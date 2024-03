Cómo proteger la información de su hijo tras el ataque cibernético al Hospital Lurie

El hijo de Armenia Vázquez tiene 15 años, y dice que ha sido paciente del Hospital Lurie desde que tenía tres.

En todo el tiempo que su hijo ha sido tratado en el Hospital Infantil Lurie, Armenia dice que nunca experimentó algo parecido.

Indica que ahora necesita que su hijo sea atendido por los médicos del hospital tras recientemente haber experimento convulsiones.

“Es una cosa que ahorita estamos tratando de entender porque mi niño no ha tenido nada de MIR’s, no ha tenido su EGE, no hemos podido tener acceso a sus datos”, dijo la madre preocupada.

Desde el inicio del ataque de ransomware, Armenia dice que no fue hasta esta semana que pudo acceder a parte del expediente de su hijo en la aplicación del hospital, donde se pueden ver citas, resultados de pruebas y comunicación con su equipo de atención.

Según Armenia, no está claro si la información personal de su hijo se vio comprometida.

“Su fecha de nacimiento, su número social, que tan alto esta, cuanto pesa, todo lo tienen, y si eso está todo libremente por el aire, me preocupa”, confesó.

Según la Comisión Federal de Comercio, el “ransomware” es un tipo de malware o software malicioso que impide el acceso a la base de datos por internet de compañías e impide que usuarios accedan sus archivos personales con el fin de exigir el pago de un rescate para restaurar el acceso.

A Armenia le preocupa lo que se pueda hacer con esa información si cae en las manos equivocadas.

“Me da miedo porque es su futuro, yo no quiero que tenga problemas para eso, especialmente para el trabajo, para su escuela, y sus finanzas, todo puede ser afectado”, admitió.

El grupo sin ánimo de lucro "The Identity Theft Resource Center" (Centro de Recursos Contra el Robo de Identidad o I.T.R.C. por sus siglas en inglés) dice que, en una situación como esta, realmente es la responsabilidad de los padres mitigar el riesgo de robo de identidad de sus hijos.

“Va a ser muy importante que los padres presten atención”, advirtió la Presidenta de I.T.R.C. Eva Velásquez.

Velásquez indica que lo mejor que puede hacer para proteger la información de su hijo es congelar su crédito. Así, nadie podrá abrir fraudulentamente una línea de crédito a su nombre.

“De hecho, tienes que proporcionar los documentos a las agencias de crédito”, indicó.

Para congelar gratuitamente el crédito de un niño, debe:

1. Visitar los sitios web de las tres agencias de informes crediticios: Equifax, TransUnion y Experian.

2. Rellenar un formulario y presentar una copia de su carnet de conducir o un documento de identidad expedido por el gobierno, una copia de su tarjeta del seguro social o copia de su partida de nacimiento.

Para demostrar que usted es el padre, la madre o el tutor autorizado del menor, deberá aportar una copia de la tarjeta del seguro social del niño, y su certificado de nacimiento.

Los formularios, y todos los documentos, deben enviarse por correo postal a las tres agencias de informes crediticios ya que no hay manera de congelar el crédito de su hijo en línea.

Velásquez indica que, dado el número récord de violaciones de datos el año pasado, es mejor ser proactivo.

Sólo el año pasado, 809 empresas de salud informaron de una brecha de seguridad que afectó a unos 56 millones de personas, esto según el I.T.R.C.

Según Armenia, el Hospital Infantil Lurie no se ha puesto en contacto con ella para ofrecerle un control de crédito gratuito.

“Por el correo electrónico, diciéndonos, ‘perdón esto fue lo que paso, no se preocupen’, algo, para decirnos y darnos un poquito de paz”, expresó.

Le preguntamos al hospital sobre esto.

Pero, no respondieron a esa pregunta. En vez, indicaron en parte:

"Nuestros equipos siguen trabajando día y noche para reactivar todos los sistemas restantes, incluyendo MyChart, tan pronto como sea posible. Como centro médico académico, nuestros sistemas son muy complejos y, como resultado, el proceso de restauración lleva tiempo. Trabajando en estrecha colaboración con nuestros expertos internos y externos, estamos siguiendo un cuidadoso proceso mientras trabajamos hacia la restauración completa de nuestros sistemas, que incluye verificar y probar cada sistema antes de volver a ponerlos en línea."