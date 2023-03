Tres ex superintendentes de CPD debaten causas y soluciones para la criminalidad en Chicago

Tres exsuperintendentes de la Policía de Chicago otorgaron una entrevista exclusiva a nuestra cadena hermana NBC 5 para discutir sobre su experiencia dirigiendo al cuerpo policial, y acerca de su expectativa sobre cómo se debe manejar el problema de inseguridad en la ciudad.

Con varios años de experiencia acumulados, los tres exjefes señalaron cuáles, según su criterio, son los principales desafíos para frenar la criminalidad en Chicago.

“Las pandillas han sido una plaga en la ciudad durante bastante tiempo. Y creo que si puedes abordar el problema de las pandillas de manera efectiva, puedes tener una ciudad mucho más segura”, aseguró Jody Weise, un veterano de 23 años en el FBI, quien ascendió a agente especial a cargo de la oficina de campo de Filadelfia.

Gary McCarthy, quien fue superintendente de la policía de Chicago de mayo de 2011 a diciembre de 2015, coincidió con su colega aunque destacó otro factor que, según su opinión, afecta el desempeño de los funcionarios policiales de la ciudad: “Ciertamente las pandillas. Pero creo que la política está aplastando absolutamente al CPD y al mismo tiempo interfiriendo con las políticas”, apuntó McCarthy, quien ascendió en la policía de Nueva York y llegó a ser el mejor policía de Newark, Nueva Jersey.

Los tres expertos coincidieron en que establecer un diálogo con los jefes de las pandillas tiene resultados en la disminución de índices de inseguridad. “Hubo una voz de las fuerzas del orden donde dijimos, si uno de ustedes se pasa de la raya, aquí hay responsabilidad grupal y haremos cumplir la orden, haremos la aplicación de la ley de narcóticos, haremos todo lo que podamos por la pandilla mala”, recordó McCarthy, quien ahora es el jefe de policía en los suburbios de Willow Springs.

Eddie Johnson, quien empezó como oficial de patrulla en el Departamento de Policía de Chicago, con el tiempo se convirtió en comandante, jefe de patrulla y luego superintendente desde marzo de 2016 hasta diciembre de 2019, también agregó sobre este punto que el diálogo es importante pero no es suficiente: “Te garantizo esto, si no proporcionas algo, si no proporcionas vivienda y empleo para esos muchachos, dentro de seis meses, si no pueden alimentar a sus familias, entonces ¿adivinen qué? Van a empezar a hacer lo que hicieron para entrar en prisión.”

Para los exsuperintendentes, el reto para el nuevo alcalde no será sencillo. Apuntan a soluciones integrales que implique a todos los involucrados. Weise propuso la necesidad de trabajar para construir un sistema de justicia penal cohesivo en el que la policía, los jueces y el fiscal del estado trabajen todos juntos. McCarthy insistió en que tiene que haber una gran inversión en liderazgo, en equipamiento, en formación. Y que no solo tiene que venir del superintendente, sino también del alcalde, del fiscal del estado y de los jueces.

Una de las coincidencias más claras de los invitados fue que la falta de liderazgo en la ciudad y a su vez en CPD tiene un impacto en la moral de los policías. Y ante la pregunta: ¿Qué puede hacer diferente el próximo alcalde? “Ponga a las personas adecuadas en los asientos adecuados y déjelas conducir el autobús”, concluyó McCarthy.