Festivales en Chicago traen comida, conciertos y mucha diversión este fin de semana

En pleno verano de Chicago abundan las actividades al aire libre en la ciudad. Este fin de semana hay diversos festivales y eventos ideales para todos los intereses, edades y presupuestos.

TASTE OF CHICAGO

El famoso festival de la comida regresa a Chicago regresa con una variedad de restaurantes para destacar la variedad de propuestas culinarias de la ciudad. Las puertas de entrada están ubicadas en Columbus Drive y Jackson Drive, Columbus Drive e Ida B. Wells, y Columbus Drive y Balbo Drive. La entrada es gratuita, pero los visitantes deben pagar por la comida y bebida a consumir.

Cuándo: sábado 8 de julio y domingo 9 de julio, de 11:00 am a 9:00pm.

Dónde: Grant Park.

PHYSICAL THEATER FESTIVAL

La décima edición de este festival de teatro físico forma parte de las actividades que ofrece el distrito de parques de Chicago, a través de las Noches en el parque. Los artistas que se presentarán harán performances de magia, improvisación, comedia y arte multidisciplinario.

Cuándo: sábado 8 de julio, de 2:00 pm a 8:00 pm.

Dónde: Nichols Park, 1355 East 53rd St.

ROSCOE VILLAGE BURGER FEST

El famoso festival de hamburguesas llega a su edición 16 para el disfrute de los amantes de este platillo. Más de una docena de restaurantes ofrecerán sus propuestas y competirán por los premios Critics' Choice y Visitor "Best Burger" Awards. En el festival también habrá música en vivo, área para niños con inflables, pinta caritas, además habrá vendedores de artesanías.

Cuándo: Sábado 8 de julio y domingo 9 de julio

Dónde: Belmont y Damen (2000 W. Belmont)

DOWNTOWN DAY MY BLOCK MY HOOD MY CITY

360 Chicago organiza el evento en el que al menos 1,000 jóvenes entre 13 y 22 años de edad, para explorar el centro de Chicago y dar el mensaje de que el loop es para todos los habitantes de la ciudad. Los jóvenes podrán de atracciones del downtown como el TILT.

Cuándo: sábado 8 de julio desde las 10:30 am hasta las 5:45 pm.

Dónde: comenzará en el Teatro Harris cerca del Millennium Park.

SQUARE ROOTS FESTIVAL

El festival trae diversas agrupaciones y artistas en vivo, además ofrece vendedores de comida y una variada exhibición de más de 40 tipos de cerveza artesanal. La entrada es gratuita, aunque se pide una donación de $10 por persona.

Cuándo: sábado 8 de julio, desde el mediodía hasta las 10:00 pm. El domingo 9 de julio, de 12:00pm a 9:00pm.

Dónde: Toda la avenida Lincoln, entre Montrose Ave y Wilson Ave, en el vencindario de Lincoln Square. Fácilmente accesible desde la parada CTA Brown Line Western.

FUEGOS ARTIFICIALES EN EL NAVY PIER

Los espectáculos de fuegos artificiales desde el Navy Pier regresaron por el verano y todos los sábados los visitantes pueden difrutarlo sin costo alguno.

Cuándo: sábado 9 de julio a las 10:00pm

Dónde: Navy Pier.

WEST LOOP SUMMER FEST

El festival de la playa al oeste del loop trae música de bandas tributos de inspiración. Habrá venta de bebidas y comida de los vendedores locales. Los organizadores del evento dicen que el dinero recaudado beneficiará al Haymarket Center, cuya misión es ayudar a las personas con trastornos por uso de sustancias en su recuperación.

Cuándo: sábado 8 de julio y domingo 9 de julio, de 12:00pm a 9:00pm.

Dónde: Washington Street desde Morgan hasta Peoria.