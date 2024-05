Estas familias plantean que la policía de Chicago tiene la capacidad de resolver crímenes con mucha celeridad porque, según ellos, la rápida captura del sospechoso del caso del oficial Luis Huesca así lo demuestra. Y eso es exactamente lo que ellos esperan para sus familiares.

Ariana Molina... Kobe Puga... Jesús Brandt... Adam Toledo… Dexter Reed… Israel Molina… Miguel González... La lista es larga.

“Nosotros perdimos a mi hermano Jesús Brandt hace dos años”, dijo Lisa Brandt, hermana de Jesús Brandt.

Así como larga es para familiares de las victimas el tiempo que corre sin tener justicia.

“Hemos estado buscando a los detectives y no hemos tenido mucha respuesta sobre el caso de mi hijo”, dijo María Puga, madre de Kobe Puga.

Todos murieron por armas de fuego.

“Extraño mucho a mi hijo. Me siento muy triste porque los detectives no me dicen nada”, señaló Eraclia González, mamá de Miguel González.

En algunos casos, las muertes ocurrieron en 2024, pero en otros, llevan años sin resolverse.

“Nosotros también somos padres y nosotros sentimos la muerte al igual que su mamá”, indicó Arturo Daza, padre de Israel Méndez.

Acudieron a la sede del Distrito 1 de la policia de Chicago para pedir que se dediquen más esfuerzos para investigar a las víctimas de violencia, así como lo hicieron en el caso del oficial Luis Huesca.

“Que descanse en paz el señor pero como para él sí tenían a 100 policías caminando por todas las casas”, señaló José Molina, padre de Ariana Molina. “Como en la calle de nosotros no había más que uno o dos policías caminando”.

“No estamos en contra de la policía. Estamos en contra de la negligencia y eso es lo que más nos afecta a nuestras comunidades como Back of The Yards o como La Villita”, dijo Baltazar Henríquez, director del Concilio Comunitario de La Villita.

La policia de Chicago respondió a través de un comunicado, en el que dijeron en parte:

“Los detectives de CPD trabajan diligentemente para responsabilizar a los delincuentes violentos y hacer justicia a las víctimas y sus familias”.

De acuerdo con la policia, sus detectives esclarecieron 319 homicidios este año, lo que según ellos, elevó la tasa de esclarecimiento de homicidios al 51.70%, el más alto desde 2019.

Además de esta protesta, Baltazar Henríquez del Concilio Comunitario de La Villita nos informó que el jueves enviarán una solicitud por escrito al superintendente de la policía de Chicago para pedirle formalmente una reunión para trabajar en conjunto en las solicitudes que realizaron.