta institución bancaria no pudo asistirlo más.

aun así, Gustavo dice que recibió confirmación del vendedor en Italia que la cámara se había recibido.

Indica que habló con el vendedor a través del portal de eBay y nos envió parte de la conversación que dice logro guardar.

En ella el vendedor con el nombre “virtual-foto”, le indica que “entendía que tenía que enviar el reembolso”, pero que “tenía que verificar porque la cámara no estaba funcionando”.

Gustavo asegura que después ya no volvió a recibir respuesta por parte del vendedor.

eBay por su parte, le indico que tampoco lo podía ayudar.

“me dicen que yo hice un mistake, que yo fui, llamé al banco, y que ahí se abrió una investigación en el banco, y eBay boto todo el piso, que eBay ya no tiene nada que ver”.

Contactamos a eBay, y por meses estuvimos en conversaciones con la empresa.

Finalmente indicaron lo siguiente sobre sus políticas de devolución:

“según la transcripción del chat, el servicio de atención al cliente ayudó al usuario a abrir una devolución para este pedido el 16 de Abril de 2022. En este mismo chat, el servicio de atención al cliente informa al usuario de que, si no se resuelve el problema antes del 22 de Abril, podrá solicitar la intervención de eBay…”

“como el usuario abrió un reclamo a través de su entidad financiera, su cobertura a través de eBay quedó anulada.”

“aunque entendemos que el usuario ha indicado que devolvió el artículo a su vendedor, como el artículo se devolvió en Abril de 2022, no podemos verificar la prueba de entrega, ya que la información de seguimiento asociada a este envío ya no está disponible. Además, las comunicaciones entre el comprador y el vendedor ya no son visibles debido al tiempo transcurrido.” – indicó eBay a través de un comunicado escrito.

Aun así, eBay indicó que se comunicaría con el vendedor para solicitar un reembolso.

Sin embargo, desde enero de este año 2023, a pesar de nuestras repetidas solicitudes, Telemundo Chicago ya no ha recibido respuesta por parte de eBay.

Pero ¿Qué puede hacer en estos casos?

Según el Buró de Mejores Negocios es importante que tome en cuenta las siguientes recomendaciones a la hora de comprar un artículo por internet:

conozca el plazo de devolución y políticas (el incumplimiento de cualquier plazo o de las normas puede hacer que se quede con un artículo con el que no está satisfecho).

siempre lea las condiciones en letra pequeña.

comprar por internet puede ser una compra cómoda, pero más problemática a la hora de devolver un artículo para su reembolso.

También puede: