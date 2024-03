“Que Dios lo perdone”: Habla sobreviviente de un presunto incidente de ira al volante en el sur de Chicago

En octubre del año pasado te presentamos el caso de un aparente ataque de ira al volante que ocurrió al sur de Chicago a plena luz del día. Ese día, una de las víctimas recibió un disparo en la cabeza y este lunes nos cuenta cómo ese momento le cambió la vida por completo, no solo a ell,a sino también a su familia.

“Ha sido muy difícil”, expresó Sylvia Carrillo.

Han pasado cinco meses desde el incidente que le cambió por completo la vida a Carrillo y a su familia. Sylvia recibió una herida de bala en la cabeza mientras estaba dentro de una camioneta con su esposo e hijo camino a la tienda a comprar material de construcción, cuando ocurrió lo que se sospecha ser un incidente que surgió por ira al volante.

“Yo le dije a mi esposo este trae un arma nos va a disparar”, comentó Carrillo.

Sylvia indicó que su esposo conducía la camioneta cuando un percance con otro conductor escaló hasta el punto que el sospechoso salió de su auto y empezó a disparar.

“Yo nada más recuerdo que él abrió su puerta y ya traía su arma sacada por acá y ya venía empezando a disparar”, recordó Carrillo.

Uno de los balazos la hirió y aún se encuentra penetrada en su cabeza. Después de días inconsciente en el hospital, aseguró estar viva de milagro y ahora solo espera poder recuperar el movimiento de su mano y pierna izquierda para poder caminar y dedicarse a la repostería como le gustaba.

“No le deseo nada malo a nadie ni a la persona que me hizo esto. Si me llega a escuchar, si me llega a ver ,de verdad que no le deseo nada malo. Que Dios lo perdone. Yo no. Que Dios lo perdone y ojalá pueda el tener un encuentro con Dios”, expresó Carrillo.

Esto no solo le cambió la vida a ella, sino también a su familia que, en parte, se han dedicado a cuidarla. Incluso, hasta tener que dejar de trabajar para poder hacerlo, por lo que intentan recaudar fondos en línea.

Su hija dice ahora ayudarla a hacer hasta las cosas más esenciales.

“Ella siempre me ha cuidado. Esto no es nada del otro mundo, no es wow estar ayudando a su mamá, si no es que es mi mamá, tengo que ayudarle, es mi deber y ella me lo ha dicho que no lo es, pero yo siento esa responsabilidad”, dijo Mayra García, hija de Sylvia.

De acuerdo con la organización “Every Town for Gun Safety”, el número de lesiones y muertes por violencia en la carretera con armas de fuego ha aumentado cada año desde el 2018.

“El conducir de manera agresiva ocurre en todos los países del mundo, pero solo en este país alguien recibe un disparo y resulta herido o muere cada 18 horas en un incidente de ira al volante”, explicó Sarah Burd-Sharps, directora de investigación de Every Town for GUn Safety.

De acuerdo con la Policía de Chicago, hasta el momento no hay nadie bajo custodia mientras que la investigación aún continúa.