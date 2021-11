Tragedia en Rusia: explosión en una mina de carbón deja decenas de muertos

MOSCÚ — Los equipos de rescate encontraron a un sobreviviente en una mina de carbón de Siberia donde una devastadora explosión de metano habría matado a docenas de trabajadores, dijo un alto cargo local el viernes.

El sobreviviente fue hallado en la mina Listvyazhnaya, en el suroeste de Siberia, y “está siendo trasladado al hospital”, explicó Sergei Tsivilyov, gobernador de Kemerovo, la región donde se encuentra la mina, en un mensaje en la aplicación de mensajería Telegram.

El ministro interino de Emergencias, Alexander Chupriyan, señaló que el hombre encontrado en la mina era un socorrista al que se había dado por muerto.

LA EXPLOSIÓN OCURRIÓ EN UNA MINA DE CARBÓN EN SIBERIA

La devastadora explosión en una mina de carbón en Siberia el jueves dejó 52 mineros y socorristas muertos a unos 820 pies bajo tierra, dijeron autoridades rusas.

Horas después de que una explosión de gas metano y un incendio subsecuente llenaran la mina de gases tóxicos, los socorristas encontraron 14 cadáveres, pero tuvieron que suspender la búsqueda de otras 38 personas debido a una acumulación de metano y monóxido de carbono a consecuencia del fuego.

Se logró el rescate de otras 239 personas.

Funcionarios de emergencias descartaron que haya probabilidades de encontrar más sobrevivientes en la mina Listvyazhnaya, en la región de Kemerovo del suroeste de Siberia, indicaron las agencias noticiosas estatales Tass y RIA-Novosti.

Un representante de la administración regional también estableció en 52 la cifra de fallecidos por el accidente del jueves, y lo atribuyó a intoxicación por monóxido de carbono, de acuerdo con la agencia noticiosa Interfax.

Se trató del peor accidente minero en Rusia desde 2010, cuando dos explosiones por metano y un incendio dejaron 91 muertos en la mina Raspadskaya, también en la región de Kemerovo.

Un total de 285 personas laboraban a primeras horas del jueves en la mina Listvyazhnaya cuando la explosión generó humo que rápidamente inundó la mina a través del sistema de ventilación.

Los socorristas llevaron hasta la superficie a 239 mineros, 49 de los cuales estaban lesionados, y encontraron 11 cuerpos.

Horas después, seis socorristas también perecieron mientras buscaban a otros trabajadores atrapados en una sección remota de la mina, según diversos medios.

Las autoridades regionales declararon tres días de luto.

El fiscal general adjunto de Rusia, Dmitry Demeshin, dijo a la prensa que lo más probable es que el incendio se debió a una explosión de metano causada por una chispa.

Los mineros sobrevivientes describieron su conmoción tras llegar a la superficie.

“Un golpe. Una corriente de aire. Polvo. Y después nos olió a gas y comenzamos a salir caminando, tantos como podíamos”, dijo uno de los mineros rescatados, Serguei Golubin, en declaraciones a la televisión. “En un principio ni siquiera nos percatamos de lo que ocurrió e inhalamos algo de gas”.

Otro minero, Rustam Chebelkov, recordó el dramático momento en el que fue rescatado junto con sus compañeros conforme la mina se sumía en un caos.

“Estaba gateando y entonces sentí que ellos me sujetaban”, señaló. “Extendí mis brazos hacia ellos, no podían verme, la visibilidad era mala. Me sujetaron y me sacaron. Si no hubiera sido por ellos, estaríamos muertos”.

Las explosiones de metano que emana de los lechos de carbón en las minas son poco frecuentes, pero causan la mayoría de los muertos en la industria extractiva de la hulla.

El presidente Vladimir Putin extendió sus condolencias a las familias de los fallecidos y ordenó al gobierno ofrecerle todo el apoyo necesario a los lesionados.