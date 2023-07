Viven en Chicago y desconocían el centro, iniciativa trae a jóvenes a explorar la ciudad

Se ha preguntado ¿cuántas veces viene al centro de la ciudad de Chicago? Algunas personas, aunque viven en el área, no han tenido la oportunidad de explorar la zona y visitar las atracciones turísticas.

Por esta razón la organización “My Block, My hood, My city” organizó este sábado un evento con la finalidad de que la juventud conozca el centro de la ciudad.

Las organización “My Block, My Hood, My City’ le dio la bienvenida alrededor de 1,000 participantes, entre 13 y 22 años en el Harris Theater, en Millenium Park,para participar en el evento “Un día en el centro”. La propuesta tenía como objetivo que los jóvenes supieran que hay mucho más que explorar en Chicago que tan solo sus vecindarios.

“Mucha gente nunca ha estado en el centro de la ciudad, este es un lugar para que los visitantes extranjeros vengan a explorar y experimentar, por eso queremos que nuestros jóvenes experimenten lo mismo. Es un crimen que no lo hagan, así que estamos tratando de remediar ese problema”, dijo Nathaniel Viets-Vanlear, director de desarrollo juvenil de My Block, My Hood, My City.

Según la organización existen factores por los que algunos jóvenes no se sienten seguros o bienvenidos en el centro de la ciudad como la pandemia que aisló a muchos y por problemas económicos.

“Como parte del programa cada uno de los participantes recibió una tarjeta de regalo con el calor de 50 dólares para así poder explorar la ciudad, pagar por comida, eventos culturales u otras actividades”, dijo Viets-Vanlea.

La organización se asoció con instituciones locales para brindar acceso a más de 50 actividades diferentes gratuitas o con descuento.

Entre ellas museos, la fuente de Buckingham, paseos por el río de Chicago y una visita al Navy Pier.

“Es la primera vez que estamos aquí. Estamos conociendo a gente nueva, las niñas están conociendo a gente nueva y van a conocer nuevas partes del Downtown”, dijo Melina Pereira, visitante desde Brighton Park.

Esta iniciativa busca demostrar que el centro de la ciudad de Chicago es un vecindario que pertenece a todos.

“Quiero que sientan que su visión del mundo se ha ampliado, quiero que sientan que pueden verse en el centro de la ciudad, trabajando aquí, viviendo aquí, prosperando aquí. Queremos que sientan que esta es su ciudad”, dijo el activista.

Cynthia Valentin, engargada del programa dijo:“Nuestra meta es pertenencia, la pertenencia a la ciudad, el orgullo a esta ciudad y que ellos sepan que los negocios y los espacios del centro también quieren involucrarse, porque los jóvenes son nuestro futuro”.