Perfil: Roderick Sawyer tiene como enfoque principal la seguridad pública

Unir las operaciones gubernamentales será la prioridad del concejal Roderick Sawyer de ser electo alcalde. Pero asegura que su enfoque principal será la seguridad pública.

“El enfoque de mi plan es asegurarnos de qué estamos haciendo lo que es necesario para servirle a todos nuestros residentes en aspectos como de seguridad pública”, dijo en una entrevista con Telemundo Chicago.

“veo lo que está pasando en CPD. el superintendente no tiene el control directo del departamento que todo indica que ha sido controlado por la alcaldesa”, señaló.

Roderick, quien busca desbancar a la alcaldesa Lori Lightfoot, es hijo del exalcalde Eugene Sawyer quien ocupó la oficina tras la repentina muerte de Harold Washington. Desde el 2011, representa el distrito 6 que abarca el suroeste de Chicago.

“Yo estaba muy emocionado cuando Lightfoot fue electa. Pensaba que iba hacer algo positivo. Pensé que íbamos a trabajar juntos, pero ahora estoy desilusionando porque las cosas que prometió como candidata no las cumplió, y yo soy una persona muy consistente”, indicó.

Otra de las grandes prioridades del candidato será detener los impuestos a la propiedad y fomentar desarrollo de pequeños negocios.

“Lo que realmente queremos hacer es ser responsables con los impuestos y ser responsables en cuanto a las finanzas en general. Y tengo que decir esto: un adecuado plan de finanzas incluye un adecuado plan de impuesto también”, subrayó.

En cuanto a temas de inmigración y la llegada de migrantes que son enviados a ciudades santuarios desde estados de la frontera sur dijo:

“Todos tenemos que unirnos porque no queremos tener a personas aquí en las calles que no estén recibiendo los servicios o servicios de salud o que no cuenten con entrenamiento. Esa no es la forma en que Chicago debe de actuar. Somos una gran ciudad y tenemos que actuar como tal”, indicó.