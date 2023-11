Iluminación del árbol de Navidad Chicago 2023: Qué saber y cómo ver en vivo

NOTA: Telemundo Chicago ofrecerá una transmisión en vivo de la iluminación del árbol en el reproductor de arriba.

Chicago se ilumina oficialmente para las fiestas el viernes cuando la ciudad lleva a cabo su celebración anual del encendido del árbol de Navidad.

El árbol de Navidad "oficial" de la ciudad se encenderá en Millennium Park el viernes por la noche, marcando uno de varios eventos festivos para iniciar la temporada este fin de semana, según un anuncio de la ciudad.

Esto es lo que debe saber:

¿A qué hora es el encendido del árbol de Navidad de Chicago?

La ceremonia de encendido del árbol comienza con un espectáculo previo a las 5 p.m., dijeron las autoridades.

El programa completo, que incluye fuegos artificiales, se puede encontrar a continuación:

5 p.m. - 6 p.m. - Espectáculo previo a la ceremonia

6 p.m. - 6:30 p.m. - Ceremonia de iluminación del árbol y fuegos artificiales

6:25 p.m. - El árbol de Navidad está iluminado

6:30 p.m. - 7 p.m. - Espectáculo que le sigue a la iluminación del árbol

¿Quiénes estarán participando en el escenario?

Este año, se llevarán a cabo varias presentaciones en un escenario principal ubicado en Washington Street y Michigan Avenue, según el anuncio, con presentaciones de los miembros del elenco de BOOP! The Betty Boop Musical, DJ TREW, Chicago Dance Crash, Walt Whitman and the Soul Children of Chicago, artistas del Festival Nacional del Cuatro 2023 de Puerto Rican Arts Alliance y más.

También estarán presentes, por supuesto, Papá Noel y la señora Laura Lynn Claus, según el anuncio.

¿Qué tipo de árbol es el que Chicago estará iluminando?

El árbol de este año es un abeto azul de Colorado de 45 pies de altura donado por la familia De La Cruz de Darien, Illinois.

Familia De La Cruz posando con el árbol que la ciudad de Chicago escogió para esta temporada decembrina.

¿Cómo puedo ver la iluminación del árbol?

Telemundo Chicago ofrecerá cobertura en vivo del momento en que se enciende el árbol en el reproductor de arriba. Actualiza esta página para ver la última transmisión.

¿Qué más está pasando este viernes?

En la misma área que el árbol, los visitantes pueden continuar difundiendo la alegría navideña patinando en la pista de hielo McCormick Tribune y en la cinta de patinaje Maggie Daley, que está programada para abrir el mismo día de la iluminación del árbol. Los visitantes también pueden ver la inauguración del Christkindlmarket de Chicago el mismo día.

Este fin de semana se llevarán a cabo otras festividades festivas. Aquí tienes una guía completa.