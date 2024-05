Un hombre de 20 años murió en un tiroteo al sur oeste de la ciudad durante la madrugada del 5 de mayo, por lo que las autoridades continúan tras la pista de los responsables.

La intersección de la 59 y western suele ser una vía muy transitada y durante la madrugada del 5 de mayo una ola de personas llegó a ese lugar como parte del llamado “street take over” o toma de calle, decenas de autos se apoderaron de la calle.

Autoridades dicen que Guillermo Caballero, conocido como Memito, simplemente estaba queriendo cruzar la intersección cuando fue abatido por dos personas.

“Si de por sí no iba para allá… quien sabe, tal vez se le hizo fácil pasar por ahí y se le cerró la calle”, dijo Guillermo Caballero, padre de la víctima.

La noticia de la muerte de su hijo le cayó como un balde de agua helada. Sigue sin creer que ya no está y quiere que la comunidad lo recuerde por ser una persona noble y alegre.

“Tenía muchos amigos que lo venían a visitar. Era muy alegre, le gustaba cantar y me gustaría que si la gente sabe algo que le avisen a la policía”, dijo el padre del joven fallecido.

Mientras detectives del área 1 investigan, los familiares de Memo esperan pronto encontrar justicia por su muerte.

“No nada más somos nosotros, son muchas familias que han pasado por cosas diferentes y espero que la policía haga todo porque se le haga justicia”, dijo Caballero.

Por su parte el concejal del área dice estar trabajando con la policía para ver cómo pueden evitar que estos eventos sigan sucediendo. Sugiere que si alguien ve los llamados street take overs es mejor alejarse de inmediato.

“Si le toca quedar atrapado en una situación así, lo mejor sería no interactuar con esos individuos. En muchas ocasiones están armados o bajo la influencia, no vale la pena, hay que buscar la manera de encontrar otra ruta. Lo de Memo fue algo que no debía haber sucedido”, dijo el concejal del distrito 15, Raymond López.